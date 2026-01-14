Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 09:21

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το στρατηγικό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην περιοχή του Πρίνου, με φυσική παρουσία όλων των μελών της.

Η Επιτροπή συστάθηκε με συστάθηκε με πρωτοβουλία της ΕΔΕΥΕΠ για να προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες διαφανή και αξιόπιστη ενημέρωση από επιστήμονες και Καθηγητές εγνωσμένου κύρους, εκπροσώπους εθνικών επιστημονικών φορέων, και θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου απαρτίζεται από τους:

- Δρ. Νικόλαο Κόκκινο, Καθηγητή Χημείας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- Δρ. Αναστασία Κυρατζή, Ομότιμη Καθηγήτρια Σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

- Δρ. Δημήτριο Σακελλαρίου, Διευθυντή Ερευνών ΕΛΚΕΘΕ και ΓΓ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

- Δρ. Γεώργιο Συλαίο, Καθηγητή Μηχανικής Περιβάλλοντος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

- Μαρία Χαμητίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

- Σωτήριο Λαζαρίδη, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας

- Δρ. Ευθύμιο Ταρτάρα, Επικεφαλής Τμήματος Γεωεπιστημών της ΕΔΕΥΕΠ και οργανωτικό γραμματέα της Επιτροπής

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα, με τον Δρ. Ταρτάρα να σχολιάζει σχετικά: «Ξεκινήσαμε σήμερα και επισήμως τις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης για το εξαιρετικά σημαντικό έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή του Πρίνου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους διακεκριμένους επιστήμονες και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που δέχθηκαν να διαθέσουν αμισθί το χρόνο τους, υποστηρίζοντας μία στρατηγική εθνική προσπάθεια και ενισχύοντας τη διαφάνεια της διαδικασίας. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διατυπώνει ανεξάρτητες, μη δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις. Αναλαμβάνει να παρακολουθεί την υλοποίηση του έργου, βάσει των αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και μέτρων ασφάλειας που το διέπουν, και να εξετάζει τα τεχνικά και επιστημονικά δεδομένα».

Πριν τη συνεδρίαση, τα μέλη της Επιτροπής πραγματοποίησαν επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, όπου και θα πραγματοποιηθεί το έργο αποθήκευσης CO2 με φορέα υλοποίησης την EnEarth, θυγατρική της Energean. Εκεί, εκπρόσωποι της εταιρείας, ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πορεία και τα επόμενα βήματα του έργου, τα αυστηρά πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις παραγωγής υδρογονανθράκων –υπό τη θεσμική εποπτεία της ΕΔΕΥΕΠ ως Αρμόδιας Αρχής για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα– και τα περιβαλλοντικά μέτρα που ακολουθούνται, βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών, καθώς και ευρωπαϊκών και εθνικών κανονισμών.

Η υπόγεια αποθήκευση CO2 στο εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου στα ανοιχτά της Καβάλας, συνιστά εξαιρετικά σημαντικό έργο και κομβική υποδομή δημοσίου συμφέροντος, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ενεργειακής και κλιματικής στρατηγικής της χώρας. Κατά τη λειτουργία του, το έργο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική ουδετερότητα, με απόλυτο σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα, υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα της ενεργοβόρας ελληνικής βιομηχανίας, η οποία δεν διαθέτει άλλες ώριμες τεχνολογικές επιλογές απανθρακοποίησης της λειτουργίας και παραγωγής της. Ταυτόχρονα, το έργο αποτελεί στρατηγική επένδυση για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δημιουργώντας μία νέα αλυσίδα αξίας, ενισχύοντας την τοπική οικονομία κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας του, και αναπτύσσοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δεξιότητες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση
Metlen: Ανοιχτές εκκρεμότητες για τους σταθμούς αποθήκευσης λίγο πριν την ενεργοποίηση 14 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Προβλήματα σχεδιασμού και εφαρμογής στη Δράση Μείωσης αποτυπώματος άνθρακα σε αρόσιμες καλλιέργειες

Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Motor Oil: Ενστάσεις για το δευτερογενές πλαίσιο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για δημόσιες διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για δημόσιες διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες δημοπράτησης χωρητικότητας τόπου αποθήκευσης

ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Μείωση ελλείμματος στα 100 εκατ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΛΑΠΕ μετά τη στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Δεκεμβρίου 2025
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αιτήσεις και Τροποποιήσεις αποθήκευσης κύκλου Δεκεμβρίου 2025