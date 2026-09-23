ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Αθηναίων: O νέος κύκλος του προγράμματος Υouth Climate Action Fund προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 15:44
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του ορίου παλαιότητας των επιλέξιμων κατοικιών στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 15:23
Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 14:55
Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 14:20
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών και Τροποποίησης Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας- Κύκλος Σεπτεμβρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/09/2026 - 13:47
Η Volton έδωσε ενέργεια στο επετειακό Ioannina Lake Run
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 13:03
Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:26
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ παραληρεί, η Ευρώπη πελαγοδρομεί και οι πολίτες ματώνουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/09/2026 - 12:24
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:19
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:17
Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες οργανώνει την τελευταία του σύνοδο για το κλίμα στη Νέα Υόρκη προτού εγκαταλείψει το αξίωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/09/2026 - 11:28
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 10:55
Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 10:11
Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:45
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:04
54 Υποτροφίες σε φοιτητές από 6 χώρες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 08:29
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:12
AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:01
Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 1.200 δολάρια, μετά το σοκ βρήκε τον τρόπο να αποσβέσει 65.000 δολάρια σε 5 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/09/2026 - 06:42
«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 18:41
Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δήμος Αθηναίων: O νέος κύκλος του προγράμματος Υouth Climate Action Fund προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα

Δήμος Αθηναίων: O νέος κύκλος του προγράμματος Υouth Climate Action Fund προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 15:44
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Χάρης Δούκας: Θέλουμε τους νέους πρωταγωνιστές και όχι απλώς θεατές των αλλαγών στην Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει δράσεις των νέων για το κλίμα μέσα από το Youth Climate Action Fund (YCAF) των Bloomberg Philanthropies. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, νέοι και νέες 15-24 ετών που ζουν ή δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, καλούνται να γίνουν συμμέτοχοι ώστε η πόλη να γίνει πιο πράσινη, βιώσιμη, κλιματικά δίκαιη και ανθεκτική. Στον νέο κύκλο του Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund 2026–2027, ομάδες νέων μπορούν να λάβουν επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ για την υλοποίηση δράσεων για το κλίμα στην Αθήνα. Ο νέος κύκλος έχει συνολικό προϋπολογισμό άνω των 40.000 ευρώ. Η υποβολή των προτάσεων άνοιξε στο https://ycaf.cityofathens.gr/ με καταληκτική ημερομηνία στις 15 Οκτωβρίου.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Οι νέοι της Αθήνας αποδεικνύουν ότι, όταν τους δίνουμε χώρο, εμπιστοσύνη και τα κατάλληλα εργαλεία, δε μένουν στα λόγια. Δημιούργησαν πράσινες ταράτσες στα σχολεία τους, κινητοποιήθηκαν στις γειτονιές τους, ασχολήθηκαν με τη θερμική επιβάρυνση της πόλης, την επαναχρησιμοποίηση υλικών και τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Μέσα από το Youth Climate Action Fund, ο Δήμος Αθηναίων, εδώ και τρία χρόνια, στηρίζει έμπρακτα τη δημιουργικότητα και την ενεργή συμμετοχή τους. Φέτος, διαθέτουμε επιπλέον πάνω από 40.000 ευρώ, με επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα, για την υλοποίηση πρωτοβουλιών που μπορούν να κάνουν την πόλη πιο πράσινη και ανθεκτική. Θέλουμε τους νέους πρωταγωνιστές και όχι απλώς θεατές των αλλαγών στην Αθήνα».

Προϋποθέσεις & κριτήρια επιλογής

Το YCAF παρέχει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα/οργανισμό/φορέα, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων και συνεργατικών έργων που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και την κλιματική δράση σε τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το Κλιματικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Αθηναίων (2024) που προωθεί την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, να προάγουν τη συλλογική δράση για το κλίμα, να εμπλέκουν ενεργά νέους 15-24 ετών και να υλοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες νέων άνω των τριών ατόμων, που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στην Αθήνα, ηλικίας 15–24 ετών, οι οποίοι έχουν νομική οντότητα με τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ομάδας (αν οι ομάδες νέων δεν είναι ενσωματωμένες σε νομική οντότητα, μπορούν να συνεργαστούν με μια τέτοια νομική οντότητα που θα λειτουργήσει ως δικαιούχος της επιχορήγησης και διαχειριστής των κονδυλίων). Επιπλέον, οργανώσεις νέων και οργανισμοί που εξυπηρετούν νέες και νέους και προσφέρουν προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους, που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Αθηναίων.

Συνάντηση με ομάδες

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με τίτλο: «From Ideas to Impact: What It Takes to Build a Youth–Led Climate Project».

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες εκπροσώπων ομάδων που έχουν υλοποιήσει δράσεις σε προηγούμενους κύκλους του προγράμματος, ώστε να μοιραστούν την εμπειρία τους. Στόχος είναι οι νέοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον νέο κύκλο να αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα για το είδος και την κλίμακα των έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ιδέες τους και να θέσουν ερωτήσεις.

Το session θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα:

  • τι είδους έργα μπορεί να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα,
  • πώς συνδέονται οι προτάσεις με τις κλιματικές προτεραιότητες της πόλης,
  • τι πρέπει να περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη πρόταση,
  • πώς διαμορφώνεται ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός,
  • ποια είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης,
  • ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες και οι βασικές υποχρεώσεις υλοποίησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής στην εκδήλωση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

*Οι συμμετέχουσες ομάδες οι οποίες θα λάβουν τις επιχορηγήσεις κατόπιν ελέγχου των αιτήσεων θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω των διευθύνσεων αλληλογραφίας που δήλωσαν κατά την αίτηση. Οι ομάδες που θα επιλεγούν, θα ενημερωθούν μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.

athens_1f28633a8945a4e4.jpeg

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»
Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς» 23 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς

Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ενώνουν δυνάμεις για την ποιότητα του αέρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ενώνουν δυνάμεις για την ποιότητα του αέρα

Δήμος Αθηναίων: Σε πρόγραμμα προστασίας το πράσινο της πόλης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δήμος Αθηναίων: Σε πρόγραμμα προστασίας το πράσινο της πόλης

Κλειστός ο Λόφος Λυκαβηττού από τα μεσάνυχτα – Κλειστός παραμένει και ο Λόφος Φινόπουλου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλειστός ο Λόφος Λυκαβηττού από τα μεσάνυχτα – Κλειστός παραμένει και ο Λόφος Φινόπουλου

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Δήμος Αθηναίων: 43 σχολικές αυλές γίνονται πιο πράσινες και πιο δροσερές

Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάρης Δούκας: Ώρα να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδή