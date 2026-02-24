Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση

Metlen: Αντικίνητρα και εμπόδια από τη Χρέωση Μη Συμμόρφωσης στην αποθήκευση
Άννα Διανά
Τρίτη, 24/02/2026 - 08:07

Αντικίνητρα αλλά και εμπόδια στη συμμετοχή των μονάδων στην Αγορά Εξισορρόπησης δημιουργεί η Χρέωση Μη Συμμόρφωσης των σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Τη σχετική επισήμανση κάνει η Metlen, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην πρόταση του ΑΔΜΗΕ τονίζοντας ότι η προτεινόμενη ρύθμιση οδηγεί σε ουσιαστικό περιορισμό του ρόλου της αποθήκευσης ως πόρου ευελιξίας, επηρεάζοντας την οικονομική βιωσιμότητα επενδύσεων που βασίστηκαν σε διαφορετικές παραδοχές εσόδων και λειτουργίας της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα δεν συνδέεται με πραγματική επιχειρησιακή ανάγκη του συστήματος.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τις παραμέτρους της προτεινόμενης Χρέωσης μη Συμμόρφωσης που επιβάλλεται ως συνέπεια μη επαρκούς κατάστασης φόρτισης Κατανεμόμενης Οντότητας Αποθήκευσης η Metlen εκφράζει τηνν έντονη διαφωνία της με την εισαγωγή της προτεινόμενης Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης αποκλειστικά για τους σταθμούς αποθήκευσης σημειώνοντας ότι όπως προτείνεται από τον ΑΔΜΗΕ, οδηγεί σε de facto αποκλεισμό των σταθμών από την Αγορά Εξισορρόπησης περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα τους να λειτουργήσουν ως πόροι ευελιξίας, παρά τον κρίσιμο ρόλο τους στη μείωση περικοπών ΑΠΕ και στη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος.

Μια τέτοια ρύθμιση σύμφωνα με τη Metlen επηρεάζει σημαντικά τα προβλεπόμενα έσοδα των σταθμών αποθήκευσης από την Αγορά Εξισορρόπησης, όπως αυτά είχαν εκτιμηθεί κατά τη φάση σχεδιασμού των έργων και τη λήψη της επενδυτικής απόφασης.

Όπως αναφέρει η εταιρεία «η οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων βασίστηκε σε συγκεκριμένες παραδοχές για τη συμμετοχή και τα έσοδα από την Αγορά Εξισορρόπησης, οι οποίες τώρα ανατρέπονται εκ των υστέρων».

Παράλληλα τονίζει οτι θα ήταν απολύτως απαραίτητο οι σχεδιασμοί του ΑΔΜΗΕ να έχουν παρουσιαστεί σε προγενέστερο στάδιο, κατά τη φάση διαμόρφωσης του πλαισίου και πάντως πριν τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ώστε οι επενδυτές να μπορούν να αξιολογήσουν με ακρίβεια τους κινδύνους και τις προοπτικές των σταθμών αποθήκευσης.

Ενώ η εισαγωγή της συγκεκριμένης υπέρμετρα αυστηρής Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα των Κατανεμόμενων Οντοτήτων Αποθήκευσης να συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης. Ως αποτέλεσμα, οι πόροι αυτοί στερούνται τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ευελιξίας, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη μείωση των περικοπών ΑΠΕ, την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά εξισορρόπησης. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της ΧΜΣ, όπως έχει σχεδιαστεί, λειτουργεί αντίθετα προς τους ίδιους τους στόχους της αγοράς και του συστήματος.

Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει πως το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη προβλέπει ότι, εφόσον ένας πάροχος υπηρεσιών εξισορρόπησης δεν μπορεί να προσφέρει τις ζητούμενες εφεδρείες σε πραγματικό χρόνο, δεν αποζημιώνεται για αυτές. Επιπλέον, υπάρχει ήδη ΧΜΣ για σημαντική απόκλιση από τις Εντολές Κατανομής. Οι δύο αυτοί μηχανισμοί επαρκούν για να εξασφαλίσουν ότι το σύστημα διαθέτει τους απαραίτητους πόρους σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη επιβάρυνση πριν από την έναρξη κάθε περιόδου κατανομής.

Υπό αυτό το πρίσμα, καταλήγει η Metlen η υπό δημόσια διαβούλευση Χρέωση Μη Συμμόρφωσης έχει σχεδιαστεί εσφαλμένα, καθώς επιβάλλει αντικίνητρα σε προγενέστερο στάδιο, χωρίς να συνδέεται με πραγματική επιχειρησιακή ανάγκη του συστήματος. Αντί να ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί περιττά εμπόδια στην ένταξη και λειτουργία των Οντοτήτων Αποθήκευσης, περιορίζοντας την ικανότητά τους να συμβάλουν ουσιαστικά στην εξισορρόπηση και στη συνολική αποδοτικότητα της αγοράς.

