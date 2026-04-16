Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά

Η nvisionist , η διεθνώς βραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech scale-up εταιρεία, ανακοινώνει τη συμμετοχή της για έκτη συνεχή χρονιά στο κορυφαίο διεθνές γεγονός για την αιολική ενέργεια, το WindEurope Annual Event 2026 , το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21–23 Απριλίου στη Μαδρίτη . Με αδιάλειπτη παρουσία στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας, η nvisionist συνεχίζει να αναβαθμίζει την παγκόσμια παρουσία της , πρωταγωνιστώντας στη συν-διαμόρφωση ενός μέλλοντος που στηρίζεται στην βιώσιμη ενέργεια .

Σε μια περίοδο όπου η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες, η αιολική αγορά ενισχύει διαρκώς τον ρόλο της ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης. Η φετινή διοργάνωση της WindEurope στη Μαδρίτη αναδεικνύει τη συμβολή της αιολικής τεχνολογίας ως καθαρής και αποδοτικής λύσης, η οποία ταυτόχρονα ενισχύει την ανθεκτικότητα και την αυτονομία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 16.000 επαγγελματιών, 600 εκθετών και 400 ομιλητών, αποτελεί κομβικό σημείο συνάντησης για τη διεθνή βιομηχανία αιολικής ενέργειας.

Εκεί θα βρίσκεται για μία ακόμη χρονιά και η nvisionist, η οποία θα παρουσιάσει στο Περίπτερο 9-E140 στους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της WindEurope 2026 το nvbird®, το παγκοσμίως αναγνωρισμένο AI-driven σύστημα ανίχνευσης και αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για τη ναυαρχίδα του state-of-the-art portfolio της nvisionist, που ήδη λειτουργεί σε περισσότερα από 32 αιολικά πάρκα σε 3 ηπείρους, διαθέτοντας περισσότερα από 300 εγκατεστημένα συστήματα nvbird® και περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες πραγματικών δεδομένων, που αξιοποιούνται για την εκπαίδευση και συνεχή εξέλιξη των αλγορίθμων του, έχοντας αποσπάσει δεκάδες διακρίσεις τόσο σε εθνικό, όσο και παγκόσμιο επίπεδο για τη διεθνή τεχνολογική του καινοτομία. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως Edge AI, Machine Learning και Computer Vision, το nvbird® αναλύει σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά και την τροχιά των πτηνών, ενεργοποιώντας στοχευμένους μηχανισμούς αποτροπής και, όπου απαιτείται, ελεγχόμενη επιβράδυνση της ανεμογεννήτριας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή προστασία της βιοποικιλότητας, χωρίς να διαταράσσεται η ενεργειακή παραγωγή.

Η συνεχής εξέλιξη του nvbird® ενισχύεται από την υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογικών προσεγγίσεων, όπως η αξιοποίηση προηγμένων τεχνικών computer vision και νέων αλγοριθμικών προσεγγίσεων εκτίμησης απόστασης, που ενισχύουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος, μειώνοντας παράλληλα την πολυπλοκότητα της εγκατάστασης. Με περισσότερες από 200.000 επιτυχημένες παρεμβάσεις αποτροπής μόνο από την αρχή του έτους, το nvbird® επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά του στην πράξη και σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της βιοποικιλότητας. Παράλληλα, η πρωτοποριακή τεχνολογία του επιτρέπει στους operators να μειώνουν τις απώλειες παραγωγής που προκύπτουν από αναγκαίους λειτουργικούς περιορισμούς, να διασφαλίζουν κανονιστική συμμόρφωση και να ενισχύουν τους ESG δείκτες τους, μετατρέποντας τη βιοποικιλότητα από ρίσκο σε στρατηγικό πλεονέκτημα.

Σε μια Ευρώπη που αντιμετωπίζει διαρκώς εντεινόμενη διεθνή ανταγωνιστικότητα και ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές προκλήσεις, η nvisionist ενισχύει τον ρόλο της τεχνολογίας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση του αύριο. Έχοντας αναπτύξει ένα πλήρως δομημένο πλαίσιο διακυβέρνησης Τεχνητής Νοημοσύνης, αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO/IEC 42001:2023 για Σύστημα Διαχείρισης AI, ενισχύοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού AI Act και τα διεθνή πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας, σε μία εποχή όπου η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καλείται να συμβαδίσει με αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.