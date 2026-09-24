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Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό

Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 13:58
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Οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασαν σε νέα τιμή στα 2,23 ευρώ ανά μέσο όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων των ευρωπαϊκών χωρών που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, εξαιτίας του ενεργειακού σοκ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μετέδωσε πως ανάμεσα στις χώρες που κατέγραψαν νέα ρεκόρ, η Δανία εμφανίζει την υψηλότερη τιμή στα 2,56 ευρώ ανά λίτρο ντίζελ, πριν από τη Γερμανία (2,46 ευρώ). Ακολουθούν το Βέλγιο και η Γαλλία με περίπου 2,40 ευρώ/λίτρο και η Ιταλία με 2,30 ευρώ/λ.

Αλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Σουηδία, εμφανίζουν επίσης αυξήσεις τιμών, αλλά παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα των υψηλότερων τιμών που είχαν καταγραφεί το 2022, μετά την εισαγωγή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία που προέρχονται από το πετρελαϊκό δελτίο της Επιτροπής και μεταδίδονται από τις εθνικές αρχές κάθε χώρας μέλους της Ενωσης απεικονίζοντας το επίπεδο των τιμών στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας ή στο τέλος της προηγούμενης στα πρατήρια καυσίμων.

Στα 106,24 δολάρια το Brent

Αύξηση κατά 3% καταγράφει η τιμή του Brent που διαμορφώθηκε στα 106,24 δολάρια/βαρέλια λόγω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και μία ημέρα αφού η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν έδειξε προοπτικές διευθέτησης.

Περί τις 08.30 GMT (11.30 ώρα Ελλάδος) η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Νοεμβρίου κατέγραψε αύξηση κατά 3,07% στα 106,24 δολάρια.

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