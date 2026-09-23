Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό

Ειδικοί αποκαλύπτουν τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του σπιτιού και τη δραστική συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η τοποθέτηση ενός έξυπνου θερμοστάτη και η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης (HVAC) αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, οι έξυπνοι θερμοστάτες μειώνουν τους λογαριασμούς έως και 8%, προσφέροντας απομακρυσμένο έλεγχο, ζωνοποίηση της θερμοκρασίας και τεχνολογία geofencing για αυτόματη προσαρμογή όταν το σπίτι είναι άδειο.

Παράλληλα, η ενεργειακή αναβάθμιση των επιμέρους τμημάτων του HVAC προσφέρει εξοικονόμηση έως 20%, με πρώτη προτεραιότητα τη στεγανοποίηση των αεραγωγών ώστε να εξαλειφθούν οι διαρροές θερμού αέρα.

Στον τομέα του ηλεκτρισμού, η εκμετάλλευση του φυσικού φωτός και η τοποθέτηση καθρεφτών αποτελούν μηδενικού κόστους λύσεις για πιο φωτεινούς χώρους. Για τον τεχνητό φωτισμό, η εγκατάσταση χρονοδιακοπτών και ανιχνευτών κίνησης σε διαδρόμους ή εξωτερικούς χώρους αποτρέπει τη σπατάλη. Ωστόσο, η σημαντικότερη παρέμβαση παραμένει η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με τεχνολογία LED, η οποία καταναλώνει έως και 75% λιγότερη ενέργεια. Ο συνδυασμός τους με ροοστάτες (dimmers) ή έξυπνα συστήματα φωτισμού επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της έντασης, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων.

Σημαντικό ρόλο στο τελικό κόστος διαδραματίζει και το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Η τακτική συντήρηση, όπως η αφαίρεση αλάτων από το θερμοσίφωνα, η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 50°C και η θερμομόνωση των σωληνώσεων, περιορίζουν τις θερμικές απώλειες. Παράλληλα, η μετάβαση σε ταχυθερμοσίφωνες (συστήματα χωρίς δεξαμενή) ή σε λέβητες συμπύκνωσης με βαθμό απόδοσης (AFUE) άνω του 90% εξασφαλίζει σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Τέλος, πριν την έλευση του κρύου, κρίνεται απαραίτητη η μόνωση των εκτεθειμένων σωληνώσεων και η στεγανοποίηση ρωγμών σε εξωτερικούς τοίχους. Η αποσύνδεση του λάστιχου ποτίσματος και το κλείσιμο των εξωτερικών παροχών νερού προστατεύουν,παράλληλα, το δίκτυο από δαπανηρές βλάβες λόγω παγετού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία της κατοικίας καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα.

Πηγή: housedigest.com