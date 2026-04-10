Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/04/2026 - 08:26
Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/04/2026 - 08:21
Φυσικό αέριο: Άλμα εξαγωγών κατά 316% στο πρώτο τρίμηνο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/04/2026 - 08:19
Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 16:23
ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 13:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 13:27
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 12:55
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/04/2026 - 11:31
Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 10:47
METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 10:02
BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/04/2026 - 09:41
ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/04/2026 - 09:10
ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:44
ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»

Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 10/04/2026 - 08:26

Ζούμε σε μια εποχή όπου το «πάτημα ενός κουμπιού» δεν παράγει πια απλώς δεδομένα, αλλά τέχνη, κείμενο, μουσική και κώδικα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) δεν είναι πλέον ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά ένας συνεργάτης στο γραφείο μας, στο εργαστήριο μας, στο σπίτι μας, όπου και αν βρισκόμαστε. Το ερώτημα όμως παραμένει.

Είναι η τεχνολογία η νέα μας «πέννα», το νέο μας «πινέλο» και γενικότερα ο αντικαταστάτης των ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης;

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει αναμφίβολα μια σοβαρή αποτελεσματικότητα. Μπορεί να γράψει ένα δοκίμιο, να συνθέσει μια συμφωνία και μάλιστα σε ταχύτατους χρόνου, αντλώντας από δισεκατομμύρια παραδείγματα του παρελθόντος.

Σε έναν κόσμο που κυνηγά την ταχύτητα, αυτό μοιάζει με θείο δώρο. Όμως, η στατιστική πιθανότητα μιας λέξης να ακολουθεί μια άλλη δεν είναι το ίδιο με την ανάγκη ενός ανθρώπου να πει μια αλήθεια.

Η διαφορά μεταξύ ενός αλγορίθμου και ενός δημιουργού έγκειται στο λάθος, στην ατέλεια και, κυρίως, στην εμπειρία.

Η μηχανή, μπορεί κάλλιστα να ανασυνθέτει το υπάρχον, αλλά ο άνθρωπος είναι αυτό που γεννά το νέο μέσα από τον πόνο, τη χαρά και την κοινωνική τριβή.

Ένας αλγόριθμος μπορεί να μιμηθεί το στυλ του Λέοντα Τολστόι, αλλά δεν μπορεί να «ζωντανέψει» και να σκιαγραφήσει τη ψυχοσύνθεση του Πιερ Μπεζούχοφ, ενός αμήχανου αλλά καλοπροαίρετου νέου που ψάχνει το νόημα της ζωής.

Μπορεί να μιμηθεί το στυλ του Βαν Γκογκ, αλλά δεν θα νιώσει ποτέ τη μοναξιά που τον οδήγησε να ζωγραφίσει την «Έναστρη Νύχτα».

Το διακύβευμα δεν είναι να απαγορεύσουμε την τεχνολογία —κάτι τέτοιο θα ήταν μάταιο— αλλά να επαναπροσδιορίσουμε τι θεωρούμε πολύτιμο. Αν επιτρέψουμε στο AI να κατακλύσει την αγορά με «φθηνό», ομοιόμορφο περιεχόμενο, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ικανότητά μας για κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση και γνήσια έκπληξη.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένας καθρέφτης. Μας δείχνει τι έχουμε ήδη κάνει. Η ανθρώπινη δημιουργικότητα, όμως, είναι το παράθυρο σε αυτό που δεν έχουμε φανταστεί ακόμα.

Η πρόκληση της εποχής μας δεν είναι αν οι μηχανές θα γίνουν «έξυπνες», αλλά αν εμείς θα παραμείνουμε αρκετά «άνθρωποι» ώστε να ξεχωρίζουμε την αξία της αυθεντικότητας μέσα στον ωκεανό της αυτοματοποιημένης παραγωγής.

Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ 09 Απριλίου 2026

Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix

Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale
Συνεργασία Schneider Electric-NVIDIA για τη δημιουργία πιστοποιημένων Blueprints που επιταχύνουν την υλοποίηση AI Εργοστασίων σε giga-scale

Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»
Διεθνής διάκριση από την UNESCO για ελληνική πρωτοβουλία AI Στο IRCAI Global Top 100 το πρόγραμμα «Pioneers for AI»

Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;
Η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται ενέργεια – αλλά με ποιους όρους;

Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo

Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026
Συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη στο India AI Impact Summit 2026