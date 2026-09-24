ΕΑΓΜΕ: Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός ενισχύει την έρευνα για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες

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Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 12:14
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Η ενσωμάτωση των δύο νέων οργάνων δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές της ΕΑΓΜΕ να πραγματοποιούν άμεσες μετρήσεις και αξιολόγηση γεωλογικών δειγμάτων τόσο στο πεδίο όσο και στο εργαστήριο, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία εντοπισμού περιοχών ερευνητικού ενδιαφέροντος και τη διερεύνηση κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών πρώτων υλών.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ερευνών Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών - ΚΟΠΥ «Δράσεις Έρευνας & Αξιοποίησης Κρίσιμων Ορυκτών Πρώτων Υλών για τη στήριξη της Πράσινης Συμφωνίας και την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) μέσω των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ενίσχυσε τον επιστημονικό της εξοπλισμό με δύο σύγχρονα φορητά όργανα υψηλής τεχνολογίας: το σύστημα LIBS (SciAps Z-903) και το σύστημα Vis–NIR (SciAps REVENIR).
Παράλληλα με την παραλαβή του εξοπλισμού, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού της ΕΑΓΜΕ από εκπροσώπους των εταιρειών προμήθειας των συστημάτων, με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη λειτουργία τους και στην αξιοποίηση των παραγόμενων δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες έρευνας.

Η ενσωμάτωση των δύο νέων οργάνων δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές της ΕΑΓΜΕ να πραγματοποιούν άμεσες μετρήσεις και αξιολόγηση γεωλογικών δειγμάτων τόσο στο πεδίο όσο και στο εργαστήριο, επιταχύνοντας σημαντικά τη διαδικασία εντοπισμού περιοχών ερευνητικού ενδιαφέροντος και τη διερεύνηση κρίσιμων και στρατηγικών ορυκτών πρώτων υλών.
Η αξιοποίηση των τεχνολογιών LIBS (SciAps Z-903) και Vis–NIR (SciAps REVENIR) συμβάλλει:
§Στην άμεση επιτόπου χημική και ορυκτολογική αξιολόγηση γεωλογικών υλικών.
• Στη μείωση του χρόνου και του κόστους των ερευνητικών εργασιών πεδίου.
• Στην αποτελεσματικότερη επιλογή δειγμάτων για εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις υψηλής ακρίβειας.
• Στη δημιουργία πολύτιμων βάσεων δεδομένων για τα ελληνικά γεωλογικά υλικά και το ορυκτό δυναμικό της χώρας.
Η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η συνεχής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο της ΕΑΓΜΕ ως εθνικού φορέα γεωεπιστημονικής γνώσης, συμβάλλοντας στην τεκμηριωμένη αξιοποίηση των εγχώριων ορυκτών πόρων, στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και στην προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

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