Αιτήσεις Αποθήκευσης Κύκλου Φεβρουαρίου 2026 και Τροποποιήσεις Κύκλου Δεκεμβρίου 2025

Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 10:24

Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2026.

1. Αιτήσεις Αποθήκευσης (Φεβρουάριος 2026) [Excel]

Συμπληρωματικό αρχείο αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Δεκεμβρίου 2025.

2. Συμπλ. αιτήσεις τροποποιήσεων αποθήκευσης (Δεκέμβριος 2025) [Excel]

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης, αιτιολογημένη αντίρρηση ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε σχέση με αίτηση που υποβλήθηκε.

Οι αντιρρήσεις συνοδεύονται από έγγραφα και στοιχεία που είναι αναγκαία για την τεκμηρίωσή τους.

