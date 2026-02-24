Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση

Αντικίνητρα αλλά και εμπόδια στη συμμετοχή των μονάδων στην Αγορά Εξισορρόπησης δημιουργεί η Χρέωση Μη Συμμόρφωσης των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τη σχετική επισήμανση κάνει η Metlen, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ τονίζοντας ότι η προτεινόμενη ρύθμιση οδηγεί σε ουσιαστικό περιορισμό του ρόλου της αποθήκευσης ως πόρου ευελιξίας, επηρεάζοντας την οικονομική βιωσιμότητα επενδύσεων που βασίστηκαν σε διαφορετικές παραδοχές εσόδων και λειτουργίας της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα δεν συνδέεται με πραγματική επιχειρησιακή ανάγκη του συστήματος.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παραμέτρους της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης που επιβάλλεται ως συνέπεια μη επαρκούς κατάστασης φόρτισης Κατανεμόμενης Οντότητας Αποθήκευσης η Metlen εκφράζει τηνν έντονη διαφωνία της με την εισαγωγή της προτεινόμενης Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης αποκλειστικά για τους σταθμούς αποθήκευσης σημειώνοντας ότι όπως προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ, οδηγεί σε de facto αποκλεισμό των σταθμών από την Αγορά Εξισορρόπησης περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα τους να λειτουργήσουν ως πόροι ευελιξίας, παρά τον κρίσιμο ρόλο τους στη μείωση περικοπών ΑΠΕ και στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος.

Μια τέτοια ρύθμιση σύμφωνα με τη Metlen επηρεάζει σημαντικά τα προβλεπόμενα έσοδα των σταθμών αποθήκευσης από την Αγορά Εξισορρόπησης, όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού των έργων και τη λήψη της επενδυτικής απόφασης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία «η οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων βασίστηκε σε συγκεκριμένες παραδοχές για τη συμμετοχή και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, οι οποίες τώρα ανατρέπονται εκ των υστέρων».

Παράλληλα τονίζει οτι θα ήταν απολύτως απαραίτητο οι σχεδιασμοί του ΑΔΜΗΕ να έχουν παρουσιαστεί σε προγενέστερο στάδιο, κατά τη φάση διαμόρφωσης του πλαισίου και πάντως πριν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια τους κινδύνους και τις προοπτικές των σταθμών αποθήκευσης.

Ενώ η εισαγωγή της συγκεκριμένης υπέρμετρα αυστηρής Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα των Κατανεμόμενων Οντοτήτων Αποθήκευσης να συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης. Ως αποτέλεσμα, οι πόροι αυτοί στερούνται τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ευελιξίας, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη μείωση των περικοπών ΑΠΕ, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά εξισορρόπησης. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της ΧΜΣ, όπως έχει σχεδιαστεί, λειτουργεί αντίθετα προς τους ίδιους τους στόχους της αγοράς και του συστήματος.

Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει πως το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη προβλέπει ότι, εφόσον ένας πάροχος υπηρεσιών εξισορρόπησης δεν μπορεί να προσφέρει τις ζητούμενες εφεδρείες σε πραγματικό χρόνο, δεν αποζημιώνεται για αυτές. Επιπλέον, υπάρχει ήδη ΧΜΣ για σημαντική απόκλιση από τις Εντολές Κατανομής. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί επαρκούν για να εξασφαλίσουν ότι το σύστημα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επιβάρυνση πριν από την έναρξη κάθε περιόδου κατανομής.

Υπό αυτό το πρίσμα, καταλήγει η Metlen η υπό δημόσια διαβούλευση Χρέωση Μη Συμμόρφωσης έχει σχεδιαστεί εσφαλμένα, καθώς επιβάλλει αντικίνητρα σε προγενέστερο στάδιο, χωρίς να συνδέεται με πραγματική επιχειρησιακή ανάγκη του συστήματος. Αντί να ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί περιττά εμπόδια στην ένταξη και λειτουργία των Οντοτήτων Αποθήκευσης, περιορίζοντας την ικανότητά τους να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξισορρόπηση και στη συνολική αποδοτικότητα της αγοράς.