ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09
Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/09/2026 - 12:24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 11:52
Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 11:22
Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 10:44
Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 10:21
METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/09/2026 - 09:45
Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 09:13
Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 08:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/09/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Είναι η οικονομία και … πολλά ακόμη, ανόητε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:06
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:04
Δεν φταίει ο φούρνος σου: Αυτή η συσκευή εκτοξεύει κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Το ντόμινο του πολέμου στο Ιράν φέρνει ενεργειακό «μπλακ άουτ» και οικονομική ασφυξία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:49
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταθέτουμε τροπολογία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:46
ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:43
Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:42
Κρεμλίνο: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
21/09/2026 - 15:20
Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:07
Πιερρακάκης: Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 14:32
Sophea AI: Η ελληνική τεχνολογία AI που κερδίζει έδαφος διεθνώς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
21/09/2026 - 13:35
Θεοδωρικάκος: Η Κρήτη κόμβος καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 12:41
Νέα Αριστερά: Επίδομα θέρμανσης εν μέσω κρίσης στις τιμές των καυσίμων, ανάγκη πρόσθετης στήριξης των νοικοκυριών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 11:48
Στη Νέα Υόρκη ο Σταύρος Παπασταύρου για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 11:20
Νέος IR Senior Director της METLEN ο Γιάννης Μάσβουλας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 10:48
Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 10:24
The Ellinikon Sports Park: Αθλητικές εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών με τη σφραγίδα του Ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/09/2026 - 10:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών

Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών
e24 on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 06:56
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ειδικοί HVAC υπογραμμίζουν ότι η έγκαιρη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης το φθινόπωρο αποτελεί το κλειδί όχι μόνο για ένα ζεστό σπίτι, αλλά και για την αποφυγή πολυδάπανων βλαβών.

Πριν πιάσουν τα πρώτα κρύα, η εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει κάθε νοικοκυριό.

Οι ειδικοί στον τομέα της θέρμανσης και του κλιματισμού (HVAC) συμφωνούν ότι ο φθινοπωρινός έλεγχος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά μια επένδυση που προστατεύει τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την ασφάλεια του σπιτιού.

Τι περιλαμβάνει ένας επαγγελματικός έλεγχος

Μια ολοκληρωμένη συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο ολόκληρου του συστήματος για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων ασφαλείας, την αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και τον καθαρισμό των μηχανισμών.

Ο τεχνικός ελέγχει τον εναλλάκτη θερμότητας, τους καυστήρες, τις καλωδιώσεις και τα συστήματα ασφαλείας για την πρόληψη διαρροών μονοξειδίου του άνθρακα ή κινδύνου πυρκαγιάς.

Γιατί το φθινόπωρο είναι η καταλληλότερη εποχή

Η αρχή του φθινοπώρου είναι η ιδανική εποχή για το σέρβις: Ο εντοπισμός μικρών προβλημάτων - όπως αδύναμοι πυκνωτές ή βρώμικοι αισθητήρες - προλαμβάνει τις ξαφνικές διακοπές θέρμανσης τον χειμώνα, πριν ανέβει κατακόρυφα η ζήτηση για τεχνικούς.

Τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας

Αν και η συντήρηση απαιτεί επαγγελματία, υπάρχουν δύο απλά βήματα που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας:

  • Αλλαγή φίλτρου αέρα: Ένα βρώμικο φίλτρο εμποδίζει τη ροή του αέρα και προκαλεί υπερθέρμανση του συστήματος.
  • Έλεγχος θερμοστάτη: Αλλάξτε μπαταρίες και δοκιμάστε τη λειτουργία θέρμανσης πριν πιάσουν τα πρώτα κρύα.

Η τακτική φροντίδα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του συστήματος, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και αποτρέπει τις αιφνίδιες βλάβες.

Πηγή: mensjournal.com

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 06:56
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς
Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς 21 Σεπτεμβρίου 2026
Δεν φταίει ο φούρνος σου: Αυτή η συσκευή εκτοξεύει κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος 22 Σεπτεμβρίου 2026
Δεν φταίει ο φούρνος σου: Αυτή η συσκευή εκτοξεύει κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις

Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πότε πρέπει να κάνετε σέρβις στο κλιματιστικό

Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε σημάδια ότι η ακραία ζέστη καταστρέφει το κλιματιστικό σας

5 σημάδια ότι το κλιματιστικό σας χρειάζεται συντήρηση - και τι μπορεί να συμβεί αν τα αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

5 σημάδια ότι το κλιματιστικό σας χρειάζεται συντήρηση - και τι μπορεί να συμβεί αν τα αγνοήσετε

Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι

Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος