Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών

«Διερχόμαστε την πιο σοβαρή κρίση ενεργειακής ασφάλειας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη με τις μείζονες αναταράξεις που γνώρισε ο τομέας της ενέργειας μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των χρόνων του 1970», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ.



«Διαπιστώνουμε ήδη μια εντατικοποίηση των προσπαθειών που αναπτύσσονται από τις παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες για να διαφοροποιήσουν τις εμπορικές οδούς και τις πηγές ενέργειας, κυρίως με την κατασκευή νέων αγωγών και άλλων υποδομών προμήθειας και με αυξημένη προσφυγή στους εθνικούς πόρους», πρόσθεσε στην έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις στην ενέργεια που συντάχθηκε από τον αρμόδιο για την ενέργεια οργανισμό του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).



Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο ΔΟΕ εκτιμά ότι οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις θα φθάσουν το 2026 τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, από τα οποία περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια θα διατεθούν για τα ηλεκτρικά δίκτυα, την αποθήκευση, τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, την πυρηνική ενέργεια, τις ανανεώσιμες ενέργειες, την ενεργειακή απόδοση και τον εξηλεκτρισμό.



Δίπλα στις επενδύσεις αυτές, περίπου 1,2 τρισεκατομμύριο δολάρια αναμένεται να επενδυθούν στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.



Ο ΔΟΕ εκτιμά εντούτοις ότι οι πετρελαϊκές επενδύσεις πρόκειται να μειωθούν, για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, και να περάσουν κάτω από τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια παρά την άνοδο των τιμών του αργού.



Αυτό εξηγείται από την αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάρκεια αυτής της ανόδου των τιμών, τις προθεσμίες υλοποίησης των προγραμμάτων, τους καταναγκασμούς του εφοδιασμού και τη σύσφιξη της αγοράς των θαλάσσιων πλατφορμών εξόρυξης, που περιορίζουν τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις έξω από τη Μέση Ανατολή.



Αντιθέτως οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο αναμένεται να φθάσουν τα 330 δισεκατομμύρια δολάρια, «το υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δέκα χρόνια, υποστηριζόμενες από ένα κύμα νέων προγραμμάτων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως των ΗΠΑ και του Κατάρ».



Παράλληλα οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο στρέφονται προς τις πηγές ενέργειας «που είναι διαθέσιμες στο έδαφός τους», κυρίως τις ανανεώσιμες, την πυρηνική ενέργεια και τον άνθρακα.



Ο ΔΟΕ εκτιμά πως οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 665 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, τα 365 από τα οποία θα αφορούν μόνο την ηλιακή.



Οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια «συνεχίζουν την ανάκαμψή τους» και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ενώ αυτές στον άνθρακα αναμένεται να φθάσουν τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, «το υψηλότερο επίπεδό τους από το 2012».



Η Κίνα θα αντιπροσωπεύσει μόνη της σχεδόν το 70% των παγκόσμιων δαπανών εφοδιασμού σε άνθρακα και ορισμένες ασιατικές χώρες «μπορεί να επιδιώξουν να παρατείνουν την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κέντρων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα ώστε να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλειά τους».



Τέλος οι επενδύσεις στον εφοδιασμό με ηλεκτρικό και στις ηλεκτρικές υποδομές αναμένεται να φθάσουν σχεδόν το 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2026, από τα οποία περίπου 550 δισεκατομμύρια για τα ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ οι επενδύσεις στην αποθήκευση του ηλεκτρικού σε μπαταρίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια.