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Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το Energy Business Review Europe

Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε &quot;Top Wind Turbine Solution in Europe 2026&quot; από το Energy Business Review Europe
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 13:15
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Aκόμα μία σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε για την τεχνολογική της καινοτομία η nvisionist, η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech scale-up. Το nvbird®, η ναυαρχίδα των τεχνολογικών λύσεων της εταιρείας για την αιολική βιομηχανία, αναγνωρίστηκε ως "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το έγκριτο διεθνές περιοδικό Energy Business Review Europe.

Πρόκειται για την πρώτη ελληνική εταιρεία που κατακτά τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διάκριση, η οποία αναδεικνύει την τεχνολογική υπεροχή του nvbird®, μιας προηγμένης AI-driven λύσης που αξιοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Υπολογιστική Όραση (Computer Vision) και Edge Computing για την αντιμετώπιση μίας από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της παγκόσμιας αιολικής βιομηχανίας σήμερα: την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση και μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των ανεμογεννητριών.

Το Energy Business Review Europe καλύπτει τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές εξελίξεις του ενεργειακού κλάδου, απευθυνόμενο σε στελέχη και decision-makers της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς ενέργειας. Η τεχνολογική καινοτομία της nvisionist επιλέχθηκε μέσα από μια αυστηρή και αδιάβλητη διαδικασία που στόχο έχει να αναδείξει τους ηγέτες στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, η αξιολόγηση βασίζεται σε ανεξάρτητη έρευνα της συντακτικής ομάδας, προτάσεις από συνδρομητές του περιοδικού και ηγετικά στελέχη του ενεργειακού τομέα, καθώς και αξιολόγηση από επιτροπή C-level στελεχών και ειδικών της βιομηχανίας. Μεταξύ των βασικών παραγόντων που συνέβαλαν στη διάκριση του nvbird® συγκαταλέγονται ο ουσιαστικός αντίκτυπος στην αποδοτικότητα της παραγωγής και διανομής ενέργειας, η αποτελεσματική λειτουργία του σε περιβάλλοντα υψηλής κεφαλαιακής έντασης και αυστηρών κανονιστικών απαιτήσεων, καθώς και η αξιοπιστία του στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Το nvbird® αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εντοπισμού, παρακολούθησης και αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών, το οποίο αναλύει σε πραγματικό χρόνο την τροχιά πτήσης τους, συμβάλλοντας στην προστασία τους. Με περισσότερα από 300 εγκατεστημένα συστήματα σε περισσότερα από 32 αιολικά πάρκα και πάνω από 2 εκατομμύρια ώρες δεδομένων λειτουργίας, το nvbird® συνιστά μία κορυφαία τεχνολογική λύση αιχμής με μετρήσιμο περιβαλλοντικό και επιχειρησιακό αντίκτυπο. Μόνο από την αρχή του 2026 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, τα εγκατεστημένα συστήματα nvbird® έχουν καταγράψει περισσότερα από 577.000 events (detections, deterrences και shutdowns) σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Εφαρμόζοντας μια κλιμακωτή στρατηγική πρόληψης, το nvbird® αρχικά ενεργοποιεί στοχευμένες ακουστικές αποτροπές και, όταν είναι απαραίτητο, επικοινωνεί απευθείας με την ανεμογεννήτρια για ελεγχόμενη επιβράδυνση ή προσωρινή παύση λειτουργίας, διασφαλίζοντας έτσι και τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση του αιολικού πάρκου. Πρόσφατα, η nvisionist παρουσίασε τη νέα γενιά του nvbird®, εισάγοντας τρισδιάστατη απεικόνιση τροχιάς (3D Trajectory Estimation), αυτόματη ταξινόμηση ειδών και μια νέα υπολογιστική αρχιτεκτονική με μονοσκοπική (monocular) προσέγγιση που μειώνει τον υπολογιστικό φόρτο κατά 88%.

Η νέα πρωτιά της nvisionist έρχεται να προστεθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διεθνούς αναγνώρισης, με την εταιρεία να μετρά πλέον περισσότερες από 30 εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δύο διαδοχικά WITSA Global ICT Excellence Awards, το Χάλκινο Μετάλλιο στο WITSA World Cup for Tech Scaleups 2024, τέσσερα βραβεία στα AI & Data Awards 2025, διάκριση στα Future Unicorn Awards 2024 της DIGITALEUROPE και αναγνώριση στα ELTI Awards 2023.

Ταυτόχρονα, η nvisionist είναι η 1η εταιρεία στην Ελλάδα, 2η στην Ευρώπη και 5η παγκοσμίως που έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση ISO/IEC 42001:2023 για Συστήματα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης, μετρώντας πλέον 10 διεθνείς πιστοποιήσεις ISO συνολικά, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς ποιότητας, ασφάλειας, επιχειρησιακής συνέχειας, προστασίας δεδομένων, καθώς και περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.

Όπως δήλωσε ο Βασίλης Ορφανός, Πρόεδρος & CEO της nvisionist: «Η αναγνώριση του nvbird® από το Energy Business Review Europe επιβεβαιώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δίνει ουσιαστικές λύσεις σε κρίσιμες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, συνδυάζοντας την προστασία της βιοποικιλότητας με την αποδοτικότητα της αιολικής ενέργειας. Για εμάς, η πραγματική αξία της καινοτομίας βρίσκεται ακριβώς εκεί: στη δυνατότητά της να μετατρέπεται σε τεχνολογία με μετρήσιμο αντίκτυπο για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον».

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