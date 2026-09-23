Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη

Πάνω από το φράγμα των 200 ευρώ/MWh εκτοξεύεται σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα, εν μέσω ενός γενικευμένου ράλι στις ευρωπαϊκές αγορές. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται στα 211,76 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 16,88% σε μία ημέρα, ενώ η μέγιστη τιμή φτάνει στα 340,89 ευρώ/MWh.

Η άνοδος δεν αποτελεί ελληνικό φαινόμενο. Οι τιμές κινούνται έντονα ανοδικά σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη, με αρκετές αγορές να ξεπερνούν πλέον τα 220 ευρώ/MWh. Στη Γερμανία η τιμή εκτινάσσεται κατά 134% στα 226,18 ευρώ/MWh, στην Αυστρία κατά 61% στα 221,87 ευρώ/MWh και στην Τσεχία κατά 103% στα 221,45 ευρώ/MWh. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ημερήσια μεταβολή στη Δανία, όπου στις δύο ζώνες της αγοράς οι τιμές φτάνουν στα 227,59 και 226,71 ευρώ/MWh, με άνοδο 187% και 171% αντίστοιχα.

Υψηλότερα από την Ελλάδα κινείται και σημαντικό τμήμα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ουγγαρία βρίσκεται στα 233,90 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση 24%, και η Ρουμανία στα 231,74 ευρώ/MWh με άνοδο 26%. Η Κροατία φτάνει στα 225,27 ευρώ/MWh, η Σλοβενία στα 223,46 ευρώ/MWh και η Σλοβακία στα 222,61 ευρώ/MWh. Σχεδόν απόλυτη σύγκλιση καταγράφεται μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με τη δεύτερη στα 211,73 ευρώ/MWh έναντι 211,76 ευρώ/MWh της ελληνικής αγοράς.

Ανοδική είναι η εικόνα και δυτικότερα, αν και σε χαμηλότερα επίπεδα σε ορισμένες αγορές. Η Γαλλία διαμορφώνεται στα 159,12 ευρώ/MWh με άνοδο 12%, η Ισπανία στα 151,48 ευρώ/MWh με αύξηση 3% και η Πορτογαλία στα 156,98 ευρώ/MWh με άνοδο 13%. Η Ιταλία διαφοροποιείται από τη γενικότερη τάση, καθώς καταγράφει πτώση 5%, αν και η τιμή της παραμένει υψηλή στα 218,45 ευρώ/MWh.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στην ξηρασία που έχει οδηγήσει τα επίπεδα υδροηλεκτρικής παραγωγής στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων πέντε ετών στην Ευρώπη, ενώ οι χαμηλές παροχές των ποταμών είχαν προκαλέσει διακοπές λειτουργίας σε πυρηνικούς σταθμούς που βασίζονται σε αυτά για την ψύξη τους. Σημειώνεται ότι στην ελληνική αγορά η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών μονάδων στο μείγμα παραγωγής είναι στο 5,09%. Η σημερινή εκτίναξη έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ανοδική εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Η μέση χονδρεμπορική τιμή του μήνα έχει αγγίξει πλέον τα 160 ευρώ/MWh, έναντι 133 ευρώ/MWh τον Αύγουστο, μήνα κατά τον οποίο η τιμή ήταν ήδη αυξημένη κατά 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Πρόκειται επομένως για δεύτερο διαδοχικό μήνα ισχυρής ανόδου, με την αγορά να απομακρύνεται αισθητά από τα επίπεδα του καλοκαιριού. Είναι χαρακτηριστική και η ταχύτητα της ανόδου των τελευταίων ημερών. Στις 20 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή στην ελληνική αγορά ήταν 138,41 ευρώ/MWh, στις 21 Σεπτεμβρίου ανέβηκε στα 181,18 ευρώ/MWh και σήμερα φτάνει στα 211,76 ευρώ/MWh. Μέσα σε μόλις δύο ημέρες η αύξηση προσεγγίζει έτσι το 53%.

Στο ενεργειακό μείγμα της ελληνικής αγοράς για σήμερα, οι ΑΠΕ διατηρούν την πρώτη θέση, καλύπτοντας το 47,83% με 77.446 MWh. Ωστόσο, ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η συμμετοχή του φυσικού αερίου, το οποίο αντιστοιχεί στο 33,09% του μείγματος με 53.589 MWh. Οι εισαγωγές καλύπτουν ακόμη 10% ή 16.191 MWh, ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά συμμετέχουν με 5,09%. Ακολουθούν η συμβατική παραγωγή της Κρήτης με 2,18%, η αποθήκευση με 1,05% και οι ΑΠΕ της Κρήτης με 0,76%.