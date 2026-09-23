ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 10:55
Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 10:11
Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:45
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:04
54 Υποτροφίες σε φοιτητές από 6 χώρες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 08:29
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:12
AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:01
Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 1.200 δολάρια, μετά το σοκ βρήκε τον τρόπο να αποσβέσει 65.000 δολάρια σε 5 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/09/2026 - 06:42
«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 18:41
Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09
Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/09/2026 - 12:24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 11:52
Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 11:22
Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 10:44
Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 10:21
METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/09/2026 - 09:45
Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 09:13
Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 08:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/09/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Είναι η οικονομία και … πολλά ακόμη, ανόητε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 09:04
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Στην ενεργειακή κρίση, στις τιμές των καυσίμων, στις προτάσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας και στις επόμενες κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επεξεργάζεται συγκεκριμένο σχέδιο στήριξης και ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν από το οικονομικό επιτελείο που αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στον ΑΝΤ1, στον Alpha Radio 9,89, στο MEGA News και στον Παραπολιτικά 90,1 FM.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, λέγοντας πως «ζούμε σε μία ζωφερή πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το νούμερο ένα θέμα σήμερα είναι αυτό, το αυξανόμενο κόστος λόγω αυτής της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, που βλέπουμε να χειροτερεύει, χωρίς να υπάρχει εύκολη διέξοδος. Δεν υπάρχει μία "μαγική λύση" που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτόματα το πρόβλημα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση δεν λειτουργεί, με βάση τα χρήματα που έχει στην άκρη και χωρίς να παραβιάζει δημοσιονομικούς κανόνες, μέτρα στήριξης και πολιτικές, για να βοηθήσουμε τους πολίτες αυτόν τον χειμώνα να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα, στο πετρέλαιο. θέρμανσης και σε ό,τι άλλο νερό. Ο στόχος είναι να σταθούμε δίπλα σε όλους τους συμπολίτες μας».

Η κ. Σδούκου, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επεξεργάζεται σχέδιο μέτρων για τα καύσιμα, το περίγραμμα το οποίο έχει ήδη περιγράψει ο πρωθυπουργός και η εξειδίκευση των μέτρων έχει τις προσεχείς μέρες από τους αρμόδιους υπουργούς». Υπενθύμισε δε ότι «από την αρχή της κρίσης η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα τα οποία υπερβαίνουν τα 800 εκατ. ευρώ και τους τελευταίους μήνες δίνουμε επιδότηση στο ντίζελ, στην αντλία, ύψους 10 λεπτών το λίτρο, μεγαλύτερη από ό,τι ήταν η μέγιστη δυνατή μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωση που προτείνει η αντιπολίτευση και η οποία αντιστοιχούσε σε 8 λεπτά ανά λίτρο». Οι τελικές ανακοινώσεις, σύμφωνα με την ίδια, αναμένονται από το οικονομικό επιτελείο των επόμενων ημερών, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων. «Δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει την τεχνογνωσία και τη βούληση να ανακοινώσει μέτρα, να βοηθήσει τους πολίτες και να λειτουργήσει», είπε.

Αναφερόμενη στις προτάσεις της Αλέξη Τσίπρα για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, η κ. Σδούκου τόνισε πως «ακούγοντας τον κ. Τσίπρα και τις προτάσεις του, το πρώτο που καταλαβαίνει κάποιος είναι ότι οι προτάσεις του αγνοούν πως το πρόβλημα είναι ο πόλεμος, είναι η μειωμένη προσφορά, που πλέον εκτινάσσει τις τιμές. Αν δεν αναφέρεται κάποιος στην τιμή των καυσίμων ως επίπτωση του πολέμου, δεν έχει καταλάβει τίποτα ή προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο. Το δεύτερο είναι ότι οι προτάσεις του δεν αγγίζουν την ουσία του προβλήματος, που είναι η οροφή δαπανών. Ο πρωθυπουργός είπε τη θέση μας, που είναι -αν έχουμε ευρωπαϊκή ευελιξία- να προχωρήσουμε σε μια προσωρινή μείωση του ΕΦΚ, ενός ΕΦΚ που, να θυμίσω, ο Τσίπρας αύξησε. Ποιο είναι το θέμα εδώ, λοιπόν; Η οροφή δαπανών, προφανώς, και υπάρχουν τρεις τρόποι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Ο πρώτος είναι να πάρουμε ευελιξία από την Ευρώπη. Ακριβώς αυτό είπε ο Μητσοτάκης ότι θα ζητήσουμε. Ο δεύτερος είναι να περικόψουμε ισόποσα κάποια άλλη δαπάνη. Ας μας πει ο Τσίπρας ποια δαπάνη προτείνει να περικοπεί. Ο τρίτος είναι να παραβούμε τους κανόνες. Εμείς δεν πρόκειται να βγούμε εκτός κανόνων και να διακινδυνεύσουμε όσα πετύχαμε». Εν συνεχεία υπογράμμισε ότι «το πλαφόν που ακούω συνεχώς μπορεί να μπει στην αλυσίδα της μεταφοράς, όχι στην παραγωγή. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν θέλουμε ή όχι, δεν έχει να κάνει με το ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αγορά, όχι αμιγώς ελληνική».

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε αναλυτικά στο δημοσιονομικό περιθώριο και στον τρόπο με τον οποίο έχει ήδη αξιοποιηθεί. Τόνισε πως «αν όλες οι δαπάνες του κράτους είναι 100 δις. ευρώ και, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, επιτρέπεται αύξηση 3%, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ξοδεύει 3 δις. ευρώ παραπάνω από αυτά που ξοδεύεις. αυτά τα 3 δις. ευρώ, λοιπόν, εμείς τα δώσαμε στις αυξήσεις των συντάξεων, στα μέτρα της ΔΕΘ και στα υπόλοιπα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πληθωρισμού». Όπως σημείωσε, «για να πας πάνω από αυτό το όριο του 3% δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου, αλλά πρέπει να συνεννοηθείς με τις Βρυξέλλες. Ο πρωθυπουργός, που θα μεταβεί στις Βρυξέλλες στη Σύνοδο Κορυφής, θα θέσει το ζήτημα αυτό».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών 22 Σεπτεμβρίου 2026
Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα 23 Σεπτεμβρίου 2026
Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα

Το ντόμινο του πολέμου στο Ιράν φέρνει ενεργειακό «μπλακ άουτ» και οικονομική ασφυξία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ντόμινο του πολέμου στο Ιράν φέρνει ενεργειακό «μπλακ άουτ» και οικονομική ασφυξία

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Στοχευμένα μέτρα στήριξης – Σημαντική αύξηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Από Δευτέρα οι εξαγγελίες για το επίδομα θέρμανσης - Επέκταση και στο ντίζελ για τον μήνα Οκτώβριο

Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος