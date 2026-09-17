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Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®

Η nvisionist παρουσιάζει στη WindEnergy Hamburg 2026 τη νέα γενιά του nvbird®
Newsroom
Πέμπτη, 17/09/2026 - 12:05
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Προηγμένες AI δυνατότητες, 3D απεικόνιση και σημαντικά αποδοτικότερη υπολογιστική αρχιτεκτονική για την προστασία της βιοποικιλότητας και την επόμενη ημέρα της αιολικής ενέργειας

Η nvisionist, η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech scale-up εταιρεία, συμμετέχει στη WindEnergy Hamburg 2026, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τη νέα γενιά του nvbird®, με σημαντικές αναβαθμίσεις στις δυνατότητες AI, στην ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων και στην υπολογιστική του αρχιτεκτονική, αναδεικνύοντας παράλληλα το ευρύτερο portfolio τεχνολογικών λύσεων της εταιρείας για την ενεργειακή αγορά.

Το κορυφαίο διεθνές γεγονός για την αιολική ενέργεια, που πραγματοποιείται από τις 22 έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 στο Αμβούργο, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά σημεία συνάντησης της παγκόσμιας αιολικής βιομηχανίας, φέρνοντας κοντά εταιρείες, επενδυτές, decision makers και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, με επίκεντρο τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Στο επίκεντρο της WindEnergy Hamburg 2026 βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η ψηφιοποίηση της αιολικής βιομηχανίας, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, το Computer Vision, την ανάλυση δεδομένων και τις έξυπνες τεχνολογίες να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των αιολικών πάρκων.

Η νέα γενιά nvbird® θέτει νέα δεδομένα για την Αιολική Ενέργεια παγκοσμίως

Στο πλαίσιο της σταθερής και αδιάλειπτης παρουσίας της στη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση του κλάδου, η nvisionist παρουσιάζει στο περίπτερό της Hall A4 - Stand 319, τη νέα γενιά του nvbird®, της προηγμένης AI-driven λύσης της για την ανίχνευση, παρακολούθηση και αποτροπή πρόσκρουσης πτηνών σε ανεμογεννήτριες. Το nvbird®, η ναυαρχίδα του τεχνολογικού portfolio της εταιρείας, αξιοποιεί Edge AI, Machine Learning και Computer Vision, αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο τη συμπεριφορά και την τροχιά πτήσης των πτηνών. Με περισσότερα από 300 εγκατεστημένα συστήματα σε περισσότερα από 32 αιολικά πάρκα και περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες πραγματικών δεδομένων λειτουργίας, το nvbird® αξιοποιεί δεδομένα από ενεργές εγκαταστάσεις για τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των AI αλγορίθμων του. Μόνο από την αρχή του 2026 έως τις 15 Σεπτεμβρίου, τα εγκατεστημένα συστήματα nvbird® έχουν καταγράψει περισσότερα από 577.000 events σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Η νέα γενιά του nvbird® διαθέτει αναβαθμισμένες AI δυνατότητες, data analysis και visualization. Με το νέο 3D Bird Trajectory Estimation and Presentation, η πλατφόρμα μπορεί πλέον να απεικονίζει τρισδιάστατα την πορεία του πτηνού σε σχέση με την ανεμογεννήτρια, δίνοντας μια ακόμη πιο καθαρή εικόνα της κίνησής του και της απόστασής του από αυτήν. Παράλληλα, το Bird Family Species Classification αξιοποιεί προηγμένες δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης για την αυτόματη ταξινόμηση πτηνών σε επίπεδο οικογένειας ειδών. Η αναβαθμισμένη πλατφόρμα παρέχει επίσης video με ήχο, ενώ η λειτουργία Unique Events per Bird Detection συνθέτει τον εντοπισμό, την αποτροπή και, όπου απαιτείται, την ελεγχόμενη παύση λειτουργίας που αφορούν στο ίδιο πτηνό, σε μία ενιαία αλληλουχία.

Σημαντική αναβάθμιση υπάρχει και στον τρόπο με τον οποίο το nvbird® επεξεργάζεται την εικόνα. Η νέα αρχιτεκτονική, αποκλειστικής ανάπτυξης της nvisionist, επιτρέπει AI inference στο 100% των native 4K frames που καταγράφονται, ανεξάρτητα από το αν η εγκατάσταση διαθέτει 4, 8 ή 16 κάμερες. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα μπορεί να εντοπίζει με μεγαλύτερη αξιοπιστία ακόμη και μικρά πτηνά σε μεγάλες αποστάσεις. Ταυτόχρονα, η νέα αρχιτεκτονική μειώνει περίπου κατά 88% τον υπολογιστικό φόρτο (computational load) και κατά 81% τον χρόνο επεξεργασίας της GPU (GPU processing time) σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, διατηρώντας υψηλή ακρίβεια σε μεγάλες αποστάσεις. Επιπλέον, η νέα monocular (μονοσκοπική) προσέγγιση για την εκτίμηση της απόστασης και του μεγέθους, απλοποιεί την τεχνολογία επεξεργασίας και ενισχύει την ευελιξία εγκατάστασης και ανάπτυξής του.

Με το nvbird® στο επίκεντρο, η nvisionist θα παρουσιάσει στη WindEnergy Hamburg 2026 και επιλεγμένες λύσεις από το ευρύτερο AI portfolio της για την παρακολούθηση, διαχείριση και προστασία ενεργειακών υποδομών. Μεταξύ αυτών, το nv3Dmap®, την AI-powered πλατφόρμα τρισδιάστατης αποτύπωσης και ανάλυσης δεδομένων που αξιοποιεί 3D LiDAR, Computer Vision, Artificial Intelligence και GIS τεχνολογίες για εφαρμογές όπως η ψηφιακή αποτύπωση υποδομών, η ταξινόμηση point clouds και η διαχείριση βλάστησης, καθώς και το nvFirePro®, το αυτόνομο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιών που συνδυάζει Edge AI, Computer Vision, θερμικούς και οπτικούς αισθητήρες για συνεχή επιτήρηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και κρίσιμων υποδομών.

Η ανάπτυξη των λύσεων της nvisionist εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υπεύθυνης διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η nvisionist είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα, δεύτερη στην Ευρώπη και η πέμπτη στον κόσμο που πιστοποιήθηκε κατά ISO/IEC 42001:2023 για Σύστημα Διαχείρισης Τεχνητής Νοημοσύνης και διαθέτει σήμερα συνολικά 10 διεθνείς πιστοποιήσεις ISO, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς ποιότητας, ασφάλειας, επιχειρησιακής συνέχειας, προστασίας δεδομένων, καθώς και περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.

Ο Βασίλης Ορφανός, Πρόεδρος & CEO της nvisionist, δήλωσε: «Η επόμενη φάση ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας δεν θα κριθεί μόνο από το πόση καθαρή ενέργεια μπορούμε να παράγουμε, αλλά και από το πόσο έξυπνα μπορούμε να διαχειριστούμε τη σχέση των ενεργειακών υποδομών με το περιβάλλον γύρω τους. Στην nvisionist μετατρέπουμε πραγματικά δεδομένα από εκατοντάδες συστήματα και εκατομμύρια ώρες λειτουργίας σε γνώση και real-time αποφάσεις. Η νέα γενιά του nvbird® αποτυπώνει αυτήν τη φιλοσοφία, συνδυάζοντας ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή πληροφόρηση, προηγμένες AI δυνατότητες και σημαντικά αποδοτικότερη υπολογιστική αρχιτεκτονική. Η παρουσία μας στη WindEnergy Hamburg αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία να αναδείξουμε στη διεθνή αγορά πώς η ελληνική τεχνολογική καινοτομία μπορεί να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς της αιολικής ενέργειας».

Η nvisionist αποτελεί μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact), της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας Εταιρικής Βιωσιμότητας που αριθμεί πάνω από 25.493 μέλη σε 167 χώρες, ενώ έχει αποσπάσει περισσότερες από 30 εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δύο διαδοχικά WITSA Global ICT Excellence Awards, το Χάλκινο Μετάλλιο στο WITSA World Cup for Tech Scaleups 2024, τέσσερα βραβεία στα AI & Data Awards 2025, διάκριση στα Future Unicorn Awards 2024 του DIGITALEUROPE και αναγνώριση στα ELTI Awards 2023.

WindEnergy Hamburg

22–25 Σεπτεμβρίου 2026 | Hamburg, Germany

nvisionist – Hall A4 | Stand 319

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