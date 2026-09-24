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GOLD Βραβείο για το Κέντρο Αειφορίας στα Hellenic Responsible Business Awards 2026
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 09:51
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Το CSE διακρίθηκε στην κατηγορία ESG/CSR Consultancy για τη συμβολή του στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το ESG

Μία σημαντική διάκριση απέσπασε το Κέντρο Αειφορίας (CSE) στα Hellenic Responsible Business Awards 2026, κατακτώντας το GOLD Award στην Κατηγορία ESG/CSR Consultancy.

Η βράβευση αναγνωρίζει τη μακρόχρονη εμπειρία, την εξειδίκευση και τη συμβολή του CSE στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών ESG, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης για επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της επίσημης Τελετής των Hellenic Responsible Business Awards 2026, στο Anais Club, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικών φορέων και στελεχών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της βιωσιμότητας και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

Το GOLD Award στην κατηγορία ESG/CSR Consultancy αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση για το Κέντρο Αειφορίας, καθώς επιβεβαιώνει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής του προσέγγισης, καθώς και τη διαχρονική του συμβολή στην ουσιαστική ενσωμάτωση των αρχών ESG στη στρατηγική και τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Νίκος Αυλώνας: «Το ESG χρειάζεται στρατηγική, τεχνογνωσία και μετρήσιμα αποτελέσματα»

Ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), δήλωσε σχετικά:

«Το GOLD Award στην κατηγορία ESG/CSR Consultancy αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για όλη την ομάδα του CSE και μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλουμε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Στόχος μας είναι να βοηθούμε τις επιχειρήσεις να μετατρέπουν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το ESG σε ουσιαστική στρατηγική, με σαφείς προτεραιότητες και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η διάκριση αυτή μας δίνει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία, στην ποιότητα και στη δημιουργία πραγματικής επιχειρηματικής και κοινωνικής αξίας.»

Περισσότερο από 20 χρόνια εμπειρίας στο ESG και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια διεθνούς εμπειρίας στους τομείς του ESG, της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της εταιρικής υπευθυνότητας, της κλιματικής στρατηγικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Μέσα από τη συνεργασία του με επιχειρήσεις και οργανισμούς διαφορετικών κλάδων, το CSE υποστηρίζει την ανάπτυξη στρατηγικών που συνδέουν τη βιωσιμότητα με τη διαχείριση κινδύνων, την εταιρική διακυβέρνηση, τη συμμόρφωση, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική αξία.

Παράλληλα, μέσω των διεθνών εκπαιδευτικών του προγραμμάτων, συμβάλλει στην ανάπτυξη στελεχών και επαγγελματιών με εξειδίκευση σε θέματα ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενισχύοντας την ικανότητα των οργανισμών να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των αγορών, των επενδυτών και του κανονιστικού πλαισίου.

Η κατάκτηση του GOLD Award στα Hellenic Responsible Business Awards 2026 αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της δέσμευσης του CSE να συνεχίσει να προωθεί υπεύθυνες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πρακτικές με ουσιαστικό αντίκτυπο.

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