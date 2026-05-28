ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 14:35
Με μικρό πλεόνασμα έκλεισε τον πρώτο μήνα του 2026 ο ΕΛΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/05/2026 - 13:42
Κυρ. Πιερρακάκης: Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειασθεί – Τα προβλήματα των πολιτών είναι και δικά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 12:52
Νέο βήμα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα: Συμμετοχή Chevron στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 12:10
Η Schneider Electric επιταχύνει την υλοποίηση υποδομών AI άνω των 290 εκατ. δολαρίων για την TeraWulf, με τεχνολογίες Motivair και τη στήριξη της Google
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
28/05/2026 - 11:28
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αναδιαμορφώνει τις ενεργειακές στρατηγικές των κρατών
ΚΟΣΜΟΣ
28/05/2026 - 11:07
Το ΔΕΗ 3×3 Street Basketball Επιστρέφει για Τέταρτη Χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 10:30
Στη Βουλή φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την απολιγνιτοποίηση και τη δίκαιη μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 10:03
Cenergy Holdings: Δυναμικό ξεκίνημα για το 2026 με ισχυρά αποτελέσματα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/05/2026 - 09:37
Στρατηγική συνεργασία AB και WWF Ελλάς 2026-2030: Για μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού συστήματος στη χώρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 09:16
ΟΗΕ: «Σκληρή υπενθύμιση» της κλιματικής αλλαγής, το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/05/2026 - 08:47
Συγκροτήθηκε σε Σώμα η Επιτροπή Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 08:39
Στ. Παπασταύρου: Ολιστική προσέγγιση για χωροταξία και ενέργεια-Νέα χωροταξικά πλαίσια για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/05/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: Το «θαύμα» Μητσοτάκη - Δουλεύουμε περισσότερο, πληρωνόμαστε λιγότερο
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/05/2026 - 08:01
Σταθερή ετήσια αύξηση για το επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ- Στα 1,12 δις ευρώ για το 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/05/2026 - 08:00
ΔΕΣΦΑ: Πράσινο φως για τον σταθμό της Βέροιας- Τα έργα που αλλάζουν τον χάρτη του φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/05/2026 - 07:58
Κλιματιστικό: Πότε πρέπει να πατάς το hold στον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
4 συσκευές που κινδυνεύεις να «κάψεις» αν τις συνδέσεις σε USB Hub
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/05/2026 - 06:37
Lidl Ελλάς και Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης θωρακίζουν το μέλλον των ελληνικών θαλασσών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 15:54
Ο ΔΑΠΕΕΠ ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μετάβαση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 15:18
Νίκος Τσάφος: Η αξία των εξαγωγών είναι υπερπολλαπλάσια από το κόστος των όποιων εισαγωγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/05/2026 - 14:47
Ο Σάκης Αρναούτογλου φέρνει στην Κομισιόν το «κύμα» μικρών υδροηλεκτρικών σε Βενέτικο και Αλιάκμονα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 14:11
Κυρανάκης: Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/05/2026 - 13:41
Πλαστική σακούλα σούπερ μάρκετ: το χειρότερο απόβλητο μετά τα χημικά
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/05/2026 - 13:09
Επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ με σχόλια στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 12:34
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τη ΔΕΗ και τη Metlen
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:57
ΡΑΑΕΥ: Ματαίωση υποβολή προφορών για σταθμούς παραγωγής η/ε από φωτοβολταϊκά με σύστημα αποθήκευσης προς ένταξη στο «Πρόγραμμα Απόλλων»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/05/2026 - 11:34
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Την Τρίτη 2 Ιουνίου η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/05/2026 - 11:03
ΔΕΗ: Σε 3-6 μήνες η συμφωνία για το data center στην Κοζάνη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 10:30
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
27/05/2026 - 09:34

Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα

Newsroom
Πέμπτη, 28/05/2026 - 14:35
Στη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block10), στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου, στάθηκε, μεταξύ άλλων, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

Οι εταιρείες Chevron και HELLENiQENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους.

Παράλληλα, υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron για την ίδια παραχώρηση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων.

«Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την HELLENiQ ENERGY, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη.

Το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Από το 2014 έως το 2019, δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μία κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και την αβεβαιότητα, στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, τις διαμορφώνει.

Με την έναρξη των νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί για αυτά.

Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό.

Με σχέδιο και συνέπεια υλοποιείται ένα έργο εθνικής σημασίας, που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των συναλλαγών και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

