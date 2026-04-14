Γιάννης Τριήρης: Και ο Μερτς μείωσε τους φόρους, αλλά ο Μητσοτάκης περί άλλων τυρβάζει

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ είναι καταιγιστικές και έχουν ανατρέψει την εικόνα συγκράτησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Έτσι μια ακόμη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, αυτή τη φορά της Γερμανίας, ανακοίνωσε την άμεση λήψη νέων μέτρων, με προεξέχον την μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, ο ομοϊδεάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ανακοίνωσε χθες 13/04 τη μείωση του φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά περίπου 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Το μέτρο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών και στοχεύει στην άμεση ανάσχεση του ενεργειακού σοκ.

Να σημειωθεί ότι μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών και την ανακοίνωση του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ξανά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν σχεδόν 20%.

Έτσι ενώ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο ελπίζαμε σε αποκλιμάκωση, αυτή η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη αλλάζει τα δεδομένα και στην ελληνική αγορά και θεωρείται βέβαιο ότι η αμόλυβδη θα παραμείνει "καρφωμένη" πάνω από τα 2,05 - 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ.

Από τις λίγες πλέον κυβερνήσεις που δεν βλέπουν τον μεγάλο κίνδυνο του "στασιμοπληθωρισμού", για τον οποίο προειδοποιούν οι διεθνείς αναλυτές, καθώς το ακριβό ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ακρίβεια στα ράφια, είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αρνείται εμμονικά να προβεί σε μειώσεις των φόρων στα καύσιμα, με την αστεία δικαιολογία της δημοσιονομικής πειθαρχίας .

Λες και όλες οι σοβαρές και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που ήδη το έχουν κάνει επιζητούν να εκτροχιάσουν τα δημόσια οικονομικά τους.

Να λοιπόν τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη:

Γερμανία: Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε μόλις σήμερα (13.04.2026) τη μείωση του φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά περίπου 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Το μέτρο θα έχει διάρκεια δύο μηνών και στοχεύει στην άμεση ανάσχεση του ενεργειακού σοκ.

Γαλλία: Αν και εστιάζει κυρίως σε στοχευμένες επιδοτήσεις για συγκεκριμένους κλάδους (μεταφορές, αλιεία, γεωργία), συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για ευρύτερη χρήση φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ιταλία: Έχει προχωρήσει σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (excise taxes), χρηματοδοτώντας το μέτρο εν μέρει μέσω της αύξησης της φορολογίας στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών.

Ισπανία: Έχει προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και σε προσωρινή αναστολή του φόρου υδρογονανθράκων για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Πορτογαλία: Προσωρινές μειώσεις φόρων σε βενζίνη και ντίζελ (λίγα λεπτά/λίτρο).

Ιρλανδία: Εφάρμοσε μείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και ντίζελ, ενώ παράλληλα μείωσε και τον ειδικό φόρο NORA (για τα αποθέματα πετρελαίου).

Αυστρία: Μείωση φόρου 5 λεπτά ανά λίτρο και παρεμβάσεις στην αγορά για μεγαλύτερη τελική μείωση (10 λεπτά).

Πολωνία: Εφαρμόζει πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, συνοδευόμενο από μειώσεις στον ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Νορβηγία: Σημαντική προσωρινή μείωση φόρου (έως 0,39 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη).

Σουηδία: Έχει υιοθετήσει μέτρα μείωσης φόρων στα καύσιμα.

Σλοβενία: Έχει επίσης υιοθετήσει μέτρα μείωσης φόρων στα καύσιμα.

Μέχρι και η «σκληρή» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν δυο μέρες δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται ένα νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρέχουν κρατικές ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για να καλύψουν μέρος της αύξησης των τιμών των καυσίμων, ειδικά για τους πιο εκτεθειμένους τομείς της οικονομίας.

Αλλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, της ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, υπερέχει η εμμονή του στην φορομπηχτική πολιτική.