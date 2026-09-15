Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις μη δεσμευτικές συστάσεις προμηθειών κυβερνοασφάλειας για πύλες αυτοματισμού υποσταθμών

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της Ένωσης σχετικά με τις μη δεσμευτικές συστάσεις προμηθειών κυβερνοασφάλειας για πύλες αυτοματισμού υποσταθμών σύμφωνα με το άρθρο 35 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1366

Λαμβάνοντας υπόψιν τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 59(2)(ε), εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθμ. 2024/1366 Κανονισμός (ΕΕ) της 11ης Μαρτίου 2024 (εφεξής ο «Κανονισμός)» με τον οποίο θεσπίζονται ειδικοί τομεακοί κανόνες για τις πτυχές της κυβερνοασφάλειας στις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού:

« 1. Οι ΔΣΜ καταρτίζουν, σε συνεργασία με τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, προτάσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες σύμφωνα με την παράγραφο 2, ή για σχέδια σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες και τυχόν τροποποιήσεις αυτών υπόκεινται σε έγκριση από όλες τις αρμόδιες αρχές:

δ) σύσταση για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 35·[…] »

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κανονισμού:

«1. Οι ΔΣΜ, με τη συνδρομή του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και σε συνεργασία με τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, καταρτίζουν, στο πλαίσιο προγράμματος εργασίας που εκπονείται και επικαιροποιείται κάθε φορά που εγκρίνεται περιφερειακή έκθεση εκτίμησης των κινδύνων για την κυβερνοασφάλεια, δέσμες μη δεσμευτικών συστάσεων για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οντότητες υψηλού ή κρίσιμου αντικτύπου ως βάση για τις δημόσιες συμβάσεις προϊόντων ΤΠΕ, υπηρεσιών ΤΠΕ και διαδικασιών ΤΠΕ εντός των περιμέτρων υψηλού και κρίσιμου αντικτύπου. […]»

Η ΡΑΑΕΥ, εκτελώντας τα καθήκοντα της αρμόδιας αρχής σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του Κανονισμού, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την κοινή πρόταση όλων των ΔΣΜ σχετικά με τις μη δεσμευτικές συστάσεις προμηθειών κυβερνοασφάλειας για πύλες αυτοματισμού υποσταθμών σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στην Αρχή από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-418405/18.06.2026 έγγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους επί του ως άνω κειμένου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, έως και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

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