ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αίτηση για έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ από την ENI PLENITUDE
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 15:32
Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:00
«Wild Weekend»: Ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/09/2026 - 14:41
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στη Νέα Υόρκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 14:16
Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 13:58
Cyclon και Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 13:19
Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το Energy Business Review Europe
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 13:15
ΕΑΓΜΕ: Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός ενισχύει την έρευνα για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 12:14
Green Tank-Κάθετος Διάδρομος: Χρειάζονται πράγματι νέες υποδομές LNG;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 11:21
ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 10:37
GOLD Βραβείο για το Κέντρο Αειφορίας στα Hellenic Responsible Business Awards 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 09:51
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλο έργο για τη Δυτική Μακεδονία το data center της Amazon στην Κοζάνη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/09/2026 - 09:14
Ελληνικός Χρυσός και Eduact διευρύνουν τη συνεργασία τους για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 08:51
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη «έκοψε» τη Ρωσία και ο ενεργειακός λογαριασμός διπλασιάστηκε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/09/2026 - 08:06
Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 08:04
Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 08:02
Οι 10 συσκευές «βρυκόλακες» που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα για να γλιτώσετε χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:49
Γιατί κιτρινίζει το καλώδιο του φορτιστή σας και πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:50
«Ηλεκτροσόκ» 500 δολαρίων για 30 τ.μ.: Πώς τα ηλεκτρικά σώματα εξανεμίζουν το εισόδημα των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:50
Δήμος Αθηναίων: O νέος κύκλος του προγράμματος Υouth Climate Action Fund προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 15:44
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του ορίου παλαιότητας των επιλέξιμων κατοικιών στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 15:23
Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 14:55
Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 14:20
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών και Τροποποίησης Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας- Κύκλος Σεπτεμβρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/09/2026 - 13:47
Η Volton έδωσε ενέργεια στο επετειακό Ioannina Lake Run
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 13:03
Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:26
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ παραληρεί, η Ευρώπη πελαγοδρομεί και οι πολίτες ματώνουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/09/2026 - 12:24
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:19
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά

ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά
Newsroom
Πέμπτη, 24/09/2026 - 10:37
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Αυτή τη στιγμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχουν αρκετά σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας με κόστος κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 15 λεπτά. Συνεπώς με τα σημερινά δεδομένα, όσοι ανησυχούν για την πορεία των τιμών του ρεύματος έχουν τη δυνατότητα να «κλειδώσουν» το κόστος τους για το επόμενο δωδεκάμηνο σε τιμή χαμηλότερη από την επιδοτούμενη της περιόδου 2022-2023. Πάντως, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Αυτό ανέφεραν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επιδότησης των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ενόψει της αύξησης που παρατηρείται στη χονδρική το μήνα Σεπτέμβριο. Οι ίδιες πηγές υπογράμμιζαν ότι ήδη μεγάλη μάζα των καταναλωτών έχει στραφεί στα «μπλε» (σταθερά) τιμολόγια, το μερίδιο των οποίων αυξήθηκε στο 31,62 % τον Ιούνιο από 28,57 % τον Ιανουάριο, με αντίστοιχη υποχώρηση στα «πράσινα» (53% τον Ιούνιο από 57% τον Ιανουάριο) που εξακολουθούν ωστόσο να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο.

Σε σχέση με τη δέσμη των παρεμβάσεων για τη θέρμανση, που εξήγγειλε πρόσφατα ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφεραν ότι η εξειδίκευσή του θα γίνει άμεσα. Το «πακέτο» περιλαμβάνει παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου η τιμή εκκίνησης στις 15 Οκτωβρίου να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Επίσης θα ισχύσει αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που χορηγείται με εισοδηματικά και κλιματικά κριτήρια για όλες τις πηγές θέρμανσης (όχι μόνο το πετρέλαιο) σε 1,2 εκατ. καταναλωτές με κόστος που έφθασε πέρυσι στα 173 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πηγές κατέστησαν σαφές ότι οι όποιες κινήσεις δε θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία και υπό το ίδιο πρίσμα εξετάζονται τα αιτήματα της βιομηχανίας για ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου CISAF (Clean Industrial StateAid Framework). Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει προσωρινά (για μια τριετία) την επιδότηση έως του 50% της κατανάλωσης των ενεργοβόρων βιομηχανιών με ποσό που δεν ξεπερνά το 50 % της τιμής χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας και υποχρέωση επένδυσης του 50 % της επιδότησης σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη μέτρα για τη βιομηχανία όπως η αντιστάθμιση του κόστους των ρύπων για τις μεγάλες επιχειρήσεις, η μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, κ.α. Από τις 27 χώρες της ΕΕ, τον Κανονισμό CISAF έχουν ενεργοποιήσει οι 4 (Ιρλανδία, Βουλγαρία, Γερμανία και Σλοβενία) εκ των οποίων οι δύο πρώτες δεν καλύπτουν το κόστος αντιστάθμισης.

Τέλος, σε τροχιά ισοσκελισμού έχει τεθεί ο λογαριασμός των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που καλύπτει το αυξημένο κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών και τις επιδοτήσεις μέσω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου. Κατά το 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου του 2025 ο λογαριασμός ήταν ελλειμματικός κατά 136 εκατ. ευρώ ενώ φέτος, μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης της Κρήτης το έλλειμμα μηδενίστηκε. Το συσσωρευμένο χρέος από προηγούμενα έτη, ύψους 300 εκατ. ευρώ θα καλυφθεί με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό (200 εκατ.) και με το πρόσθετο όφελος που θα προκύψει από την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των Κυκλάδων και κυρίως της Σαντορίνης που έχει τις μεγαλύτερες καταναλώσεις.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026 24 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά

Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη

Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών

Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο

ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης