Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026

Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράμματος και την ανάπτυξη της ρυθμιζόμενης περιουσιακής του βάσης, με ενισχυμένη κεφαλαιακή διάρθρωση και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2026-2029

Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (RIC: ADMr.AT, Bloomberg: ADMIE.GA, Euronext Athens: ΑΔΜΗΕ), εφεξής «η Εταιρεία», κάτοχος του 51% των μετοχών του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δημοσιεύει σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026.

Κύρια σημεία Α’ Εξαμήνου 2026

Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ καταγράφει ισχυρές λειτουργικές και οικονομικές επιδόσεις

Τα συνολικά έσοδα για το Α’ εξάμηνο 2026 αυξήθηκαν κατά 22,6% και διαμορφώθηκαν στα €270,5 εκατ., έναντι €220,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Τα έσοδα κατέγραψαν ισχυρότερη αύξηση κατά το Β’ τρίμηνο του 2026, ενισχυμένα κατά 26,8%, φθάνοντας τα €137,4 εκατ.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Α’ εξαμήνου 2026 αυξήθηκαν κατά 26,4% και διαμορφώθηκαν στα €193,0 εκατ., έναντι €152,7 εκατ. το A’ εξάμηνο του 2025. Το συγκρίσιμο EBITDA αυξήθηκε κατά 24,3% στα €191,9 εκατ., με το περιθώριο συγκρίσιμου EBITDA να διαμορφώνεται στο 70,9%, από 70,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το Β’ τρίμηνο του 2026, το EBITDA αυξήθηκε κατά 32,0%, φθάνοντας στα €93,8 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη για το Α’ εξάμηνο του 2026 ανήλθαν στα €92,4 εκατ., αυξημένα κατά 36,7% έναντι €67,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,0%, φθάνοντας στα €91,6 εκατ.

Οι επενδυτικές δαπάνες (CapEx) διαμορφώθηκαν σε €157,2 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2026, σε ευθυγράμμιση με τον προγραμματισμό υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο είναι αυξημένο στο υπόλοιπο του έτους.

Ο καθαρός δανεισμός, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις, διαμορφώθηκε στα €500,3 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. μετατρέπει τις επιδόσεις του ΑΔΜΗΕ σε αξία για τους μετόχους

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 32,8% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2025 και διαμορφώθηκαν στα €45,8 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα Κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε €44,9 εκατ., αυξημένα κατά 32,7% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο του 2025.

Τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 32,1% και ανήλθαν στα €45,1 εκατ., έναντι €34,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) αυξήθηκαν σε €0,19, από €0,15, σημειώνοντας αύξηση 29,3% σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €921,7 χιλ., έναντι €658,4 χιλ. το Α’ εξάμηνο του 2025, διατηρώντας μια περιορισμένη βάση κόστους, παράλληλα με τη λιτή λειτουργική δομή της Εταιρείας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανήλθαν σε €66 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2026, με την Εταιρεία να παραμένει χωρίς δανεισμό και να διατηρεί σημαντική χρηματοοικονομική ευελιξία.

Συνεχής προσήλωση στη δημιουργία διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2026, η Εταιρεία προχώρησε στη διανομή του υπολοίπου μερίσματος ύψους €0,0197898971 ανά μετοχή για τη χρήση 2025, συνολικού μικτού ποσού €7.176.771, όπως είχε εγκριθεί από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 17 Ιουλίου 2026. Σε συνδυασμό με το προσωρινό μέρισμα ύψους περίπου €0,12 ανά μετοχή, οι συνολικές διανομές για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε περίπου €0,14 ανά μετοχή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή προσωρινού μερίσματος για τη χρήση 2026 συνολικού μικτού ποσού €18.132.410, που αντιστοιχεί σε €0,05 ανά μετοχή.

Η μερισματική πολιτική της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών προβλέπει τη διανομή στους μετόχους της των μερισμάτων που λαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ, υποστηριζόμενη από την περιορισμένη λειτουργική δομή της Εταιρείας και την απουσία δανεισμού.

Η ενισχυμένη κεφαλαιακή διάρθρωση υποστηρίζει ένα σαφές και πλήρως χρηματοδοτημένο αναπτυξιακό πρόγραμμα

Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €530 εκατ. της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών επιτρέπει στην Εταιρεία να συμμετάσχει αναλογικά στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1 δισ. του ΑΔΜΗΕ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ, ύψους περίπου €6 δισ. για την περίοδο 2026-2029, είναι πλήρως χρηματοδοτημένο βάσει του υφιστάμενου επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω ενός διαφοροποιημένου συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων, λειτουργικών ταμειακών ροών, δανειακής χρηματοδότησης και επιδοτήσεων.

Το σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο 2026-2029 παρέχει ορατότητα ως προς τις ρυθμιζόμενες αποδόσεις, με το ονομαστικό προ φόρων WACC να διαμορφώνεται σε 6,87% για το 2026 και να αυξάνεται σταδιακά σε 7,02% έως το 2029.

Υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και κύριες στρατηγικές εξελίξεις

Ηλεκτρική Διασύνδεση Κυκλάδων: Η τέταρτη και τελευταία φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, που αφορά στη διασύνδεση της Σαντορίνης, της Φολεγάνδρου, της Μήλου και της Σερίφου, έχει πλέον ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Βρίσκεται σε τελική φάση δοκιμών και ελέγχου και αναμένεται να ενσωματωθεί στο σύστημα έως το τέλος του 2026.

Ηλεκτρική Διασύνδεση Δωδεκανήσων: Η διασύνδεση Κορίνθου–Κω προχωρά σε φάση κατασκευής, με την ανάθεση της σύμβασης για το καλωδιακό σύστημα ισχύος 1 GW και μήκους περίπου 1.290 χλμ. Το έργο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη της Διασύνδεσης των Δωδεκανήσων και θα ανοίξει τον δρόμο για τη μελλοντική διασύνδεση της Ρόδου και της Καρπάθου. Η χρηματοδότηση των διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου ενισχύθηκε περαιτέρω μέσω δανειακών συμβάσεων με την ΕΤΕπ, οι οποίες υπογράφηκαν στις αρχές του 2026, ενώ πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω επιχορηγήσεων εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2026.

Great Sea Interconnector (GSI): Στις 5 Αυγούστου 2026 υπογράφηκε συμφωνία για την είσοδο του διεθνούς επενδυτικού φορέα Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της εταιρείας ειδικού σκοπού “Great Sea Interconnector” (GSI), στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. παραμένει στρατηγικός μέτοχος, διατηρώντας την τεχνική ηγεσία κατά τη φάση της κατασκευής και αναλαμβάνοντας τη λειτουργία της διασύνδεσης όταν αυτή ολοκληρωθεί.

Ο κ. Γιάννης Καράμπελας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε., δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και τον ΑΔΜΗΕ. Η επιτυχής ολοκλήρωση των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και στις δύο εταιρείες εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων για την υλοποίηση του φιλόδοξου επενδυτικού προγράμματος του ΑΔΜΗΕ και μας επιτρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής, με σαφή έμφαση στην υλοποίησή του.

Ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να καταγράφει ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προχωρά στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ελλάδα και στην ανάπτυξη στρατηγικών διεθνών διασυνδέσεων. Καθώς οι επενδύσεις μεταφράζονται σε διεύρυνση της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και υψηλότερα ρυθμιζόμενα κέρδη, ο στόχος μας παραμένει σαφής: να μετατρέπουμε τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ σε βιώσιμη αξία για τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών».