Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 1.200 δολάρια, μετά το σοκ βρήκε τον τρόπο να αποσβέσει 65.000 δολάρια σε 5 χρόνια

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Arthur Lambillotte on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 06:42
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Η ραγδαία αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί όλο και περισσότερους καταναλωτές στην υιοθέτηση λύσεων μικροπαραγωγής και αποθήκευσης.

Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας στην κομητεία Μαρίν της Καλιφόρνια αποφάσισε να λάβει δραστικά μέτρα όταν ο μηνιαίος λογαριασμός του ρεύματος έφτασε το εξωφρενικό ποσό των 1.200 δολαρίων.

Η απάντησή του στην ενεργειακή κρίση ήταν η εγκατάσταση ενός ισχυρού οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος, συνδυασμένου με μπαταρίες αποθήκευσης, ικανού να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του σπιτιού αλλά και τη φόρτιση δύο ηλεκτρικών οχημάτων (EVs).

Το σύστημα που εγκατέστησε περιλαμβάνει 33 φωτοβολταϊκά πάνελ συνολικής ισχύος περίπου 15 kW, καθώς και τρεις μπαταρίες τύπου Powerwall με ωφέλιμη χωρητικότητα αποθήκευσης 40,5 kWh. Συνυπολογίζοντας το προηγούμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας και τα έξοδα καυσίμων για τις μετακινήσεις, ο ιδιοκτήτης εκτιμά ότι η νέα εγκατάσταση του εξοικονομεί από 8.000 έως 12.000 δολάρια ετησίως.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 65.000 δολάρια. Με βάση τους υπολογισμούς της ετήσιας εξοικονόμησης, η πλήρης απόσβεση του κεφαλαίου αναμένεται να επιτευχθεί μέσα σε μόλις πέντε με έξι χρόνια. Από εκεί και πέρα, το νοικοκυριό θα απολαμβάνει σχεδόν δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον δύο δεκαετίες, που είναι και η ελάχιστη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Ο «χρυσός» συνδυασμός φωτοβολταϊκών - αντλίας θερμότητας

Η περίπτωση αυτή πυροδότησε εκτενή διάλογο σε διαδικτυακές κοινότητες αναφορικά με τη διακύμανση του κόστους εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις ΗΠΑ, αλλά και τις βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής μετάβασης.

Αρκετοί χρήστες επισήμαναν ότι για τη μεγιστοποίηση του οφέλους, ο συνδυασμός των φωτοβολταϊκών με αντλίες θερμότητας για θέρμανση και ζεστό νερό προσφέρει πρόσθετη μείωση της κατανάλωσης.

Παράλληλα, οι ειδικοί του κλάδου υπογραμμίζουν τη σημασία της σωστής διαστασιολόγησης των συστημάτων, προτρέποντας τους καταναλωτές να λαμβάνουν πολλαπλές προσφορές και να συγκρίνουν την τιμή ανά watt πριν προχωρήσουν σε αγορά.

Πέραν του οικονομικού οφέλους, η προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια του ακινήτου απέναντι σε ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος, ενώ απαλλάσσει τους καταναλωτές από τις υψηλές τιμές της κατανάλωσης σε ώρες αιχμής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας χρήστης, «το μεγαλύτερο όφελος των μπαταριών είναι η ψυχική ηρεμία· εξαφανίζεται εντελώς το άγχος για την κατανάλωση ρεύματος».

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 06:42
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