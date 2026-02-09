Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, στην Ενδοημερήσια Αγορά και στην Αγορά Εξισορρόπησης

Προς άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 ανακοινώνεται ότι η ΡΑΑΕΥ (Κλάδος Ενέργειας), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ενέκρινε:

Α) Με την υπ΄αρ. Ε-14/2026 απόφαση την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Αγορά Εξισορρόπησης και το Τέλος Αγοράς Εξισορρόπησης.

Παράρτημα (Ε-14/2026): Κωδικοποιημένο κείμενο Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

υπ΄αρ. Ε-15/2026 απόφαση την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4425/2016 για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας. B) Με την

Παράρτημα (Ε-15/2026): Κωδικοποιημένο κείμενο Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.

Γ) Με την υπ΄αρ. Ε-16/2026 απόφαση την τροποποίηση του Κώδικα Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 118Α του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) για τη συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Δ) Με την υπ΄αρ. Ε-17/2026 απόφαση τον τύπο και το περιεχόμενο Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΑΗΕ), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/55948/1087 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ισχύει.

Οι ως άνω αποφάσεις έχουν σταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Η Αρχή θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του ως άνω πλαισίου σε συνέχεια των εισηγήσεων του ΑΔΜΗΕ, του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης.