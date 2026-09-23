Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία

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Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 10:11
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Εντός του 2026 οι σεισμικές έρευνες της Chevron – «Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ισότιμα ή κανένα στην COP31»

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής, τη σημασία των διασυνδέσεων και την ανάγκη αντιμετώπισης της εργαλειοποίησης της ενέργειας ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατά τη συμμετοχή του στο υψηλού επιπέδου δείπνο του Atlantic Council με θέμα «Powering the Future: A US-European High-Level Dialogue on Electrification», που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί εργαλείο άσκησης πιέσεων ή γεωπολιτικών εκβιασμών, είτε από τη Ρωσία είτε από το Ιράν είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

«Η ενέργεια είναι ζωή και οι διασυνδέσεις είναι γέφυρες. Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία», ήταν το βασικό μήνυμα του Υπουργού, ο οποίος τόνισε ότι η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων αποτελεί προϋπόθεση για μεγαλύτερη ασφάλεια, ανθεκτικότητα και συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε την κομβική θέση της Ελλάδας και τη σημασία της ανάπτυξης νέων ενεργειακών διαδρόμων, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, η οποία, όπως σημείωσε, παρουσιάζει εύλογα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την αμερικανική πλευρά, καθώς και στη διασύνδεση GREGY, που μπορεί να συνδέσει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αλεξανδρούπολη, ως σημαντική ενεργειακή πύλη και σημείο αναφοράς για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Αναφερόμενος στην αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων, όπως η Chevron και η ExxonMobil, στη χώρα μας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή της ασφάλεια και τη γεωπολιτική της θέση.

Εντός του 2026 οι σεισμικές έρευνες της Chevron

Νωρίτερα, ο Υπουργός είχε συνάντηση με την επικεφαλής της Chevron για την Ελλάδα, κ. Beatrice Bienvenu, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026 στο Ιόνιο, καθώς και νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Ο κ. Παπασταύρου συζήτησε με την κ. Bienvenu τα επόμενα βήματα για την επίτευξη των κοινών στόχων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, παρά τον απαιτητικό προγραμματισμό. Επισημάνθηκε ότι η Κυβέρνηση αναπτύσσει και ωριμάζει την αγορά υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών, με τήρηση τόσο των χρονικών οροσήμων όσο και όλων των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και όρων ασφαλείας.

«Όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ ισότιμα ή κανένα στην COP31»

Επιπλέον, την Τρίτη, ο κ. Παπασταύρου συμμετείχε στη διυπουργική συνάντηση που συγκάλεσε ο Υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, κ. Darragh O’Brien, για τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Κατά τη συνάντηση, ο κ. Παπασταύρου αποδοκίμασε έντονα το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, η τουρκική διοργάνωση δεν έχει προσκαλέσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, στη Σύνοδο Ηγετών της Διάσκεψης. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι για θέμα που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Όπως σημείωσε στους Ευρωπαίους ομολόγους του, η ενότητα των 27 κρατών-μελών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις ή επιλεκτικούς αποκλεισμούς. Ο Υπουργός επανέλαβε ως βασικό μήνυμα της ελληνικής θέσης ότι «είτε όλα τα κράτη-μέλη ισότιμα στην COP31 είτε κανένα».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια («electrification») ως μία από τις βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες ενόψει της COP31 και ως πεδίο στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί ευρύτερη σύγκλιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη για ρεαλιστικές προσδοκίες ως προς τα αποτελέσματα της φετινής Διάσκεψης.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον Ιρλανδό Υπουργό, κ. Darragh O’Brien και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, κ. Wopke Hoekstra, να επιβεβαιώνουν την πλήρη αλληλεγγύη των συμμετεχόντων προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο ζήτημα της πρόσκλησης και της ισότιμης συμμετοχής της στην COP31.

Σημειώνεται ότι ο κ. Παπασταύρου βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας στην 81η Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

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