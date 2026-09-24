«Wild Weekend»: Ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Σε ένα... "άγριο Σαββατοκύριακο" γεμάτο λύκους, θαλάσσιες χελώνες, νυχτερίδες, σπάνιους γύπες, πέστροφες, φάλαινες και πολλά ακόμα είδη, σάς προσκαλούν η πρωτοβουλία "Συμμαχία για την Άγρια Ζωή" και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Το "Wild Weekend" είναι ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια που έχει έναν κεντρικό στόχο: παιδιά και μεγάλοι να γνωρίσουν καλύτερα, και να έρθουν πιο κοντά στη μοναδική άγρια ζωή της χώρας μας!

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Μουσείου, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 (Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων... όχι τυχαία), από τις 10:00 έως τις 15:00, ενώ η είσοδος στο Μουσείο για εκείνες τις ημέρες, αλλά και η συμμετοχή στις δράσεις του “Wild Weekend” θα είναι για όλους δωρεάν. Οι επισκέπτες του “Wild Weekend” θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν για την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας μας, να γνωρίσουν καλύτερα ορισμένα από τα πιο σπάνια και εμβληματικά είδη της ελληνικής άγριας πανίδας, να ενημερωθούν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά και για τις δράσεις που υλοποιούν στη χώρα μας για την προστασία των ειδών αυτών, οι συνολικά έντεκα (11) περιβαλλοντικές οργανώσεις -μέλη της “Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή”.

Τα παιδιά, θα έχουν έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο στο “Wild Weekend”. Μέσα από τη συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δράσεις, τα παιχνίδια ρόλων και τα δημιουργικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ιστορίες, να λύσουν γρίφους και να ανακαλύψουν τα “μυστικά” των μοναδικών άγριων ζώων που θα κάνουν την “εμφάνισή” τους εκείνες τις ημέρες στο Μουσείο. Oι ηλεκτρονικές προεγγραφές για τις εκπαιδευτικές δράσεις θα ανοίξουν την Πέμπτη 24/9, στο website του Μουσείου.

Παράλληλα, οι επισκέπτες του “Wild Weekend” θα έχουν εκείνες τις ημέρες τη δυνατότητα να επισκεφθούν με ελεύθερη είσοδο τις εκθέσεις: Φυσικής Ιστορίας, “Κλιματική Αλλαγή και Εμείς”, τη νέα διαδραστική έκθεση “Βιοποικιλότητα. Όλα συνδέονται”, καθώς και το υπερθέαμα 360ο «Η Αλήθεια Κατάματα» για τις επιπτώσεις τις Κλιματικής Αλλαγής, αποκομίζοντας έτσι, μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία γνώσης και ενημέρωσης γύρω από το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη γη.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις- μέλη της “Συμμαχίας για την Άγρια Ζωή” και το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, περιμένουν να σας υποδεχτούν στο “Wild Weekend”!

Σημειώσεις / Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Η “Συμμαχία για την Άγρια Ζωή” είναι μια σημαντική συλλογική πρωτοβουλία έντεκα (11) περιβαλλοντικών οργανώσεων, για την αποτελεσματική προστασία των εμβληματικών ειδών της χώρας μας, που λειτουργεί από το 2022, υπό τον συντονισμό και με την υποστήριξη του WWF Ελλάς. Η πρωτοβουλία απαρτίζεται από τις εξής περιβαλλοντικές οργανώσεις: ANIMA- Σύλλογος προστασίας & περίθαλψης άγριας ζωής ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης Εταιρία Προστασίας Πρεσπών Ινστιτούτο Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας iSea- Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων ΚΑΛΛΙΣΤΩ- Περιβαλλοντική οργάνωση για την άγρια ζωή και τη φύση MEDASSET- Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών TETHYS Research Institute WWF Ελλάς

Σχετικά με τo Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή: Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα που έχει ως αποστολή την περιβαλλοντική Έρευνα και Εκπαίδευση για την προστασία της Φύσης. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μελέτη και την κατανόηση του ελληνικού φυσικού πλούτου, αλλά και για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στην κοινωνία. Σήμερα το Μουσείο ως πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης, αποτελεί κέντρο συνεργασίας και καινοτομίας για την προστασία του Περιβάλλοντος, την αειφόρο διαχείριση της Βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής.

Το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή είναι ένα κοινωφελές ίδρυμα που έχει ως αποστολή την περιβαλλοντική Έρευνα και Εκπαίδευση για την προστασία της Φύσης. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μελέτη και την κατανόηση του ελληνικού φυσικού πλούτου, αλλά και για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στην κοινωνία. Σήμερα το Μουσείο ως πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης, αποτελεί κέντρο συνεργασίας και καινοτομίας για την προστασία του Περιβάλλοντος, την αειφόρο διαχείριση της Βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής. Αρχεία με την εικαστική ταυτότητα και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να κατεβάσετε από αυτό το link.

Αναλυτικό πρόγραμμα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

11:00 - 12:00: "Άνοιξε τα φτερά σου! Μπορείς να φτάσεις έναν γύπα;", με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηλικίες: 6 - 10 ετών / Αριθμός συμμετοχών: έως 15 παιδιά.

Ποιοι είναι οι γύπες που ζουν στην Ελλάδα; Μοιραζόμαστε άραγε κοινές συνήθειες μαζί τους; Και πόσο μεγάλο είναι τελικά ένα Όρνιο; Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία σας προσκαλεί να γνωρίσετε τους γύπες μέσα από διαδραστικά κουίζ και δημιουργικές δραστηριότητες, ανακαλύπτοντας παράλληλα τον σημαντικό τους ρόλο στη φύση. Πιάστε τα χρώματα, φορέστε τη μάσκα σας και ελάτε να ανοίξουμε τα φτερά μας παρέα με τους γύπες.

12:00 - 13:00: "Ο λυκούλης και τα μυστικά της αγέλης", με την ΚΑΛΛΙΣΤΩ - 2 γύροι διάρκειας 20’

Ηλικίες: 4+ / Αριθμός συμμετοχών ανά γύρο: έως 15 παιδιά.

«Λυκούλη μου, κάθε λύκος έχει τον ρόλο του», είπε ο Γκρίζος Λύκος. Και όπως κάθε είδος, έτσι και οι λύκοι έχουν την αξία τους και τη θέση τους στη φύση! Η Καλλιστώ σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε αφήγηση παραμυθιού με πρωταγωνιστή τον Μικρό Λυκούλη, να ανακαλύψετε τα μυστικά της αγέλης και τη σημασία της ομαλής συνύπαρξης ανθρώπου και άγριας ζωής, και να δημιουργήσετε το δικό σας παραμύθι συμμετέχοντας στο εργαστήρι "παραγωγής" παραμυθιών!

13:00 - 14:00: "Όχι στα δηλητηριασμένα δολώματα!", με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης

Ηλικίες: 10+ ετών / Αριθμός συμμετοχών: 20 παιδιά.

Μα, δεν είναι παράνομη η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων; Γιατί να θέλει κάποιος να δηλητηριάσει την άγρια ζωή; Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης σας προσκαλεί σε διαδραστικό παιχνίδι, μέσα από το οποίο κατανοούμε τα κίνητρα και τους λόγους χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων, μαθαίνουμε για τις επιπτώσεις τους στην άγρια ζωή και δεσμευόμαστε για την ομαλή συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας πανίδας!

14:00 - 15:00: "Τα άγρια ζώα εκπέμπουν SOS", με την ΑΝΙΜΑ - 2 γύροι διάρκειας 30’

Ηλικίες: 6 - 12 ετών/ Αριθμός συμμετοχών ανά γύρο: 15 παιδιά.

Πάμε να τα ανακαλύψουμε; Γνωρίζουμε τα ζώα της Ελλάδας, μαθαίνουμε τι τα απειλεί και γινόμαστε μικροί υπερασπιστές της φύσης, φτιάχνοντας τη δική μας αφίσα!

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΚΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

11:00 - 12:00: "Αποστολή: Σώστε τη Χελώνα!" με το MEDASSET

Ηλικίες : 8 - 15 ετών / Αριθμός συμμετοχών: 30 παιδιά.

Γίνετε διασώστες, κτηνίατροι, θαλάσσιοι βιολόγοι, και αναλάβετε μια αποστολή για τη διάσωση, θεραπεία και επανένταξη μιας τραυματισμένης θαλάσσιας χελώνας καρέτα! Για να δούμε, θα ολοκληρώσετε με επιτυχία τη σημαντική σας αποστολή;

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

11:00 - 12:00: "Βουτιά στα Βαθιά" με το MEDASSET - 6 γύροι διάρκειας 5’

Ηλικίες: 5+ ετών / Αριθμός συμμετοχών ανά γύρο: 6 άτομα.

Το MEDASSET σας προσκαλεί να βυθιστείτε στον «βυθό» μιας «θαλασσινής» τρισδιάστατης κατασκευής, και να αφεθείτε να ενεργοποιηθούν οι αισθήσεις σας σε αυτή τη βόλτα! Στην πορεία ανακαλύψτε θαλάσσια είδη και λύστε γρίφους από τον θαυμαστό κόσμο της θάλασσας!

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 & ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

12:00 - 13:00: "Φύλακες της Μεσογείου”, με το WWF Ελλάς

Ηλικίες : 5+ ετών /Αριθμός συμμετοχών: 20 παιδιά.

Ελάτε να εξερευνήσουμε μαζί την πλούσια βιοποικιλότητα της Μεσογείου και να μάθουμε περισσότερα για το μοναδικό αυτό οικοσύστημα, τα είδη, τις απειλές, αλλά και τα μέτρα προστασίας της! Το WWF Ελλάς σας προσκαλεί σε ένα δημιουργικό θεατρικό παιχνίδι για να αποκτήσουμε πολύτιμες γνώσεις και να γίνουμε κι εμείς ενεργοί πολίτες και «Φύλακες της Μεσογείου»!

13:00 - 14:00: "Η ζωή μιας Πέστροφας", με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών - 5 γύροι διάρκειας 10’

Ηλικίες: 8 - 12 ετών/ Αριθμός συμμετοχών ανά γύρο: 5 παιδιά.

Είσαι μία πέστροφα στον ποταμό Άγιο Γερμανό στην Πρέσπα! Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών σε καλεί σε αποστολή, όπου θα πρέπει να αντιμετωπίσεις όλες τις προκλήσεις μιας ολόκληρης χρονιάς και να φτάσεις αισίως στον χειμώνα, που είναι η περίοδος αναπαραγωγής του είδους. Απάντησε στις ερωτήσεις που θα βρεις στις κάρτες και αφορούν κάθε εποχή του χρόνου, προχώρησε βήμα βήμα στο ταμπλό, ανακάλυψε τον κύκλο ζωής της πέστροφας και βοήθησε το είδος να επιβιώσει!

14:00 - 15:00: “Ο δρόμος προς τη θάλασσα... Περιπέτειες στην άμμο”, με τον ΑΡΧΕΛΩΝ - 3 γύροι διάρκειας 15 - 20’

Ηλικίες : 4 - 12 ετών / Αριθμός συμμετοχών σε κάθε γύρο: 6 παιδιά.

Πώς μοιάζει ο δρόμος των μικρών χελωνών καρέτα προς τη θάλασσα; Ο ΑΡΧΕΛΩΝ σάς προσκαλεί να γίνετε νεοσσοί που έχουν μόλις εκκολαφθεί από το αυγό τους και πρέπει πάση θυσία να διανύσουν την απόσταση από τη φωλιά τους στη θάλασσα, για να ξεκινήσουν το μεγάλο ταξίδι. Η μικρή αυτή διαδρομή όμως είναι γεμάτη απειλές και εμπόδια! Θα τα καταφέρετε άραγε να τα αντιμετωπίσετε και να τα προσπεράσετε;