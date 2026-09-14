Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ είναι οικονομικά ισχυρή και ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή

Στην ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

Στη ΔΕΘ ανακοινώσαμε ένα σχέδιο παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση της χονδρικής τιμής ρεύματος κατά 30% σταδιακά μέχρι το 2029. Παράλληλα ανακοινώσαμε τη μείωση 50% σε χρεώσεις ΥΚΩ στους οικιακούς λογαριασμούς από το 2027. Ενώ, άμεση ελάφρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τις επιχειρήσεις προκύπτει από τη μείωση της τιμής του σταθερού τιμολογίου της ΔΕΗ για τον επόμενο χρόνο. Η ΔΕΗ, μια δημόσια επιχείρηση που το 2019, μην το ξεχνάμε, ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 (€/kWh) με πάγιο μόλις €3,5. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή.

Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής η πρόσφατη τριμερής συνάντηση στο Κάιρο επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, παρακολουθώντας με προσοχή τις εξελίξεις πρωτίστως στην περιοχή μας. «Η χώρα μας δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις, με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Αυτή η πολιτική έχει αποτελέσματα στο πεδίο, όπως οι συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, η επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, η απόκτηση των Rafale, των Belharra καθώς και των δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM, κλάσης Bergamini. Ένα από τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών είναι η «Ασπίδα του Αχιλλέα», που περνά από τα σχέδια στην υλοποίηση, μετά την υπογραφή της σχετικής διακρατικής συμφωνίας με το Ισραήλ. Ο ελληνικός θόλος θα οδηγήσει την αεράμυνα της χώρας σε άλλο επίπεδο και για τους «ανησυχούντες», το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου θα είναι ελληνικό, θα παραχθεί από τις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και -όπως συμφωνήθηκε- θα λάβουν την επιχειρησιακή και την τεχνολογική υποστήριξη προκειμένου να αναπτύξουν τον ελληνικό πηγαίο κώδικα προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις».

Για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΝΑΟΝ στον Φαληρικό Όρμο, που μπαίνει στην τελική ευθεία με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του. «Το Μητροπολιτικό Πάρκο AENAON θα είναι αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του: ένας αδιάκοπος «πνεύμονας» προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής. Θα είναι ένα από τα πιο όμορφα και από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Με πάνω από 4.000 δέντρα, με μονοπάτια περιπάτου, με ποδηλατόδρομους, με γήπεδα, με γωνιές πολιτισμού και παιδότοπους χωρίς να πειραχτεί ο χαρακτήρας του τοπικού υδροβιότοπου. Είναι ένα έργο το οποίο, δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει τη δική του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας αλλά και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Η κυβέρνηση, μαζί με την Περιφέρεια, υπερβαίνοντας άπειρα εμπόδια, εξασφάλισε ευρωπαϊκούς πόρους ύψους 370 εκ. ευρώ, βάζοντας τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών. Ταυτόχρονα εξοφλείται ένα χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους των όμορων Δήμων αλλά και προς τους κατοίκους του λεκανοπεδίου συνολικά και τους επισκέπτες του, που έβλεπαν μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να μένει για πάρα πολύ καιρό «παγιδευμένη» στην πλήρη αδράνεια. Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου συμπληρώνει τον χάρτη με τα μεγάλα έργα που γίνονται στο λεκανοπέδιο και περιλαμβάνουν την ανάδειξη του Τατοΐου, το νέο ΟΑΚΑ, το Κωπηλατοδρόμιο, το άλσος στον Σχοινιά, την τόσο σημαντική διπλή ανάπλαση του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και βέβαια, τις συνολικές πρωτοβουλίες, δημόσιες και ιδιωτικές, για την ανάπτυξη αυτής της μοναδικής αθηναϊκής Ριβιέρας, η οποία εκτείνεται ουσιαστικά από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο».