ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Μια αξέχαστη εμπειρία στο Grand Prix της Monza για 17 τυχερούς, παρέα με την Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/09/2026 - 13:43
Οι ΗΠΑ εμπόδισαν τον επικεφαλής της ιρανικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της ΔΟΑΕ
ΚΟΣΜΟΣ
14/09/2026 - 12:50
Επίτροπος Ενέργειας Jørgensen σε Γ. Μανιάτη: Τα ηλιακά θερμικά είναι τεράστια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/09/2026 - 12:18
ΡΑΑΕΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/09/2026 - 11:56
ΕΛΕΑΒΙΟΜ: 3 χρόνια λειτουργίας του δείκτη τιμών λιανικής πέλλετ ξύλου στην ελληνική αγορά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/09/2026 - 11:34
METLEN-PETRONAS: Συμφωνία προμήθειας LNG για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης εφοδιασμού στη ΝΑ Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/09/2026 - 11:26
Ενδέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/09/2026 - 10:31
Κυρ. Μητσοτάκης: Η ΔΕΗ είναι οικονομικά ισχυρή και ικανή να απορροφά η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/09/2026 - 10:19
Η METLEN στηρίζει έμπρακτα την Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/09/2026 - 09:13
Σ. Παπασταύρου: Σχέδιο για μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/09/2026 - 08:41
ΑΒΑΞ: Πρωτοβουλίες για εκπαίδευση και κατάρτιση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/09/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Αυτοδυναμία-γιοκ, το πραγματικό πολιτικό στοίχημα και η αξία των συνεργασιών
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/09/2026 - 08:02
ΕΤΜΕΑΡ: Πόσο κοστίζουν στη βιομηχανία οι καθυστερήσεις σε επιστροφές και εκκαθαρίσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/09/2026 - 07:59
Data centers: Η νέα εξίσωση για την επάρκεια ρεύματος- Τι δείχνει η προειδοποίηση της ACER
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/09/2026 - 07:57
Οκτώ απλοί τρόποι για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος αυτό το φθινόπωρο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/09/2026 - 06:54
Έτσι θα γλιτώσετε ρεύμα με το πλυντήριο ρούχων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/09/2026 - 06:54
Επίτροπος Dombrovskis προς Γ. Μανιάτη: Η έλλειψη αποθήκευσης οδηγεί στην αύξηση των τιμών ηλεκτρισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 15:50
Συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας Nicușor Dan
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 15:47
Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής - 4 συλλήψεις και αποξήλωση 2.380 μέτρα καλωδίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 15:15
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 10% παρουσίασε τον Ιούλιο ο δείκτης τιμών εισαγωγών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 14:44
Π. Κουκουλόπουλος: Τέσσερις προτάσεις για το επίδομα θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 14:08
Δημόσια Διαβούλευση για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/09/2026 - 13:32
Φρ. Παρασύρης: Ανάγκη στήριξης των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, λόγω του αδιέξοδου από το εκτοξευμένο κόστος καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 12:45
Σ.Παπασταύρου: αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο θέρμανσης η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 12:36
Έναρξη συνεδρίου της Διεθνούς Ένωσης υδάτων στα Χανιά: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η διοργάνωση του μεγάλου διεθνούς συνεδρίου για το νερό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/09/2026 - 11:44
Γ. Μανιάτης στη διεθνή Διάσκεψη για τη Μ. Ανατολή: Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει θεατής μιας εύθραυστης γεωπολιτικής ισορροπίας στη Μ. Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/09/2026 - 11:05
Enaon EDA: Καμία ένδειξη διαρροής φυσικού αερίου από το δίκτυο διανομής σε σχέση με τηνδυσοσμία, από τους μέχρι τώρα ελέγχους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/09/2026 - 10:38
Ορμούζ: Πιθανές διαρροές υδρογονανθράκων ορατές από δορυφόρους μετά τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον πέντε δεξαμενόπλοιων του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
11/09/2026 - 10:01
ΕΛΕΤΑΕΝ: Νέα σχολική χρονιά με αέρα δημιουργίας και γνώσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/09/2026 - 09:41
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το μεγάλο έργο υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΕΔΔΗΕ στον Δήμο Κηφισιάς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/09/2026 - 08:55

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οκτώ απλοί τρόποι για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος αυτό το φθινόπωρο

Οκτώ απλοί τρόποι για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος αυτό το φθινόπωρο
Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 06:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η ανάγκη για θέρμανση και αυξημένη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει συχνά μαζί της και φουσκωμένους λογαριασμούς ενέργειας.

Η μετάβαση στις ψυχρότερες μέρες της χρονιάς δεν σημαίνει αναγκαστικά ανεξέλεγκτη αύξηση των λειτουργικών εξόδων ενός νοικοκυριού.

Εφαρμόζοντας ορισμένες βασικές πρακτικές, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να γίνει μια απλή καθημερινή διαδικασία που αποδίδει άμεσα αποτελέσματα.

1. Σφράγιση απωλειών αέρα

Οι ανεπιθύμητες διαρροές από πόρτες, παράθυρα ή ηλεκτρικές πρίζες επιβαρύνουν σημαντικά τη θέρμανση. Η τοποθέτηση αεροστοπ, σιλικόνης ή μονωτικών ταινιών αποτελεί μια άμεση και οικονομική λύση.

2. Αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα ανοιχτά ρολά και οι κουρτίνες - ειδικά στα παράθυρα με νότιο προσανατολισμό - επιτρέπουν στο φυσικό φως να ζεστάνει τον χώρο χωρίς κόστος. Το βράδυ, το κλείσιμό τους λειτουργεί ως επιπλέον στρώμα μόνωσης.

3. Συντήρηση του συστήματος θέρμανσης

Ένας τακτικός τεχνικός έλεγχος του λέβητα ή της αντλίας θερμότητας εξασφαλίζει τη μέγιστη απόδοση με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση. Η σωστή συντήρηση προλαμβάνει βλάβες και μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης έως και κατά 30%.

4. Έξυπνη ρύθμιση του θερμοστάτη

Μια μείωση της θερμοκρασίας κατά 1-2°C κατά τη διάρκεια της νύχτας ή όταν το σπίτι είναι άδειο προσφέρει αισθητή οικονομία. Επιπλέον, η εγκατάσταση ενός έξυπνου θερμοστάτη μπορεί να περιορίσει τη δαπάνη θέρμανσης έως και κατά 10% ετησίως.

5. Μετάβαση σε φωτισμό LED

Με τη μείωση της διάρκειας της ημέρας, οι απαιτήσεις φωτισμού αυξάνονται. Η αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων με τεχνολογία LED προσφέρει έως και 90% χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

6. Βελτιστοποίηση του θερμοσίφωνα

Η τοποθέτηση μονωτικού καλύμματος στον θερμοσίφωνα περιορίζει τις θερμικές απώλειες, ενώ η ρύθμιση της θερμοκρασίας στους 50–55°C εξασφαλίζει επαρκές ζεστό νερό χωρίς αλόγιστη σπατάλη ρεύματος ή ορυκτών καυσίμων.

7. Χρήση χαλιών για έξτρα μόνωση

Τα γυμνά δάπεδα επιτρέπουν στο ψύχος να διαπερνά τον χώρο. Η τοποθέτηση χαλιών λειτουργεί ως συμπληρωματική θερμομόνωση, συγκρατώντας τη θερμότητα στο εσωτερικό του σπιτιού.

8. Προετοιμασία των κλιματιστικών για τη νέα σεζόν

Πριν την οριστική απενεργοποίηση των κλιματιστικών για τον χειμώνα, ο καθαρισμός και η συντήρησή τους εξασφαλίζουν ότι η μονάδα θα λειτουργεί με τη μέγιστη ενεργειακή απόδοση όταν χρειαστεί.

Πηγή: atcoenergy.com

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 06:54
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Έτσι θα γλιτώσετε ρεύμα με το πλυντήριο ρούχων
Έτσι θα γλιτώσετε ρεύμα με το πλυντήριο ρούχων 14 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΒΑΞ: Πρωτοβουλίες για εκπαίδευση και κατάρτιση 14 Σεπτεμβρίου 2026
ΑΒΑΞ: Πρωτοβουλίες για εκπαίδευση και κατάρτιση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σ. Παπασταύρου: Σχέδιο για μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Παπασταύρου: Σχέδιο για μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους

Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Χωρίς νέα μέτρα η βιομηχανία- Απογοήτευση στον κλάδο και «καμπανάκι» για το ενεργειακό κόστος

ΣΒΕ: Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΒΕ: Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ προς τον πρωθυπουργό- Στόχος οι εξαγωγές να ξεπεράσουν το 50% του ΑΕΠ

ΔΕΘ: Το ενεργειακό κόστος στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων- Τι ζητά η αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΘ: Το ενεργειακό κόστος στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων- Τι ζητά η αγορά

Μητσοτάκης: 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030