ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δήμος Αθηναίων: O νέος κύκλος του προγράμματος Υouth Climate Action Fund προβλέπει επιχορηγήσεις από 1.000 έως 4.000 ευρώ ανά ομάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 15:44
ΠΑΣΟΚ: Διεύρυνση του ορίου παλαιότητας των επιλέξιμων κατοικιών στο νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 15:23
Υπογραφή συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων Αθηνών «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 14:55
Όμιλος AVAX: Τζίρος, κέρδη και ανεκτέλεστο σε ιστορικά υψηλά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 14:20
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών και Τροποποίησης Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας- Κύκλος Σεπτεμβρίου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/09/2026 - 13:47
Η Volton έδωσε ενέργεια στο επετειακό Ioannina Lake Run
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 13:03
Σαουδική Αραβία: Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης
ΚΟΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:26
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ παραληρεί, η Ευρώπη πελαγοδρομεί και οι πολίτες ματώνουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/09/2026 - 12:24
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:19
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/09/2026 - 12:17
Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες οργανώνει την τελευταία του σύνοδο για το κλίμα στη Νέα Υόρκη προτού εγκαταλείψει το αξίωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/09/2026 - 11:28
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα των κέντρων δεδομένων στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 10:55
Σταύρος Παπασταύρου στο Atlantic Council: Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 10:11
Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:45
Αλεξάνδρα Σδούκου: Η κυβέρνηση θα ανακοινώσει έξτρα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/09/2026 - 09:04
54 Υποτροφίες σε φοιτητές από 6 χώρες για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία πανεπιστήμια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 08:29
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2026 Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση - Ταμειακά διαθέσιμα €280 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:12
AKTOR: Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ εξαμήνου 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/09/2026 - 08:01
Μήπως «καίτε» παραπάνω ρεύμα; Τι σημαίνουν πραγματικά οι αριθμοί στον θερμοστάτη του ψυγείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Πώς θα μειώσετε τους λογαριασμούς το φθινόπωρο: Συμβουλές ειδικών για HVAC, φωτισμό και ζεστό νερό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/09/2026 - 06:42
Του ήρθε λογαριασμός ρεύματος 1.200 δολάρια, μετά το σοκ βρήκε τον τρόπο να αποσβέσει 65.000 δολάρια σε 5 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/09/2026 - 06:42
«Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»: Η νέα καμπάνια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO για τα ΑΕΚΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 18:41
Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
Άννα Διανά
Τετάρτη, 23/09/2026 - 12:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Διπλή πίεση δέχεται η ελληνική βιομηχανία, την ώρα που καλείται να επιταχύνει τις παραγωγικές επενδύσεις προκειμένου να μη χάσει έδαφος έναντι του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.

Από τη μία πλευρά, η νέα εκτίναξη του ενεργειακού κόστους επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας και, από την άλλη, το κόστος και οι όροι χρηματοδότησης εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για σημαντικό τμήμα των επιχειρήσεων. Το δεύτερο μέτωπο βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, με το μήνυμα από επιχειρήσεις και τράπεζες να συγκλίνει στην ανάγκη η βελτίωση της χρηματοδότησης να μεταφραστεί πλέον σε περισσότερες και ταχύτερες παραγωγικές επενδύσεις. Η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη έθεσε το ζήτημα ακόμη πιο καθαρά, επισημαίνοντας ότι «η βιομηχανία, αν δεν επενδύσει, πηγαίνει πίσω».

Η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη καθώς οι επιχειρήσεις καλούνται να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος επιστρέφει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας έφτασε σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στα 211,76 ευρώ/MWh, ενώ ο μέσος όρος του μήνα έχει πλέον αγγίξει τα 160 ευρώ/MWh, από 133 ευρώ/MWh τον Αύγουστο. Στο κόστος αυτό προστίθεται για τις επιχειρήσεις και η Αγορά Εξισορρόπησης, η οποία κινείται κατά μέσο όρο κοντά στα 20 ευρώ/MWh και την εβδομάδα 7-13 Σεπτεμβρίου έφτασε στα 25,8 ευρώ/MWh. Την ίδια στιγμή, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, χωρίς όμως να έχει κλείσει η απόσταση από την Ευρωζώνη. Όπως επισήμανε στη γενική συνέλευση του ΣΒΕ ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, οι δυσκολίες πρόσβασης αλλά και το κόστος δανεισμού παραμένουν υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Υπάρχουν προβλήματα στη χρηματοδότηση σε σχέση με την Ευρωζώνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο ύψος των επιτοκίων. Η διευθύνουσα σύμβουλος της CrediaBank Ελένη Βρεττού έβαλε στην εξίσωση την πολυπλοκότητα των διαδικασιών, τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις και κυρίως τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια χρηματοδότηση, αναγνωρίζοντας ότι όλα αυτά μεταφράζονται σε πραγματικό κόστος για τις επιχειρήσεις. «Πρέπει και εμείς να βοηθήσουμε, να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να τα κάνουμε πιο εύκολα», σημείωσε. Από την πλευρά της βιομηχανίας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alumil Γιώργος Μυλωνάς υπογράμμισε ότι οι χρηματοδοτικές ανάγκες δεν εξαντλούνται στις επενδύσεις σε πάγια. Αφορούν ολόκληρη την παραγωγική αλυσίδα, από τις πρώτες ύλες και την τεχνολογία έως τους αυτοματισμούς, την ανάπτυξη νέων αγορών και την ταχύτητα με την οποία μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμοστεί στον διεθνή ανταγωνισμό. «Το θέμα της χρηματοδότησης είναι το άλφα και το ωμέγα», ανέφερε. Για τις μικρομεσαίες και περιφερειακές βιομηχανίες η πίεση είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς διαθέτουν μικρότερα περιθώρια απορρόφησης τόσο του αυξημένου ενεργειακού κόστους όσο και του κόστους χρηματοδότησης. Η Λουκία Σαράντη έθεσε γι’ αυτό την ανάγκη πιο στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Το ζητούμενο, όπως προκύπτει από τη συζήτηση στον ΣΒΕ, δεν είναι πλέον μόνο η ύπαρξη διαθέσιμων κεφαλαίων, αλλά η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά με όρους, κόστος και ταχύτητα που επιτρέπουν την υλοποίηση των επενδύσεών τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2026 - 12:19
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο 22 Σεπτεμβρίου 2026
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη 23 Σεπτεμβρίου 2026
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις

Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις που θα μειώσουν μόνιμα το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Έρχονται νέα μέτρα για πετρέλαιο θέρμανσης και ντίζελ -Η πίεση από το ενεργειακό κόστος

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γενικό Συμβούλιο ΣΕΒ: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο