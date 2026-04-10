Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»

Ζούμε σε μια εποχή όπου το «πάτημα ενός κουμπιού» δεν παράγει πια απλώς δεδομένα, αλλά τέχνη, κείμενο, μουσική και κώδικα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δεν είναι πλέον ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένας συνεργάτης στο γραφείο μας, στο εργαστήριο μας, στο σπίτι μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Το ερώτημα όμως παραμένει.

Είναι η τεχνολογία η νέα μας «πέννα», το νέο μας «πινέλο» και γενικότερα ο αντικαταστάτης των ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης;

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει αναμφίβολα μια σοβαρή αποτελεσματικότητα. Μπορεί να γράψει ένα δοκίμιο, να συνθέσει μια συμφωνία και μάλιστα σε ταχύτατους χρόνου, αντλώντας από δισεκατομμύρια παραδείγματα του παρελθόντος.

Σε έναν κόσμο που κυνηγά την ταχύτητα, αυτό μοιάζει με θείο δώρο. Όμως, η στατιστική πιθανότητα μιας λέξης να ακολουθεί μια άλλη δεν είναι το ίδιο με την ανάγκη ενός ανθρώπου να πει μια αλήθεια.

Η διαφορά μεταξύ ενός αλγορίθμου και ενός δημιουργού έγκειται στο λάθος, στην ατέλεια και, κυρίως, στην εμπειρία.

Η μηχανή, μπορεί κάλλιστα να ανασυνθέτει το υπάρχον, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτό που γεννά το νέο μέσα από τον πόνο, τη χαρά και την κοινωνική τριβή.

Ένας αλγόριθμος μπορεί να μιμηθεί το στυλ του Λέοντα Τολστόι, αλλά δεν μπορεί να «ζωντανέψει» και να σκιαγραφήσει τη ψυχοσύνθεση του Πιερ Μπεζούχοφ, ενός αμήχανου αλλά καλοπροαίρετου νέου που ψάχνει το νόημα της ζωής.

Μπορεί να μιμηθεί το στυλ του Βαν Γκογκ, αλλά δεν θα νιώσει ποτέ τη μοναξιά που τον οδήγησε να ζωγραφίσει την «Έναστρη Νύχτα».

Το διακύβευμα δεν είναι να απαγορεύσουμε την τεχνολογία —κάτι τέτοιο θα ήταν μάταιο— αλλά να επαναπροσδιορίσουμε τι θεωρούμε πολύτιμο. Αν επιτρέψουμε στο AI να κατακλύσει την αγορά με «φθηνό», ομοιόμορφο περιεχόμενο, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ικανότητά μας για κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση και γνήσια έκπληξη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας καθρέφτης. Μας δείχνει τι έχουμε ήδη κάνει. Η ανθρώπινη δημιουργικότητα, όμως, είναι το παράθυρο σε αυτό που δεν έχουμε φανταστεί ακόμα.

Η πρόκληση της εποχής μας δεν είναι αν οι μηχανές θα γίνουν «έξυπνες», αλλά αν εμείς θα παραμείνουμε αρκετά «άνθρωποι» ώστε να ξεχωρίζουμε την αξία της αυθεντικότητας μέσα στον ωκεανό της αυτοματοποιημένης παραγωγής.