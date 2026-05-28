Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
27/05/2026 - 09:34

Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας

Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 12:52
Συνέντευξη στους δημοσιογράφους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, στην εκπομπή «ΣΗΜΕΡΑ» στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, παραχώρησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε ερώτηση σχετικά με την παράταση της επιδότησης στην αντλία στο πετρέλαιο κίνησης και για το ενδεχόμενο νέου fuel pass, ο κ. Πιερρακάκης, απάντησε: «Αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να στηρίξεις την κοινωνία. Είτε πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα, είτε ευρύτερα, στηρίζεις την κοινωνία από τα χρήματα που έχεις, όχι από αυτά που δεν έχεις. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, ιδανικά με μόνιμα μέτρα πριν πάμε στα άμεσα μέτρα της ενέργειας διοχετεύεται στην κοινωνία. Είδατε τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Διευρύναμε το πόσο στηρίζουμε τον κόσμο στα ενοίκια, πάμε στο 86% των ενοικιαστών, αυξήσαμε την περίμετρο για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που πηγαίνουν στους συνταξιούχους και διευρύναμε επίσης την περίμετρο. Έχουμε και κάποια μέτρα, τα οποία είναι στοχευμένα. Τα 150€ για παράδειγμα που πάνε στο 80% των οικογενειών, στόχος είναι να δοθούν τον Ιούνιο. Αυτό είναι ένα μέτρο προσωρινό, το οποίο αφορά την συγκεκριμένη συγκυρία. Είναι 830 περίπου εκατομμύρια, τα οποία διοχετεύονται στην κοινωνία. Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων, το ένα οριζόντιο που έχουμε πάρει, αφορά το diesel. Γιατί αφορά το diesel; Γιατί, έχουμε καταλάβει ότι αυτό δρα πληθωριστικά στην οικονομία. Είναι πρόβλημα ο πληθωρισμός; Είναι. Συντριπτικά, επιλέγουμε εμείς ως χώρα και η Κομισιόν ως κατεύθυνση μέτρα, τα οποία είναι στοχευμένα, παραμετροποιημένα, όπως είναι αυτό που κάνουμε για τα λιπάσματα, όπως είναι αυτό που κάνουμε για την αμόλυβδη, όπως αναφέρατε πριν. Ειδικά για το diesel, έχουμε αξιολογήσει ότι θέλουμε ένα οριζόντιο μέτρο γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι στις επιχειρήσεις. Άρα, ξεκινήσαμε κάνοντας αυτό και το αξιολογούμε με βάση που είναι οι τιμές του πετρελαίου. Όταν ερχόμουν εδώ ήταν στα 95. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης. Ανάλογα θα πράξουμε, ανάλογα δηλαδή με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας.

Σε ερώτηση σχετική με τις τιμές του πετρελαίου και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σημείωσε: «Οι αγορές αντιδρούν γρηγορότερα στο πρόβλημα και πιο αργά στην αποκλιμάκωση. Άρα, θα έχουμε μια θετική αντίδραση πιστεύω, αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα Στενά του Ορμούζ κι ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Αν με ρωτάτε, αν θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ ειλικρινά και κάθετα ότι δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα. Γιατί, το λέω αυτό; Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί, τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, έχει να κάνει με το καθεστώς που θα υπάρχει μετά στα Στενά, το αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια που θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. Άρα, θα δούμε πτώση, αν ανοίξουν τα Στενά, δεν θα δούμε τόση πτώση, τόσο γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πως θα αντιδράσουμε ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Τέλος, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι «το πρόβλημα κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα που δεν έχει επιλυθεί είναι δικό μας. Είμαστε εκεί μαζί τους με σηκωμένα τα μανίκια για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συνθήκη. Συνάρτηση των δυνατοτήτων φυσικά που έχουμε στα χέρια μας. Κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, είτε αυτό αφορά τη ΔΕΘ, είτε χώρος που προκύπτει σε διάφορες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους, έχουμε αποδείξει και ο Πρωθυπουργός και εμείς ως κυβέρνηση ότι γυρίζει πίσω στην κοινωνία».

