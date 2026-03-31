GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
31/03/2026 - 15:46
Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 15:26
Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 15:08
Greenpeace: Νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα: τι συμβαίνει τελικά;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 14:36
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 14:04
Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/03/2026 - 13:18
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 12:53
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 12:13
Γιγάντιο πετρελαιοφόρο επλήγη από ιρανική επίθεση στα ανοικτά του Ντουμπάι
ΚΟΣΜΟΣ
31/03/2026 - 11:17
Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 10:26
Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 09:55
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 09:24
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 09:16
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:49
Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:36
Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου - Πάνω από 109 δολάρια το Μπρεντ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/03/2026 - 08:13
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:11
Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 08:04
Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 15:53
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 15:34
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 15:08
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 14:45
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 14:15
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 13:58
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά
Newsroom
Τρίτη, 31/03/2026 - 15:26

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή ενόψει και των εορτών του Πάσχα

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε αναλυτική ενημέρωση για την εικόνα που υπάρχει σήμερα στην αγορά. Για τις τιμές στα καύσιμα, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πήγες, γίνονται καθημερινά εκατοντάδες έλεγχοι, ενώ από αύριο θα μπει σε εφαρμογή και το μέτρο της επιδότησης του diesel με 20 λεπτά/λίτρο, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου, ενώ σε ισχύ θα τεθεί στις αμέσως επόμενες ημέρες και το μέτρο του fuel pass στην βενζίνη.

Σχετικά με την αγορά των τροφίμων και των βασικών αγαθών στα super markets, επίσης διενεργούνται αυστηροί έλεγχοι των οποίων τα αποτελέσματα αναμένονται.

Ήδη στο μικροσκόπιο της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκονται περισσότερες από 100 εταιρείες τροφίμων (μεταξύ αυτών, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, φρούτων και λαχανικών και εταιρίες τροφίμων και ποτών), για την τήρηση του Μικτού Περιθωρίου Κέρδους, ενώ οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Ναπολέων Μαραβέγιας, η πρόεδρος της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς και ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας 31 Μαρτίου 2026

Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας
Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας

Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»

Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων

Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς

Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί

Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030