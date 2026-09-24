Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στη Νέα Υόρκη

Έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τεχνητή νοημοσύνη, διάστημα και ενέργεια

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.