Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά

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Άννα Διανά
Πέμπτη, 24/09/2026 - 08:04
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Δεν σχεδιάζει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, την επιστροφή στις επιδοτήσεις των λογαριασμών ρεύματος η κυβέρνηση, παρά την έντονη άνοδο που καταγράφεται στη χονδρεμπορική αγορά και την αναζωπύρωση των πιέσεων στο φυσικό αέριο

Η πορεία των τιμών προκαλεί ανησυχία και παρακολουθείται στενά, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει ενεργοποιήσει σχέδιο άμεσης στήριξης των οικιακών καταναλωτών. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, η εκτίναξη που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα αξιολογείται συνεχώς, όπως και η επίδρασή της στους λογαριασμούς των νοικοκυριών, όμως «προς το παρόν» δεν βρίσκονται στον σχεδιασμό νέες επιδοτήσεις.

Η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη ενεργειακή κρίση είναι ότι σήμερα οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες δυνατότητες να προστατευθούν από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Στο κυβερνητικό επιτελείο δείχνουν κυρίως προς τα σταθερά, μπλε τιμολόγια, τα οποία επιτρέπουν το κλείδωμα της τιμής της κιλοβατώρας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η στάση αυτή δεν σημαίνει ότι περνά απαρατήρητη η αλλαγή της εικόνας στην αγορά.

Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ακολουθεί έντονα ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες, ενώ οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου έχουν επίσης αυξηθεί σημαντικά, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το κόστος ηλεκτροπαραγωγής. Τον Αύγουστο η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά διαμορφώθηκε στα 133 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά περίπου 21% σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ τον Σεπτέμβριο κινείται σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, κοντά στα 160 ευρώ/MWh.

Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο, που εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τη διαμόρφωση της οριακής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τα επίπεδα πριν από τη νέα πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή, κινούμενο πλέον κοντά στα 73 ευρώ/MWh. Παρά την επιδείνωση των τελευταίων μηνών, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η μέση τιμή της χονδρικής από την αρχή του έτους παραμένει περίπου στα 105 ευρώ/MWh, επίπεδο που προς το παρόν δεν θεωρείται ότι δικαιολογεί επιστροφή στο μοντέλο των οριζόντιων επιδοτήσεων που εφαρμόστηκε στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση.

Η εναλλακτική που προβάλλεται σήμερα είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση των σταθερών συμβολαίων. Η λογική είναι ότι ο ίδιος ο καταναλωτής μπορεί να περιορίσει την έκθεσή του στην αστάθεια της αγοράς, επιλέγοντας ένα μπλε τιμολόγιο και κλειδώνοντας εκ των προτέρων την τιμή του ρεύματος. Η τάση αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στα στοιχεία της αγοράς. Οι παροχές με σταθερά τιμολόγια αυξήθηκαν από 1.695.697 τον Ιανουάριο του 2026 σε 1.879.013 τον Ιούνιο, δηλαδή κατά περίπου 183.000 μέσα σε έξι μήνες. Το μερίδιό τους στην οικιακή αγορά ανέβηκε αντίστοιχα από 28,57% σε 31,62%.

Στον αντίποδα, τα ειδικά τιμολόγια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πράσινα, έχασαν έδαφος, με το μερίδιό τους να υποχωρεί από 57,28% τον Ιανουάριο σε 53,17% τον Ιούνιο. Η μετακίνηση αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο παραμένει η αβεβαιότητα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Για την κυβέρνηση, η ύπαρξη σταθερών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές αποτελεί προς το παρόν την πρώτη γραμμή άμυνας για τα νοικοκυριά. Η εξέλιξη της χονδρικής και κυρίως το κατά πόσο η άνοδός της θα περάσει στις λιανικές τιμές των επόμενων μηνών είναι αυτή που θα καθορίσει εάν θα χρειαστεί να επανεξεταστεί η σημερινή στάση απέναντι στις επιδοτήσεις.

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