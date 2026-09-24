Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Παύλο Μαρινάκη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως εξήγησε, θα πρέπει να γίνει ο πρώτος δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, λόγω της υψηλής μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Προσέθεσε ότι στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Όπως ανέφερε, εάν οι συνθήκες απαιτούνται, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέες παρεμβάσεις, ενώ οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα τόσο για τα κυβερνητικά μέτρα όσο και για τυχόν πρωτοβουλίες των εταιρειών.

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ της μείωσης των φόρων, υπενθυμίζοντας ότι έχουν μειωθεί 91 φόροι έως το 2027. Όπως είπε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις εξαρτώνται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, σημειώνοντας ότι ο ΕΦΚ αποφέρει περίπου 4 δις. ευρώ ετησίως στα δημόσια ταμεία. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει φθάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και έχει ειδική εξαίρεση από τους ευρωπαϊκούς κανόνες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση.

«Μειώνεις όσους φόρους παραπάνω σου έχεις τα δημόσια οικονομικά. Δεν υπάρχει κανείς στην κυβέρνηση που δεν θέλει να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα», τόνισε.

«Υπάρχουν δύο θέματα που αν δεν θέσουμε, δεν λέμε στον κόσμο όλη την ιστορία όπως έχει: Το πρώτο ζήτημα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το μέτρο αυτό. Ο ΕΦΚ φέρνει στα κρατικά ταμεία τον χρόνο 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών, για να πάρουμε ένα τέτοιο έκτακτο μέτρο, θα πρέπει να δοθεί από την Ευρώπη η εξαίρεση από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών», εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.