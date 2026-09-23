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Η Volton έδωσε ενέργεια στο επετειακό Ioannina Lake Run

Η Volton έδωσε ενέργεια στο επετειακό Ioannina Lake Run
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 13:03
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Η Volton έδωσε δυναμικό «παρών» στο επετειακό Ioannina Lake Run, συμμετέχοντας στη μεγάλη αθλητική γιορτή των Ιωαννίνων, που πραγματοποιήθηκε από τις 18 έως 20 Σεπτεμβρίου και φέτος συμπλήρωσε 20 χρόνια παρουσίας. Με τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, η Volton βρέθηκε κοντά στους κατοίκους και τους επισκέπτες των Ιωαννίνων, παρουσιάζοντας τις υπηρεσίες της και δημιουργώντας μια ξεχωριστή, διαδραστική εμπειρία για όλους .

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Volton υποδέχθηκε το κοινό στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό της, δημιουργώντας ένα σημείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης με το κοινό του Ioannina Lake Run.

Oι επισκέπτες καλούνταν, μέσω QR code, να συμμετάσχουν σε ένα πρωτότυπο παιχνίδι, παρατηρώντας μια ειδικά σχεδιασμένη κατασκευή με λαμπτήρες και προσπαθώντας να εντοπίσουν τον ακριβή αριθμό τους. Όσοι έδιναν τη σωστή απάντηση είχαν την ευκαιρία να κερδίσουν δωροεπιταγή, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες λάμβαναν δώρα Volton.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τις υπηρεσίες της Volton στον τομέα ηλεκτρική ενέργεια και του φυσικό αέριο, για το σπίτι και την επιχείρηση. Εξειδικευμένη ομάδα πωλήσεων της Volton βρισκόταν στο περίπτερο καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, παρέχοντας ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα και απαντώντας στις ερωτήσεις του κοινού.

Με την παρουσία της στο επετειακό Ioannina Lake Run, η Volton βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στην τοπική κοινωνία, στηρίζοντας μια διοργάνωση που εδώ και 20 χρόνια φέρνει ανθρώπους κοντά μέσα από τον αθλητισμό και τη συμμετοχή.

Γιατί η ενέργεια δίνει δύναμη σε κάθε διαδρομή!

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