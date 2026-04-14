Γιάννης Τριήρης: Και ο Μερτς μείωσε τους φόρους, αλλά ο Μητσοτάκης περί άλλων τυρβάζει

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 10:35

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Και ο Μερτς μείωσε τους φόρους, αλλά ο Μητσοτάκης περί άλλων τυρβάζει

Γιάννης Τριήρης: Και ο Μερτς μείωσε τους φόρους, αλλά ο Μητσοτάκης περί άλλων τυρβάζει
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 14/04/2026 - 08:12

Οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές μετά τις τελευταίες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στα Στενά του Ορμούζ είναι καταιγιστικές και έχουν ανατρέψει την εικόνα συγκράτησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες.

Έτσι μια ακόμη ευρωπαϊκή κυβέρνηση, αυτή τη φορά της Γερμανίας, ανακοίνωσε την άμεση λήψη νέων μέτρων, με προεξέχον την μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

Συγκεκριμένα, ο ομοϊδεάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ανακοίνωσε χθες 13/04 τη μείωση του φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά περίπου 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Το μέτρο θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών και στοχεύει στην άμεση ανάσχεση του ενεργειακού σοκ.

Να σημειωθεί ότι μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών και την ανακοίνωση του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και του Ορμούζ, οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν ξανά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου αυξήθηκαν σχεδόν 20%.

Έτσι ενώ μέχρι το Μεγάλο Σάββατο ελπίζαμε σε αποκλιμάκωση, αυτή η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη αλλάζει τα δεδομένα και στην ελληνική αγορά και θεωρείται βέβαιο ότι η αμόλυβδη θα παραμείνει "καρφωμένη" πάνω από τα 2,05 - 2,10 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ.

Από τις λίγες πλέον κυβερνήσεις που δεν βλέπουν τον μεγάλο κίνδυνο του "στασιμοπληθωρισμού", για τον οποίο προειδοποιούν οι διεθνείς αναλυτές, καθώς το ακριβό ενεργειακό κόστος θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την ακρίβεια στα ράφια, είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αρνείται εμμονικά να προβεί σε μειώσεις των φόρων στα καύσιμα, με την αστεία δικαιολογία της δημοσιονομικής πειθαρχίας .

Λες και όλες οι σοβαρές και μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που ήδη το έχουν κάνει επιζητούν να εκτροχιάσουν τα δημόσια οικονομικά τους.

Να λοιπόν τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη:

Γερμανία: Ο Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε μόλις σήμερα (13.04.2026) τη μείωση του φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά περίπου 17 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο. Το μέτρο θα έχει διάρκεια δύο μηνών και στοχεύει στην άμεση ανάσχεση του ενεργειακού σοκ.

Γαλλία: Αν και εστιάζει κυρίως σε στοχευμένες επιδοτήσεις για συγκεκριμένους κλάδους (μεταφορές, αλιεία, γεωργία), συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις για ευρύτερη χρήση φορολογικών ελαφρύνσεων.

Ιταλία: Έχει προχωρήσει σε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης (excise taxes), χρηματοδοτώντας το μέτρο εν μέρει μέσω της αύξησης της φορολογίας στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών.

Ισπανία: Έχει προχωρήσει σε μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα και σε προσωρινή αναστολή του φόρου υδρογονανθράκων για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Πορτογαλία: Προσωρινές μειώσεις φόρων σε βενζίνη και ντίζελ (λίγα λεπτά/λίτρο).

Ιρλανδία: Εφάρμοσε μείωση των συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε βενζίνη και ντίζελ, ενώ παράλληλα μείωσε και τον ειδικό φόρο NORA (για τα αποθέματα πετρελαίου).

Αυστρία: Μείωση φόρου 5 λεπτά ανά λίτρο και παρεμβάσεις στην αγορά για μεγαλύτερη τελική μείωση (10 λεπτά).

Πολωνία: Εφαρμόζει πλαφόν στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, συνοδευόμενο από μειώσεις στον ΦΠΑ και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Νορβηγία: Σημαντική προσωρινή μείωση φόρου (έως 0,39 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη).

Σουηδία: Έχει υιοθετήσει μέτρα μείωσης φόρων στα καύσιμα.

Σλοβενία: Έχει επίσης υιοθετήσει μέτρα μείωσης φόρων στα καύσιμα.

Μέχρι και η «σκληρή» της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πριν δυο μέρες δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγείται ένα νέο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσης, το οποίο επιτρέπει στα κράτη-μέλη να παρέχουν κρατικές ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για να καλύψουν μέρος της αύξησης των τιμών των καυσίμων, ειδικά για τους πιο εκτεθειμένους τομείς της οικονομίας.

Αλλά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, της ανακούφισης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, υπερέχει η εμμονή του στην φορομπηχτική πολιτική.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»
Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή» 10 Απριλίου 2026
Χρήστος Μίχαλος: Η πολιτική άσκηση του κατώτερου μισθού – ποιος πληρώνει τελικά το κόστος και ποιος πραγματικά ωφελείται; 14 Απριλίου 2026
Χρήστος Μίχαλος: Η πολιτική άσκηση του κατώτερου μισθού – ποιος πληρώνει τελικά το κόστος και ποιος πραγματικά ωφελείται;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Εκσυγχρονισμός με apps και η μπάλα στην εξέδρα

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»

Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων