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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 10:55
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης για τα κέντρα δεδομένων με στόχο την αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση ενέργειας και τη στήριξη της βιώσιμης ενσωμάτωσής τους στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης.

Τα κέντρα δεδομένων είναι απαραίτητα για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης. Η αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας στην Ευρώπη είναι σημαντική για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΕ επιθυμεί να τριπλασιάσει τη δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων της κατά τα επόμενα πέντε έως επτά έτη. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Εκτός από τη χρήση περισσότερης ενέργειας, η αύξηση των κέντρων δεδομένων θα μπορούσε να ασκήσει πρόσθετη πίεση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στη χρήση φυσικών πόρων, όπως το νερό, και να συμβάλει στην αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Για να περιοριστούν αυτές οι επιπτώσεις, είναι σημαντικό τα κέντρα δεδομένων να είναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αποδοτικής χρήσης των υδάτων και να ενσωματώνονται με βιώσιμο τρόπο στο ενεργειακό σύστημα.

Με το κοινό σύστημα αξιολόγησης που προτείνεται σήμερα, η Επιτροπή θα συμβάλει στη διασφάλιση διαφανών πληροφοριών σχετικά με την πραγματική χρήση των πόρων (ενέργεια, νερό) από τα κέντρα δεδομένων. Το σύστημα αξιολόγησης θα καλύπτει μεμονωμένα κέντρα δεδομένων με χωρητικότητα άνω των 500 kW. Θα καλύπτει επίσης τη συμβολή των κέντρων δεδομένων στο δίκτυο, όπως η επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας, η προσθήκη ικανοτήτων παραγωγής καθαρής ενέργειας, καθώς και η ευελιξία. Εντυπωσιακό παράδειγμα: η επαναχρησιμοποίηση περίπου της μισής απορριπτόμενης θερμότητας από τα ευρωπαϊκά κέντρα δεδομένων ισοδυναμεί με τη συνολική ζήτηση θέρμανσης 4 εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρώπη. Τα βιώσιμα, ευέλικτα και καλά σχεδιασμένα κέντρα δεδομένων που μπορούν να προσαρμόσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας στις συνθήκες του δικτύου, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του συνολικού κόστους του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, στη βελτίωση της σταθερότητας του δικτύου και στην ενσωμάτωση περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για τη δημιουργία πρωτοπόρων αγορών για βιώσιμα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και την περαιτέρω στήριξη της ενσωμάτωσης βιώσιμων κέντρων δεδομένων στο ενεργειακό σύστημα, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα επιδόσεων για τα κέντρα δεδομένων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη.

Επόμενα βήματα

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός για τη θέσπιση του κοινού συστήματος αξιολόγησης υπόκειται πλέον σε δίμηνη περίοδο ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν από την έναρξη ισχύος του. Οι συννομοθέτες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδει η Επιτροπή (π.χ. να αμφισβητήσουν την κατ' εξουσιοδότηση εξουσία ή τη διαδικασία), αλλά δεν μπορούν να προτείνουν αλλαγές στο κείμενο.

Τα πρώτα σήματα βιωσιμότητας για μεμονωμένα κέντρα δεδομένων αναμένεται να εμφανιστούν το 2027. Προβλέπεται μια πρώτη επανεξέταση του καθεστώτος έως το τέλος του 2028 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του και των πιθανών βελτιώσεών του, εάν χρειαστεί. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για τη βιώσιμη ενσωμάτωση των κέντρων δεδομένων στο ενεργειακό σύστημα. Η Επιτροπή δίνει συνέχεια στη δήλωση προθέσεων που υπεγράφη τον Ιούνιο του 2026 σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων, τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων, τους παρόχους ενέργειας και τις δημόσιες αρχές για την επίτευξη τριμερούς συμφωνίας σχετικά με τα κέντρα δεδομένων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η διαβούλευση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα κέντρα δεδομένων λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2026. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη, τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών για να διασφαλίσει ένα ισχυρό και χωρίς αποκλεισμούς πλαίσιο πολιτικής.

Ιστορικό

Τα κέντρα δεδομένων είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς στον κόσμο, καθώς καταναλώνουν περίπου 68 TWh ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ μόνο το 2024. Με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό αναμένεται να διπλασιαστεί σχεδόν σε 114 TWh έως το 2030 - φθάνοντας πάνω από το 3 % της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για υψηλής ενεργειακής απόδοσης και βιώσιμα κέντρα δεδομένων και ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ενεργεί για τη βελτίωση της διαφάνειας, την προώθηση αποδοτικότερων εγκαταστάσεων και την ενθάρρυνση της καλύτερης χρήσης της ενέργειας και άλλων πόρων, με βάση την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και το σύστημα υποβολής εκθέσεων του 2024 για τα κέντρα δεδομένων.

Η δέσμη αυτή υλοποιεί τον στρατηγικό χάρτη πορείας για την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της ενέργειας και το πρόσφατα εγκριθέν σχέδιο δράσης για την ηλεκτροδότηση.

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