Παύλος Μαρινάκης: Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα

Στη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block10), στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στην τιμή χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στην πλατφόρμα του Ελληνικού Κτηματολογίου, στάθηκε, μεταξύ άλλων, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στη σημερινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

Οι εταιρείες Chevron και HELLENiQENERGY υπέβαλαν επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Chevron στην παραχώρηση ΠΕΡΙΟΧΗ 10 (Block10), η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισσιακού Κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτίου Ιονίου Πελάγους.

Παράλληλα, υπέβαλαν και αίτημα και προς την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων για τη μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου από την HELLENiQ ENERGY στη Chevron για την ίδια παραχώρηση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας και έρχεται σε συνέχεια της ενίσχυσης της παρουσίας μεγάλων διεθνών ενεργειακών εταιρειών στην ελληνική αγορά έρευνας υδρογονανθράκων.

«Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μια ακόμη θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με την HELLENiQ ENERGY, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Την 7η φθηνότερη τιμή χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό σύστημα έχει σήμερα η Ελλάδα, ενώ το 2019 είχαμε μακράν την ακριβότερη.

Το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Από το 2014 έως το 2019, δεν είχαν μπει σχεδόν καθόλου φωτοβολταϊκά στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δισ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μία κεφαλαιοποίηση 2,1 δισ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκε κατά 67%. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Με τις πολιτικές που υλοποιούμε, μέσα σε λίγα χρόνια η Ελλάδα πέρασε από την ενεργειακή στασιμότητα και την αβεβαιότητα, στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την εξωστρέφεια. Με ισχυρότερη ΔΕΗ, σύγχρονα δίκτυα και πρωταγωνιστικό ρόλο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η χώρα μας δεν ακολουθεί πλέον τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, τις διαμορφώνει.

Με την έναρξη των νέων αναρτήσεων κτηματολογικών στοιχείων, το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου.

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου, οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τα ακίνητά τους και να βλέπουν τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί για αυτά.

Στόχος παραμένει η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό.

Με σχέδιο και συνέπεια υλοποιείται ένα έργο εθνικής σημασίας, που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου, τη διαφάνεια, την αξιοπιστία των συναλλαγών και τη δυνατότητα αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.