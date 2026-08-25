Ο Μιχάλης Δαμιανός Χαιρετίζει τις Δηλώσεις Μητσοτάκη για τον GSI

Τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τον Great Sea Interconnector (GSI), χαιρέτισε, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός.

Ο κ. Δαμιανός, σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, είπε ότι η ενασχόληση του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam στον GSI είναι «πάρα πολύ θετική» και πρόσθεσε πως «προχωρούν τα πράγματα όπως είχαν σχεδιαστεί στο παρελθόν». Ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το έργο θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, ενώ χαιρέτισε την είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam.

Κληθείς να αναφέρει τον χρόνο έκδοσης NAVTEX για έρευνες και μελέτες του βυθού για όδευση του καλωδίου του GSI, ο Υπουργός Ενέργειας είπε ότι η έκδοση της NAVTEX αναμένεται από την ελληνική Κυβέρνηση «μέσα στις επόμενες λίγες εβδομάδες», προσθέτοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη «θα είναι θετική γιατί θα προχωρήσει το έργο».

Απαντώντας σε ερώτηση πότε αναμένεται η μελέτη δέουσας επιμέλειας για το έργο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο κ. Δαμιανός είπε ότι αναμένεται από την ΕΤΕπ ότι τα δεδομένα αυτά θα τα έχει πριν το τέλος του έτους ο ΑΔΜΗΕ, ως φορέας υλοποίησης του GSI. «Είναι κάτι που αναμένουμε επίσης, αλλά δεν θα θέλαμε, για οποιοδήποτε λόγο, να υποβαθμίσουμε τη σημαντικότητα της ενασχόλησης της Meridiam με το έργο και την γεωπολιτική του αναβάθμιση», υπογράμμισε.

Η αποκοπή ρεύματος λόγω διασύνδεσης δικτύου

Εξάλλου, κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προέβη σε ελεγχόμενη, εκ περιτροπής απόρριψη καταναλωτικού φορτίου σε παγκύπρια κλίμακα λόγω τεχνικού προβλήματος στο ηλεκτρικό δίκτυο των κατεχομένων, ο κ. Δαμιανός είπε ότι ως Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) είναι συνδεδεμένα σε δύο σημεία οι ελεύθερες περιοχές με τα κατεχόμενα και αν υπάρχει βλάβη στα κατεχόμενα ενδεχομένως να ακολουθεί και μια αποκοπή ρεύματος και στις ελεύθερες περιοχές και το αντίθετο.

Είπε ακόμη ότι όπως ανέφερε και ο αρμόδιος για το θέμα, ΔΣΜΚ, υπήρξε μια 15λεπτη διακοπή ρεύματος στις ελεύθερες περιοχές λόγω της τεχνικής βλάβης που υπήρξε στα κατεχόμενα.