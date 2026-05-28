Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου 2026
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών

Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 11:07
Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί τα κράτη να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους ανοίγοντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενα στους δικούς τους πόρους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη ενεργειακή κρίση σε διάστημα πέντε ετών, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ, IEA).

«Διερχόμαστε την πιο σοβαρή κρίση ενεργειακής ασφάλειας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη με τις μείζονες αναταράξεις που γνώρισε ο τομέας της ενέργειας μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις των χρόνων του 1970», δήλωσε ο Φατίχ Μπιρόλ, εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ.

«Διαπιστώνουμε ήδη μια εντατικοποίηση των προσπαθειών που αναπτύσσονται από τις παραγωγούς και καταναλώτριες χώρες για να διαφοροποιήσουν τις εμπορικές οδούς και τις πηγές ενέργειας, κυρίως με την κατασκευή νέων αγωγών και άλλων υποδομών προμήθειας και με αυξημένη προσφυγή στους εθνικούς πόρους», πρόσθεσε στην έκθεση για τις παγκόσμιες επενδύσεις στην ενέργεια που συντάχθηκε από τον αρμόδιο για την ενέργεια οργανισμό του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετέδωσε ότι ο ΔΟΕ εκτιμά ότι οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις θα φθάσουν το 2026 τα 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένες ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, από τα οποία περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια θα διατεθούν για τα ηλεκτρικά δίκτυα, την αποθήκευση, τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, την πυρηνική ενέργεια, τις ανανεώσιμες ενέργειες, την ενεργειακή απόδοση και τον εξηλεκτρισμό.

Δίπλα στις επενδύσεις αυτές, περίπου 1,2 τρισεκατομμύριο δολάρια αναμένεται να επενδυθούν στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον άνθρακα.

Ο ΔΟΕ εκτιμά εντούτοις ότι οι πετρελαϊκές επενδύσεις πρόκειται να μειωθούν, για τρίτη διαδοχική χρονιά το 2026, και να περάσουν κάτω από τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια παρά την άνοδο των τιμών του αργού.

Αυτό εξηγείται από την αβεβαιότητα όσον αφορά τη διάρκεια αυτής της ανόδου των τιμών, τις προθεσμίες υλοποίησης των προγραμμάτων, τους καταναγκασμούς του εφοδιασμού και τη σύσφιξη της αγοράς των θαλάσσιων πλατφορμών εξόρυξης, που περιορίζουν τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις έξω από τη Μέση Ανατολή.

Αντιθέτως οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο αναμένεται να φθάσουν τα 330 δισεκατομμύρια δολάρια, «το υψηλότερο επίπεδό τους εδώ και δέκα χρόνια, υποστηριζόμενες από ένα κύμα νέων προγραμμάτων εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου, κυρίως των ΗΠΑ και του Κατάρ».

Παράλληλα οι χώρες που εισάγουν πετρέλαιο στρέφονται προς τις πηγές ενέργειας «που είναι διαθέσιμες στο έδαφός τους», κυρίως τις ανανεώσιμες, την πυρηνική ενέργεια και τον άνθρακα.

Ο ΔΟΕ εκτιμά πως οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να φθάσουν περίπου τα 665 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, τα 365 από τα οποία θα αφορούν μόνο την ηλιακή.

Οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια «συνεχίζουν την ανάκαμψή τους» και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο, ενώ αυτές στον άνθρακα αναμένεται να φθάσουν τα 180 δισεκατομμύρια δολάρια, «το υψηλότερο επίπεδό τους από το 2012».

Η Κίνα θα αντιπροσωπεύσει μόνη της σχεδόν το 70% των παγκόσμιων δαπανών εφοδιασμού σε άνθρακα και ορισμένες ασιατικές χώρες «μπορεί να επιδιώξουν να παρατείνουν την εκμετάλλευση των υφιστάμενων κέντρων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα ώστε να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλειά τους».

Τέλος οι επενδύσεις στον εφοδιασμό με ηλεκτρικό και στις ηλεκτρικές υποδομές αναμένεται να φθάσουν σχεδόν το 1,6 τρισεκατομμύριο δολάρια το 2026, από τα οποία περίπου 550 δισεκατομμύρια για τα ηλεκτρικά δίκτυα, ενώ οι επενδύσεις στην αποθήκευση του ηλεκτρικού σε μπαταρίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 δισεκατομμύρια.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ 27 Μαϊος 2026

Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
Παντελιάδης: Ανατιμήσεις αν συνεχιστεί ο πόλεμος- Ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια πιέζουν τα σούπερ μάρκετ
ΕΕ: Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις του 2026 δείχνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, καθώς το ενεργειακό σοκ αυξάνει τον πληθωρισμό
Οικονομικές προβλέψεις ΕΕ: Φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού στην ΕΕ και την ευρωζώνη, φέρνει το νέο "ενεργειακό σοκ"
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν με drones διυλιστήριο στην πόλη Σιζράν της Ρωσίας
Η Ευρ. Επιτροπή επιμένει στη χρήση των αχρησιμοποίητων κονδυλίων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
