Καύσιμα: Προ των πυλών το πακέτο στήριξης- Στο ντίζελ ο μεγάλος πονοκέφαλος

Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να παρέμβει ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, την ώρα που η μεγάλη άνοδος του ντίζελ κίνησης δημιουργεί ευρύτερη ανησυχία λόγω της επίδρασής του στις μεταφορές, στην εφοδιαστική αλυσίδα και συνολικά στο κόστος της οικονομίας.

Το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στην αγορά του ντίζελ. Η τιμή του έχει αυξηθεί πολύ περισσότερο από την τιμή του αργού πετρελαίου, ενώ σαφώς μεγαλύτερη είναι η πίεση σε σχέση με τη βενζίνη. Η απόκλιση αυτή βρίσκεται στο μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου και αποτελεί βασική παράμετρο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται ενόψει των ανακοινώσεων. Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, οι ανακοινώσεις που προετοιμάζονται κινούνται σε δύο βασικές κατευθύνσεις και ειδικότερα στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης και στη συνέχιση της παρέμβασης στην αντλία. Στόχος είναι να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών από την εκτίναξη των τιμών, με ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στο ντίζελ κίνησης. Ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, το ζητούμενο είναι η τιμή εκκίνησης να συγκρατηθεί αισθητά χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία θα οδηγούσαν οι σημερινές συνθήκες της αγοράς. Με βάση τις τρέχουσες τιμές, χωρίς παρέμβαση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ ο κυβερνητικός σχεδιασμός στοχεύει σε επίπεδα κοντά στο 1,75 ευρώ. Παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές με τα διυλιστήρια, Helleniq Energy και Motor Oil, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαν να συμβάλουν στο σχήμα στήριξης και στη συγκράτηση της τελικής τιμής που θα φτάσει στον καταναλωτή. Την ίδια ώρα, δεν έχει κλείσει οριστικά η συζήτηση για ενδεχόμενη παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους. Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν φαίνεται να αποτελεί αυτή τη στιγμή τον βασικό κορμό του πακέτου που πρόκειται να ανακοινωθεί, ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συζητήσεων, δεν έχει αποκλειστεί και παραμένει μεταξύ των επιλογών που μπορούν να ενεργοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες στην αγορά το καταστήσουν αναγκαίο.

Διαφορετική είναι προς το παρόν η εικόνα για το φυσικό αέριο. Οι αποφάσεις δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς παρά την έντονη άνοδο των διεθνών τιμών εξακολουθεί να είναι πιο ανταγωνιστικό από το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών πριν αποφασίσει εάν και με ποιον τρόπο θα ενταχθεί και το φυσικό αέριο στις παρεμβάσεις. Στο επίκεντρο παραμένει πάντως το ντίζελ κίνησης, καθώς η άνοδος της τιμής του έχει ευρύτερες επιπτώσεις από το κόστος μετακίνησης των οδηγών. Επηρεάζει άμεσα τις οδικές μεταφορές και τη διακίνηση των προϊόντων και, μέσω αυτών, μπορεί να περάσει στις τελικές τιμές αγαθών και υπηρεσιών. Για τον λόγο αυτό οι εξελίξεις στην αγορά του ντίζελ παρακολουθούνται στενά, καθώς θα κρίνουν και το κατά πόσο θα χρειαστούν πρόσθετες παρεμβάσεις μετά το πακέτο που πρόκειται να ανακοινωθεί ενώ η αμόλυβδη φαίνεται να μένει προς ώρας εκτός κάδρου των επικείμενων παρεμβάσεων.