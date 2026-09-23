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Α. Τζιτζικώστας: Αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για επείγοντα μέτρα
Newsroom
Τετάρτη, 23/09/2026 - 09:45
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Το ενδεχόμενο να πει «επείγοντα μέτρα» για την αντιμετώπιση της «πρωτόγνωρης» ενεργειακής κρίσης, επεσήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δηλώσεις του στο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο, με βασικό θέμα την ενεργειακή κρίση και την οδική ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών, ο Απ. Ο Τζιτζικώστας χαρακτήρισε την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και επισήμανε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία και πολύ ρευστή, τόσο στις τιμές του αργού πετρελαίου, όσο και στις τιμές, αλλά και στην επιχείρηση των αεροπορικών καυσίμων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι «αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για να λάβει επείγοντα μέτρα.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα. Τα μακροπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό των ενεργειακών εξαρτήσεων, ειδικά στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, συνεργασία με εναλλακτικούς και αξιόπιστους εταίρους, αλλά και προώθηση της καινοτομίας. Στροφή στις βιώσιμες μετακινήσεις, επένδυση στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, ηλεκτροκίνηση, αύξηση της χρήσης αξιόπιστων δημοσίων συγκοινωνιών, αποτελούν προτεραιότητες. Όμως πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε τέτοιες κρίσεις και πρέπει να κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εάν μάλιστα η κατάσταση στις μεταφορές επιδεινωθεί, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών, ώστε να λάβουμε επείγοντα μέτρα», τόνισε ο Επίτροπος.

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