Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά

ΣΥΦΩΕΛ: «ΟΧΙ» στην αύξηση ταρίφας-Ζητούν άμεσες αποζημιώσεις 100 εκατ. ευρώ για τα μικρά φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/04/2026 - 14:48
Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31

Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 10:59

Η nvisionist, η διεθνώς βραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech scale-up εταιρεία, ανακοινώνει τη συμμετοχή της για έκτη συνεχή χρονιά στο κορυφαίο διεθνές γεγονός για την αιολική ενέργεια, το WindEurope Annual Event 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21–23 Απριλίου στη Μαδρίτη. Με αδιάλειπτη παρουσία στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας, η nvisionist συνεχίζει να αναβαθμίζει την παγκόσμια παρουσία της, πρωταγωνιστώντας στη συν-διαμόρφωση ενός μέλλοντος που στηρίζεται στην βιώσιμη ενέργεια.

Σε μια περίοδο όπου η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες, η αιολική αγορά ενισχύει διαρκώς τον ρόλο της ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Η φετινή διοργάνωση της WindEurope στη Μαδρίτη αναδεικνύει τη συμβολή της αιολικής τεχνολογίας ως καθαρής και αποδοτικής λύσης, η οποία ταυτόχρονα ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 16.000 επαγγελματιών, 600 εκθετών και 400 ομιλητών, αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης για τη διεθνή βιομηχανία αιολικής ενέργειας.

Εκεί θα βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά και η nvisionist, η οποία θα παρουσιάσει στο Περίπτερο 9-E140 στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της WindEurope 2026 το nvbird®, το παγκοσμίως αναγνωρισμένο AI-driven σύστημα ανίχνευσης και αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για τη ναυαρχίδα του state-of-the-art portfolio της nvisionist, που ήδη λειτουργεί σε περισσότερα από 32 αιολικά πάρκα σε 3 ηπείρους, διαθέτοντας περισσότερα από 300 εγκατεστημένα συστήματα nvbird® και περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες πραγματικών δεδομένων, που αξιοποιούνται για την εκπαίδευση και συνεχή εξέλιξη των αλγορίθμων του, έχοντας αποσπάσει δεκάδες διακρίσεις τόσο σε εθνικό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο για τη διεθνή τεχνολογική του καινοτομία. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως Edge AI, Machine Learning και Computer Vision, το nvbird® αναλύει σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά και την τροχιά των πτηνών, ενεργοποιώντας στοχευμένους μηχανισμούς αποτροπής και, όπου απαιτείται, ελεγχόμενη επιβράδυνση της ανεμογεννήτριας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία της βιοποικιλότητας, χωρίς να διαταράσσεται η ενεργειακή παραγωγή.

Logo_nvbird_6.png

Η συνεχής εξέλιξη του nvbird® ενισχύεται από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογικών προσεγγίσεων, όπως η αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών computer vision και νέων αλγοριθμικών προσεγγίσεων εκτίμησης απόστασης, που ενισχύουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος, μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης. Με περισσότερες από 200.000 επιτυχημένες παρεμβάσεις αποτροπής μόνο από την αρχή του έτους, το nvbird® επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά του στην πράξη και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, η πρωτοποριακή τεχνολογία του επιτρέπει στους operators να μειώνουν τις απώλειες παραγωγής που προκύπτουν από αναγκαίους λειτουργικούς περιορισμούς, να διασφαλίζουν κανονιστική συμμόρφωση και να ενισχύουν τους ESG δείκτες τους, μετατρέποντας τη βιοποικιλότητα από ρίσκο σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Σε μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει διαρκώς εντεινόμενη διεθνή ανταγωνιστικότητα και ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές προκλήσεις, η nvisionist ενισχύει τον ρόλο της τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση του αύριο. Έχοντας αναπτύξει ένα πλήρως δομημένο πλαίσιο διακυβέρνησης Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO/IEC 42001:2023 για Σύστημα Διαχείρισης AI, ενισχύοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού AI Act και τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας, σε μία εποχή όπου η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλείται να συμβαδίσει με αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

«Η έκτη συνεχόμενη συμμετοχή της nvisionist στη WindEurope και η ισχυρή διεθνής μας παρουσία επιβεβαιώνουν ότι το nvbird® έχει εδραιωθεί ως μια ώριμη, αξιόπιστη και αποδεδειγμένα αποτελεσματική λύση για την αιολική αγορά», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της nvisionist, Αναστάσιος Αλέφαντος. «Σε έναν κλάδο που καλείται να συνδυάσει υψηλή απόδοση, κανονιστική συμμόρφωση και ουσιαστική βιωσιμότητα, το nvbird® αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να προσφέρει πραγματική επιχειρησιακή αξία: βοηθά τους operators να λαμβάνουν πιο ακριβείς αποφάσεις, να βελτιστοποιούν τη λειτουργία των έργων τους και να ενσωματώνουν έμπρακτα την προστασία της βιοποικιλότητας στη στρατηγική ESG τους. Για εμάς στη nvisionist, η καινοτομία έχει αξία όταν δίνει απαντήσεις σε κρίσιμες ανάγκες της αγοράς και συμβάλλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αιολικής ενέργειας, ενισχύοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό τεχνολογικό αποτύπωμα σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας».WINDEUROPE_ANNUAL_2026-RGB.png

Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
