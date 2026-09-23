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Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»

Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 14:55
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Υπεγράφησαν, σήμερα, οι συμβάσεις για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» και στο Γενικό Νοσοκομείο «Κιλκίς», παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν, επίσης, ο βουλευτής Κιλκίς και Β΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Αλεξάνδρα», Ελπινίκη Ταβιανάτου, ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, Σάββας Κιόλογλου, ο Πρόεδρος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ Α.Ε.)» Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αθανάσιος Γιάνναρης.

Οι δύο συμβάσεις αφορούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στα κτιριακά κελύφη και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των νοσοκομείων, με στόχο τη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των συνθηκών για ασθενείς και προσωπικό.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Με την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων “Αλεξάνδρα” και Κιλκίς προχωρούμε δύο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών υγείας. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,97 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα κτίρια και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ώστε να περιοριστεί η ενεργειακή κατανάλωση και να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας των δύο νοσοκομείων.

Στο “Αλεξάνδρα”, οι εργασίες συνδυάζουν την ενεργειακή θωράκιση του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αντίστοιχα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε σειρά κτιρίων και περιλαμβάνουν θερμομονώσεις, νέα κουφώματα, αναβάθμιση του φωτισμού, του κλιματισμού και των λεβητοστασίων.

Στόχος μας είναι, μέσω της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, να αναβαθμίζουμε σταθερά το κτιριακό δυναμικό του Δημοσίου. Ειδικά στον χώρο της υγείας, να δημιουργούμε πιο σύγχρονες, λειτουργικές και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Η σημερινή υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών “Αλεξάνδρα” και του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στο μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Πρόκειται για δύο σημαντικές παρεμβάσεις, που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των νοσοκομείων, μειώνοντας παράλληλα την ενεργειακή κατανάλωση και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στους ασθενείς και στους εργαζομένους σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές δομές Υγείας, με καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και εργασίας. Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τις Κτιριακές Υποδομές, προχωρούμε με σχέδιο και ταχύτητα. Η αναβάθμιση του ΕΣΥ δεν είναι πλέον εξαγγελία, είναι έργα που υλοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και αλλάζουν στην πράξη την εικόνα της δημόσιας Υγείας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Θανάσης Γιάνναρης είπε: «Βασική προτεραιότητα της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» αποτελεί η βελτίωση των υποδομών υγείας, γιατί η υγεία είναι ύψιστο κοινωνικό αγαθό και θεμελιώδες δικαίωμα.

Σήμερα υπογράψαμε δύο σημαντικές συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση νοσοκομείων στην Αθήνα και το Κιλκίς.

Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η αναβάθμιση των υποδομών υγείας στην πρωτεύουσα, όπου έχει συγκεντρωθεί ο μισός πληθυσμός της χώρας, καθώς και η υγειονομική θωράκιση μιας κομβικής ακριτικής περιοχής.

Πρόκειται για σημαντικά έργα, που εκτός του ότι θα αλλάξουν την εικόνα της δημόσιας υγείας, στις δύσκολες ώρες της ενεργειακής κρίσης θα επιτύχουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και σημαντική εξοικονόμηση πόρων».

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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Η σύμβαση για το έργο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Α.Π.Ε. του Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”» ανέρχεται σε 4.017.600 ευρώ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου του νέου κτιρίου, με στόχο την αναβάθμισή του κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κατηγορίες και τουλάχιστον στην κατηγορία Β΄.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, τη θερμοϋγρομόνωση δωμάτων, την αναβάθμιση του κεντρικού ατμοστασίου και του θερμικού υποσταθμού, την αντικατάσταση ψυκτών, κλιματιστικών μονάδων και φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος και συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων, καθώς και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Η δεύτερη σύμβαση αφορά «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων στο Γ.Ν. Κιλκίς», με συνολικό προϋπολογισμό 2.949.859,10 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και η διάρκεια κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 450 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σειρά κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, μεταξύ των οποίων οι Πτέρυγες Α΄ και Β΄, τα Νέα και Παλαιά Εξωτερικά Ιατρεία, το Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, το Ψυχιατρικό Τμήμα, το κτίριο Διαχείρισης Υλικού και το κτίριο του ΕΚΑΒ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον δύο κατηγορίες, στην κατηγορία Β΄ και άνω.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση δωμάτων και στεγών, αντικατάσταση φωτιστικών και κλιματιστικών, αναβάθμιση των λεβητοστασίων, αντικατάσταση καυστήρων και επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου.

Οι δύο πράξεις έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

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