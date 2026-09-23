Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις

Από τη μία πλευρά, η νέα εκτίναξη του ενεργειακού κόστους επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και, από την άλλη, το κόστος και οι όροι χρηματοδότησης εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων. Το δεύτερο μέτωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, με το μήνυμα από επιχειρήσεις και τράπεζες να συγκλίνει στην ανάγκη η βελτίωση της χρηματοδότησης να μεταφραστεί πλέον σε περισσότερες και ταχύτερες παραγωγικές επενδύσεις. Η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη έθεσε το ζήτημα ακόμη πιο καθαρά, επισημαίνοντας ότι «η βιομηχανία, αν δεν επενδύσει, πηγαίνει πίσω».

Η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος επιστρέφει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας έφτασε σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στα 211,76 ευρώ/MWh, ενώ ο μέσος όρος του μήνα έχει πλέον αγγίξει τα 160 ευρώ/MWh, από 133 ευρώ/MWh τον Αύγουστο. Στο κόστος αυτό προστίθεται για τις επιχειρήσεις και η Αγορά Εξισορρόπησης, η οποία κινείται κατά μέσο όρο κοντά στα 20 ευρώ/MWh και την εβδομάδα 7-13 Σεπτεμβρίου έφτασε στα 25,8 ευρώ/MWh. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, χωρίς όμως να έχει κλείσει η απόσταση από την Ευρωζώνη. Όπως επισήμανε στη γενική συνέλευση του ΣΒΕ ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, οι δυσκολίες πρόσβασης αλλά και το κόστος δανεισμού παραμένουν υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση σε σχέση με την Ευρωζώνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ύψος των επιτοκίων. Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού έβαλε στην εξίσωση την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις και κυρίως τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια χρηματοδότηση, αναγνωρίζοντας ότι όλα αυτά μεταφράζονται σε πραγματικό κόστος για τις επιχειρήσεις. «Πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε πιο εύκολα», σημείωσε. Από την πλευρά της βιομηχανίας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alumil Γιώργος Μυλωνάς υπογράμμισε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες δεν εξαντλούνται στις επενδύσεις σε πάγια. Αφορούν ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από τις πρώτες ύλες και την τεχνολογία έως τους αυτοματισμούς, την ανάπτυξη νέων αγορών και την ταχύτητα με την οποία μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμοστεί στον διεθνή ανταγωνισμό. «Το θέμα της χρηματοδότησης είναι το άλφα και το ωμέγα», ανέφερε. Για τις μικρομεσαίες και περιφερειακές βιομηχανίες η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς διαθέτουν μικρότερα περιθώρια απορρόφησης τόσο του αυξημένου ενεργειακού κόστους όσο και του κόστους χρηματοδότησης. Η Λουκία Σαράντη έθεσε γι’ αυτό την ανάγκη πιο στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από τη συζήτηση στον ΣΒΕ, δεν είναι πλέον μόνο η ύπαρξη διαθέσιμων κεφαλαίων, αλλά η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά με όρους, κόστος και ταχύτητα που επιτρέπουν την υλοποίηση των επενδύσεών τους.