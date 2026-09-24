Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αίτηση για έκδοση άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ από την ENI PLENITUDE
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 15:32
Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 15:00
«Wild Weekend»: Ένα διήμερο ανοιχτών εκδηλώσεων στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/09/2026 - 14:41
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney στη Νέα Υόρκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/09/2026 - 14:16
Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 13:58
Cyclon και Matteo Fontana συνεχίζουν μια κορυφαία συνεργασία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 13:19
Η κορυφαία λύση της nvisionist αναδείχθηκε "Top Wind Turbine Solution in Europe 2026" από το Energy Business Review Europe
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/09/2026 - 13:15
ΕΑΓΜΕ: Νέος τεχνολογικός εξοπλισμός ενισχύει την έρευνα για τις Κρίσιμες Ορυκτές Πρώτες Ύλες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 12:14
Green Tank-Κάθετος Διάδρομος: Χρειάζονται πράγματι νέες υποδομές LNG;
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 11:21
ΥΠΕΝ: Διαθέσιμα τιμολόγια ρεύματος κάτω από 15 λεπτά στην αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 10:37
GOLD Βραβείο για το Κέντρο Αειφορίας στα Hellenic Responsible Business Awards 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 09:51
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλο έργο για τη Δυτική Μακεδονία το data center της Amazon στην Κοζάνη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/09/2026 - 09:14
Ελληνικός Χρυσός και Eduact διευρύνουν τη συνεργασία τους για τη νέα γενιά του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 08:51
Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. στο Α’ Εξάμηνο του 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη «έκοψε» τη Ρωσία και ο ενεργειακός λογαριασμός διπλασιάστηκε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/09/2026 - 08:06
Ρεύμα: Χωρίς επιδοτήσεις προς το παρόν- Στα μπλε τιμολόγια το ανάχωμα για τα νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/09/2026 - 08:04
Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
24/09/2026 - 08:02
Οι 10 συσκευές «βρυκόλακες» που πρέπει να βγάζετε από την πρίζα για να γλιτώσετε χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:49
Γιατί κιτρινίζει το καλώδιο του φορτιστή σας και πότε πρέπει να το αντικαταστήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:50
«Ηλεκτροσόκ» 500 δολαρίων για 30 τ.μ.: Πώς τα ηλεκτρικά σώματα εξανεμίζουν το εισόδημα των ενοικιαστών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/09/2026 - 06:50
Δήμος Αθηναίων: O νέος κύκλος του προγράμματος Υouth Climate Action Fund προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 15:44
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του ορίου παλαιότητας των επιλέξιμων κατοικιών στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 15:23
Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 14:55
Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 14:20
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών και Τροποποίησης Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας- Κύκλος Σεπτεμβρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/09/2026 - 13:47
Η Volton έδωσε ενέργεια στο επετειακό Ioannina Lake Run
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 13:03
Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:26
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ παραληρεί, η Ευρώπη πελαγοδρομεί και οι πολίτες ματώνουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/09/2026 - 12:24
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:19
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος

Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος
Άννα Διανά
Πέμπτη, 24/09/2026 - 08:02
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το πακέτο παρεμβάσεων για τα καύσιμα, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες και το βάρος να πέφτει πλέον στο ντίζελ, όπου καταγράφονται πολύ ισχυρότερες πιέσεις σε σχέση τόσο με το αργό πετρέλαιο όσο και με τη βενζίνη.

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να παρέμβει ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, την ώρα που η μεγάλη άνοδος του ντίζελ κίνησης δημιουργεί ευρύτερη ανησυχία λόγω της επίδρασής του στις μεταφορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά στο κόστος της οικονομίας.

Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στην αγορά του ντίζελ. Η τιμή του έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από την τιμή του αργού πετρελαίου, ενώ σαφώς μεγαλύτερη είναι η πίεση σε σχέση με τη βενζίνη. Η απόκλιση αυτή βρίσκεται στο μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου και αποτελεί βασική παράμετρο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται ενόψει των ανακοινώσεων. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, οι ανακοινώσεις που προετοιμάζονται κινούνται σε δύο βασικές κατευθύνσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και στη συνέχιση της παρέμβασης στην αντλία. Στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από την εκτίναξη των τιμών, με ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στο ντίζελ κίνησης. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ζητούμενο είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία θα οδηγούσαν οι σημερινές συνθήκες της αγοράς. Με βάση τις τρέχουσες τιμές, χωρίς παρέμβαση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ ο κυβερνητικός σχεδιασμός στοχεύει σε επίπεδα κοντά στο 1,75 ευρώ. Παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με τα διυλιστήρια, Helleniq Energy και Motor Oil, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να συμβάλουν στο σχήμα στήριξης και στη συγκράτηση της τελικής τιμής που θα φτάσει στον καταναλωτή. Την ίδια ώρα, δεν έχει κλείσει οριστικά η συζήτηση για ενδεχόμενη παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν φαίνεται να αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό κορμό του πακέτου που πρόκειται να ανακοινωθεί, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, δεν έχει αποκλειστεί και παραμένει μεταξύ των επιλογών που μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το καταστήσουν αναγκαίο.

Διαφορετική είναι προς το παρόν η εικόνα για το φυσικό αέριο. Οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς παρά την έντονη άνοδο των διεθνών τιμών εξακολουθεί να είναι πιο ανταγωνιστικό από το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών πριν αποφασίσει εάν και με ποιον τρόπο θα ενταχθεί και το φυσικό αέριο στις παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο παραμένει πάντως το ντίζελ κίνησης, καθώς η άνοδος της τιμής του έχει ευρύτερες επιπτώσεις από το κόστος μετακίνησης των οδηγών. Επηρεάζει άμεσα τις οδικές μεταφορές και τη διακίνηση των προϊόντων και, μέσω αυτών, μπορεί να περάσει στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό οι εξελίξεις στην αγορά του ντίζελ παρακολουθούνται στενά, καθώς θα κρίνουν και το κατά πόσο θα χρειαστούν πρόσθετες παρεμβάσεις μετά το πακέτο που πρόκειται να ανακοινωθεί ενώ η αμόλυβδη φαίνεται να μένει προς ώρας εκτός κάδρου των επικείμενων παρεμβάσεων.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καύσιμα: Φρένο προς το παρόν στη μείωση του ΕΦΚ- Τι μένει στο πακέτο
Καύσιμα: Φρένο προς το παρόν στη μείωση του ΕΦΚ- Τι μένει στο πακέτο 21 Σεπτεμβρίου 2026
Green Tank-Κάθετος Διάδρομος: Χρειάζονται πράγματι νέες υποδομές LNG; 24 Σεπτεμβρίου 2026
Green Tank-Κάθετος Διάδρομος: Χρειάζονται πράγματι νέες υποδομές LNG;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα, στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης

Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ντίζελ: Η μέση τιμή στα πρατήρια καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ιστορικό υψηλό

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών

ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!

Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης