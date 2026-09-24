Cyclon και Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία

Η Cyclon στηρίζει τον Matteo Fontana, με φόντο την πρώτη του συμμετοχή στο WRC2 και το Ράλλυ Ιταλίας – Σαρδηνίας.

Την πρώτη του εμφάνιση στο WRC2 θα πραγματοποιήσει ο Matteo Fontana με την Cyclon να υποστηρίζει τον ταλαντούχο Ιταλό οδηγό στο χωμάτινο Ράλλυ Ιταλίας – Σαρδηνίας.

Με την επιτυχία, την ανθεκτικότητα, την αξιοπιστία και τη διαχείριση απαιτητικών συνθηκών στο DNA της, η Cyclon διατηρεί την παγκόσμιου βεληνεκούς συνεργασία με τον Ιταλό Πρωταθλητή WRC3 Matteo Fontana, αυτή τη φορά στον αγώνα της πατρίδας του και στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό WRC2, όπου θα οδηγήσει ένα Toyota GR Yaris Rally2.

Αυτή η εξέλιξη ταιριάζει απόλυτα με το όραμα της Cyclon για παροχή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας και επίτευξη κορυφαίων επιδόσεων, έχοντας το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Πρόκειται για τον τρίτο αγώνα στον οποίο η Cyclon συνεργάζεται με τον Matteo Fontana, ο οποίος έχει σημειώσει δύο νίκες, στο Ράλλυ Ακρόπολις και το Ράλλυ Πορτογαλίας.

Ο ιταλικός αγώνας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για αυτοκίνητα και αγωνιζομένους, καθώς τα πληρώματα καλούνται να συνδυάσουν την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές, που οι νικητές του WRC2 έχουν βρεθεί στην εξάδα της γενικής κατάταξης.

Όσον αφορά στις ειδικές διαδρομές, οι στενοί χωμάτινοι δρόμοι, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά έξοδος διαφυγής, δεν συγχωρούν το παραμικρό λάθος, ενώ η αυξημένη φθορά των ελαστικών στη σκληρή επιφάνεια, καταπονεί τους συμμετέχοντες.

Με την εμπειρία και τις επιτυχίες των προηγούμενων αγώνων ως παρακαταθήκη, Cyclon και Matteo Fontana είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν μία ακόμη απαιτητική αγωνιστική πρόκληση. Η πρώτη συμμετοχή του Ιταλού οδηγού στο WRC2 αποτελεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία, με στόχο μια δυναμική παρουσία στις ειδικές διαδρομές της Σαρδηνίας.