ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 10:55
Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 10:11
Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:45
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:04
54 Υποτροφίες σε φοιτητές από 6 χώρες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 08:29
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:12
AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:01
Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 1.200 δολάρια, μετά το σοκ βρήκε τον τρόπο να αποσβέσει 65.000 δολάρια σε 5 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/09/2026 - 06:42
«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 18:41
Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09
Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/09/2026 - 12:24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 11:52
Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 11:22
Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 10:44
Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 10:21
METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/09/2026 - 09:45
Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 09:13
Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 08:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/09/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Είναι η οικονομία και … πολλά ακόμη, ανόητε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό

Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό
Denovo Agency on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 06:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ειδικοί αποκαλύπτουν τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού και τη δραστική συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η τοποθέτηση ενός έξυπνου θερμοστάτη και η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (HVAC) αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι έξυπνοι θερμοστάτες μειώνουν τους λογαριασμούς έως και 8%, προσφέροντας απομακρυσμένο έλεγχο, ζωνοποίηση της θερμοκρασίας και τεχνολογία geofencing για αυτόματη προσαρμογή όταν το σπίτι είναι άδειο.

Παράλληλα, η ενεργειακή αναβάθμιση των επιμέρους τμημάτων του HVAC προσφέρει εξοικονόμηση έως 20%, με πρώτη προτεραιότητα τη στεγανοποίηση των αεραγωγών ώστε να εξαλειφθούν οι διαρροές θερμού αέρα.

Στον τομέα του ηλεκτρισμού, η εκμετάλλευση του φυσικού φωτός και η τοποθέτηση καθρεφτών αποτελούν μηδενικού κόστους λύσεις για πιο φωτεινούς χώρους. Για τον τεχνητό φωτισμό, η εγκατάσταση χρονοδιακοπτών και ανιχνευτών κίνησης σε διαδρόμους ή εξωτερικούς χώρους αποτρέπει τη σπατάλη. Ωστόσο, η σημαντικότερη παρέμβαση παραμένει η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με τεχνολογία LED, η οποία καταναλώνει έως και 75% λιγότερη ενέργεια. Ο συνδυασμός τους με ροοστάτες (dimmers) ή έξυπνα συστήματα φωτισμού επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της έντασης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων.

Σημαντικό ρόλο στο τελικό κόστος διαδραματίζει και το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Η τακτική συντήρηση, όπως η αφαίρεση αλάτων από το θερμοσίφωνα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 50°C και η θερμομόνωση των σωληνώσεων, περιορίζουν τις θερμικές απώλειες. Παράλληλα, η μετάβαση σε ταχυθερμοσίφωνες (συστήματα χωρίς δεξαμενή) ή σε λέβητες συμπύκνωσης με βαθμό απόδοσης (AFUE) άνω του 90% εξασφαλίζει σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Τέλος, πριν την έλευση του κρύου, κρίνεται απαραίτητη η μόνωση των εκτεθειμένων σωληνώσεων και η στεγανοποίηση ρωγμών σε εξωτερικούς τοίχους. Η αποσύνδεση του λάστιχου ποτίσματος και το κλείσιμο των εξωτερικών παροχών νερού προστατεύουν,παράλληλα, το δίκτυο από δαπανηρές βλάβες λόγω παγετού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της κατοικίας καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Πηγή: housedigest.com

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 06:42
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ
«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ 22 Σεπτεμβρίου 2026
Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου 23 Σεπτεμβρίου 2026
Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ενέργεια: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση η νέα έκρηξη των τιμών- Τα μέτρα που εξετάζονται
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ενέργεια: Πονοκέφαλος για την κυβέρνηση η νέα έκρηξη των τιμών- Τα μέτρα που εξετάζονται

Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη το φθινόπωρο, σύμφωνα με τους ειδικούς του HVAC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ιδανική θερμοκρασία για τον θερμοστάτη το φθινόπωρο, σύμφωνα με τους ειδικούς του HVAC

Κυρ. Μητσοτάκης: Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος

Νέοι κανόνες για τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος - Όλη η διαδικασία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Νέοι κανόνες για τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος - Όλη η διαδικασία

Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας