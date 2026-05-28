Συνάντηση Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Jessika Roswall
28/05/2026 - 15:46
Κ. Βέττα: Στήριξη στις ενεργειακές κοινότητες και τους μικρούς παραγωγούς Α.Π.Ε. για να αντιμετωπίσουν την οικονομική ασφυξία
28/05/2026 - 15:36
Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
28/05/2026 - 15:12
Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
27/05/2026 - 11:34

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία επιταχύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη με ισχυρά αποτελέσματα για το 2025
Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 15:12
Τη σταθερή της δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας επιβεβαιώνει η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, μέσα από τη δημοσίευση του Απολογισμού ESG (Environmental, Social, Governance) για το 2025.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς, η εταιρεία συνέχισε το ταξίδι της στη βιώσιμη ανάπτυξη, χτίζοντας πάνω στην ESG στρατηγική «Together Towards ZERO and Beyond» του Ομίλου Carlsberg. Το 2025 σηματοδότησε, παράλληλα, τη μετάβαση στην επόμενη φάση της στρατηγικής, με τη νέα ονομασία «Brewing Tomorrow», στο πλαίσιο της οποίας τίθενται επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι έως το 2032, με βάση την πρόοδο που έχει ήδη επιτευχθεί.

Αποτελέσματα για το Περιβάλλον: μετρήσιμη πρόοδος σε όλη την αλυσίδα αξίας

Την τελευταία εξαετία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει επιτύχει συνολική μείωση 20% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ειδικά για το 2025, στοχευμένες παρεμβάσεις και επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέα συστήματα οδήγησαν σε:

  • μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 6,1%
  • μείωση της θερμικής ενέργειας κατά 3,9%
  • μείωση των σχετικών εκπομπών CO₂ κατά 3,7%

Παράλληλα, παρεμβάσεις σε όλη την αλυσίδα αξίας – από τη χρήση ελαφρύτερων υλικών συσκευασίας έως τον εκσυγχρονισμό του στόλου μεταφορών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών ψύξης – ενίσχυσαν συστηματικά την ενεργειακή αποδοτικότητα και περιόρισαν περαιτέρω το ανθρακικό αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, το 74% των γυάλινων φιαλών ήταν επιστρεφόμενες. Επιπλέον, υποπροϊόντα της παραγωγής, όπως η μαγιά και τα υπολείμματα βύνης, συνέχισαν να επαναχρησιμοποιούνται για ενεργειακή αξιοποίηση ή ως ζωοτροφή, περιορίζοντας σημαντικά τα παραγόμενα απόβλητα και ενισχύοντας την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί και στη διαχείριση υδάτινων πόρων. Την τελευταία εξαετία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει μειώσει το υδατικό της αποτύπωμα κατά 13%, ενισχύοντας το 2025 περαιτέρω την αποδοτικότερη διαχείριση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου, μέσα από αναβαθμίσεις εξοπλισμού, βελτιώσεις διαδικασιών και στοχευμένες πρακτικές ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης νερού σε επιλεγμένα στάδια της παραγωγής.

Υπεύθυνη κατανάλωση: επιλογές με μέτρο και ενημέρωση με ουσία

Η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής φιλοσοφίας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας. Το 100% των συσκευασιών και των επικοινωνιών της εταιρείας φέρουν σαφή μηνύματα υπεύθυνης κατανάλωσης, ενώ οι επιλογές χωρίς ή με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ αντιστοιχούν πλέον στο 31% του συνολικού χαρτοφυλακίου προϊόντων της.

Παράλληλα, η εταιρεία υλοποιεί στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Ενδεικτικά, το 2025, στο πλαίσιο της παρουσίας του Mythos 0.0% σε μεγάλα συναυλιακά δρώμενα και events, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συνδύασε την προώθηση των επιλογών χωρίς αλκοόλ με δράσεις οδικής ασφάλειας, διαθέτοντας ατομικά αλκοτέστ μιας χρήσης και ενισχύοντας έμπρακτα το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς επιστροφής.

Επένδυση στους ανθρώπους με έμφαση στην Υγεία, την Ασφάλεια και τη Συμπερίληψη

Το 2025, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία πραγματοποίησε 10.700 ώρες εκπαίδευσης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, με στοχευμένα προγράμματα πρόληψης, εκπαίδευσης και ενίσχυσης της κουλτούρας ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της, με τις γυναίκες να εκπροσωπούν το 60% των θέσεων ανώτατης διοίκησης. Επιπλέον, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνεργασίες, η εταιρεία στηρίζει ενεργά την ισότιμη συμμετοχή και την ενδυνάμωση διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. Ξεχωριστή θέση κατέχει η συνεργασία με τον οργανισμό για την επαγγελματική και οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία WHEN, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το πρόγραμμα Female Founders Hub @Hospitality, με στόχο την ενδυνάμωση γυναικών επιχειρηματιών στον κλάδο της φιλοξενίας.

Ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση

Η υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση παραμένει θεμελιώδης αρχή λειτουργίας της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, με αυστηρές πολιτικές δεοντολογίας, διαφάνειας και συμμόρφωσης, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα πρότυπα και τις απαιτήσεις του Ομίλου Carlsberg.

Ο Marcin Burdach, Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, δήλωσε:

«Για εμάς στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλώς μέρος της στρατηγικής μας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο επαναπροσδιορίζουμε την ανάπτυξη. Κάθε βήμα που κάνουμε σήμερα διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε αξία αύριο – για το περιβάλλον, την κοινωνία και τους ανθρώπους μας. Με οδηγό τη συνεργασία, την καινοτομία και την υπευθυνότητα, συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα καλύτερο σήμερα και ένα πιο βιώσιμο αύριο».

