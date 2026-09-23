Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης

Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολή-Δύση και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις πηγές που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα οχήματα (drones) ανάγκασαν τη Σαουδική Αραβία να κλείσει τον Αγωγό Ανατολή-Δύση στις 13 Σεπτεμβρίου, σταματώντας τη φόρτωση αργού στο σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού.

Η επανάληψη του εφοδιασμού σήμερα βοήθησε τις πωλήσεις στις αγορές πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με τους traders. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο Μπρεντ έπεσαν περισσότερο από δύο δολάρια το βαρέλι στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 8 Σεπτεμβρίου, μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Μετά τη διαταραχή που προκλήθηκε στις ροές πετρελαίου μέσω του στενού του Ορμούζ ως αποτέλεσμα του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η πρώτη χώρα σε εξαγωγές πετρελαίου στην ΟΠΕΚ χρησιμοποίησε τον αγωγό για την επαναδρομολόγηση τεσσάρων. εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως --περιπου το 4% του παγκόσμιου εφοδιασμού-- στη Γιανμπού.

Ο αγωγός λειτουργεί σε χαμηλό ρυθμό, μετά την επανεκκίνησή του, ανέφερε δύο από τις πηγές. Η κρατική ενεργειακή εταιρεία Saudi Aramco επιδιώκει να αυξήσει τον ρυθμό λειτουργίας στα τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δήλωσε μία από τις πηγές, χωρίς να διευκρινίσει ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό.

H Saudi Aramco δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια.

Ο αγωγός που θα επαναλάβει τον εφοδιασμό σε αργό μέρος των διυλιστηρίων της Aramco που βρίσκονται στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε μία από τις πηγές, προσθέτοντας πως ένα φορτίο έχει προγραμματιστεί να φορτωθεί στο Γιανμπού αργότερα σήμερα. Η πηγή είπε ότι έχει προορισμό την Κίνα.

Άλλες δύο εμπορικές πηγές είπαν πως οι έμποροι ετοιμάζονται για φορτώσεις σαουδαραβικού πετρελαίου μετακινώντας δεξαμενόπλοια στο αιγυπτιακό λιμάνι Πορτ Σάιντ στο Μεσόγειο για μεταφορές από πλοίο σε πλοίο και επίσης στο Σίντι Κερίρ.