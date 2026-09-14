ΕΛΕΑΒΙΟΜ: 3 χρόνια λειτουργίας του δείκτη τιμών λιανικής πέλλετ ξύλου στην ελληνική αγορά

Τον φετινό Σεπτέμβριο συμπληρώνονται τρία χρόνια από τότε που η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ ) έχει θέσει σε λειτουργία στην Ελλάδα ενός Δείκτη Τιμών Πέλλετ Ξύλου της εγχώριας αγοράς

Η ανάπτυξη του Δείκτη πραγματοποιήθηκε με την επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα πρότυπα αντίστοιχων πρωτοβουλιών άλλων συνδέσμων βιομάζας και πέλλετ στην Ευρώπη, όπως ενδεικτικά η proPellets Austria για πέλλετ ξύλου και ο Ισπανικός Σύνδεσμος Βιομάζας (AVEBIOM). Ο Δείκτης Τιμών επικαιροποιείται και για τη νέα σεζόν θέρμανσης 2026-27 και αναρτάται σε μηναία βάση στην ιστοσελίδα της ΕΛΕΑΒΙΟΜ.

Βασικοί στόχοι του Δείκτη Τιμών Πέλλετ Ξύλου είναι:

Η ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές λιανικής των πέλλετ ξύλου, αλλά και για τις ιστορικές τους τάσεις.

Η σχέση και σύγκριση τιμών πέλλετ ξύλου με άλλα ενεργειακά προϊόντα στην αγορά οικιακής θέρμανσης.

Η ενίσχυση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς στερεών βιοκαυσίμων και πέλλετ ειδικότερα, μέσω της συνεργασίας των εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου ανανεώσιμης βιοθερμότητας.

Η παροχή μιας αξιόπιστης πηγής πληροφοριών για τις τιμές λιανικής των πέλλετ ξύλου και η χρήση της από ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς κατά την εκπόνηση μελετών.

Η υποστήριξη των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και των υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης στις αποφάσεις ενίσχυσης μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα, όπως είναι τα πέλλετ ξύλου.

Δείκτης τιμών για πέλλετ ξύλου οικιακής χρήσης

Ο Δείκτης Τιμών αφορά πέλλετ ξύλου για οικιακή χρήση, κλάσης Α1 σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17225-2 και πιστοποιημένα σύμφωνα με συστήματα πιστοποίησης ποιότητας στερεών βιοκαυσίμων, όπως το παγκοσμίως αναγνωρισμένο, διαφανές και ανεξάρτητο σύστημα πιστοποίησης ENplus® πέλλετ ξύλου για ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, από την παραγωγή μέχρι την τελική παράδοση, το οποίο έχει συμπληρώσει πάνω από 15 χρόνια επιτυχούς διαδρομής.

Ακολουθούμενη μεθοδολογία

Οι τιμές πώλησης των πέλλετ ξύλου για χρήση στον κτηριακό τομέα συγκεντρώνονται σε μηνιαία βάση μέσω εμπιστευτικής έρευνας από αντιπροσωπευτικό αριθμό καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ, αφορούν παραλαβή του καυσίμου από τον καταναλωτή (για τα πέλλετ συσκευασμένα σε σακιά των 15 kg) και αναφέρονται σε [€ / 15 kg] και [€ / ton].

Για την αποφυγή επηρεασμού της αγοράς, ο Δείκτης Τιμών δημοσιεύεται με καθυστέρηση ενός μήνα.

Στην πορεία των περιόδων θέρμανσης από το 2024-25 και εφεξής πραγματοποιείται παράλληλα σύγκριση τιμών καυσίμου και με άλλα αντίστοιχα ενεργειακά προϊόντα σε [cent € / kWh] (π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, υγραέριο).

Συμπεράσματα αποτύπωσης μέσης τιμής λιανικής κατά το διάστημα θερινής περιόδου Ιουνίου–Αυγούστου 2026

Ολοκληρώθηκε η έρευνα του Δείκτη Τιμών για τη μέση τιμή λιανικής πέλλετ ξύλου κλάσης Α1, πιστοποιημένων με το σύστημα ENplus®, για τη θερινή περίοδο του 2026 - μήνες Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος. Όπως φαίνεται στα Γραφήματα 1, 2 και 3 (15-κιλη συσκευασία και για 1 τόνο προϊόντος αντίστοιχα), οι τιμές συνεχίζουν τις αυξητικές τάσεις: 7,57 €/σακί για την Επικράτεια και 7,48 €/σακί για τις Περιφέρειες Υψηλής Κατανάλωσης. Συγκριτικά με τις τιμές του Σεπτεμβρίου 2023 και της τελευταίας κλιμάκωσης τιμών συγκριτικά με 6,87 και 6,84 €/σακί τον Σεπτέμβριο 2023, η συσκευασία 15 κιλών σημειώνει αύξηση 70 και 64 λεπτών αντίστοιχα.

Οι τιμές βρέθηκαν ελαφρώς αυξημένες τη θερινή περίοδο συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες, όπου τις προηγούμενες χρονιές ακολουθούσαν καθοδική πορεία. Η διακύμανση των τιμών ανάμεσα στο Σύνολο της Επικράτειας και τις Περιφέρειες Υψηλής Κατανάλωσης παρατηρείται ελαφρώς ανεβασμένη για το περασμένο τρίμηνο, με τον Αύγουστο να καταγράφεται στα 9 cents/15-κιλη συσκευασία. Η τιμή του τόνου για το Σύνολο της Επικράτειας αυξήθηκε κατά 94,87€ σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.

Αναφορικά με την σύγκριση τιμής καυσίμων θέρμανσης για το μήνα Αύγουστο 2026 (Γράφημα 4), με βάση την κατώτερη θερμογόνο δύναμη κάθε καυσίμου, προκύπτει ότι τα πέλλετ ξύλου έχουν το χαμηλότερο κόστος στα 10,09 cents/kWh, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι συνεχείς αυξητικές διακυμάνσεις της τιμής στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και η συνθετότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων καθιστούν τη θέρμανση με πέλλετ μια βιώσιμη και ανταγωνιστική εναλλακτική τεχνολογία θέρμανσης σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα.

Παρά το γεγονός ότι όλα τα ενεργειακά προϊόντα παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις τιμών, τα πέλλετ ξύλου (wood pellets) σε μοντέρνες συσκευές και συστήματα θέρμανσης προσφέρουν ένα διαχρονικά αξιόπιστο συνδυασμό οικονομικά προσιτής, φιλικής προς το περιβάλλον και ανανεώσιμης ενέργειας. Η χρήση και λειτουργία συστημάτων θέρμανσης με πέλλετ ξύλου στην Ελλάδα και διεθνώς είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον σύγχρονο τρόπο ζωής και βασίζεται σε προηγμένα τεχνολογικά και αισθητικά χαρακτηριστικά που παρέχουν μία ολοκληρωμένη εμπειρία θερμικής άνεσης στους καταναλωτές.

- Ακολουθούν γραφήματα του επικαιροποιημένου Δείκτη Τιμών Πέλλετ Ξύλου (Αύγουστος 2026) -

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ (Αύγουστος 2026)

Γράφημα 1: Μέση τιμή λιανικής πέλλετ ξύλου (wood pellets) | Συσκευασία 15kg με ΦΠΑ | Αύγουστος 2025 – Αύγουστος 2026

Γράφημα 2: Μέση τιμή λιανικής πέλλετ ξύλου (wood pellets) | Αναγωγή για 1 ton | Αύγουστος 2025 – Αύγουστος 2026

Γράφημα 3: Διαχρονική διακύμανση μέσης τιμής λιανικής πέλλετ ξύλου (wood pellets) | Αναγωγή για 1 ton | Αύγουστος 2026

Γράφημα 4: Σύγκριση τιμών καυσίμων θέρμανσης σε Eurocent / kWh | Αύγουστος 2026