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METLEN-PETRONAS: Συμφωνία προμήθειας LNG για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης εφοδιασμού στη ΝΑ Ευρώπη

METLEN-PETRONAS: Συμφωνία προμήθειας LNG για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης εφοδιασμού στη ΝΑ Ευρώπη
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 11:26
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Η METLEN και η PETRONAS, μέσω της θυγατρικής της PETCO Trading (UK) Limited («PTUK»), συνήψαν Συμφωνία Αγοραπωλησίας (Sale and Purchase Agreement – SPA) για τη μακροπρόθεσμη προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ελλάδα.

Βάσει του SPA, η PTUK θα προμηθεύει έξι φορτία LNG ετησίως από το χαρτοφυλάκιο Atlantic της PETRONAS, συνολικής ποσότητας περίπου 0,6 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως (bcma), για περίοδο πέντε ετών, με έναρξη το 2027.

Η συμφωνία ενισχύει τη στρατηγική του Energy Utility του Κλάδου Ενέργειας της METLEN για διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας LNG, ενισχύοντας την ευελιξία και την ανθεκτικότητα της προμήθειας, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ασφάλεια εφοδιασμού στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου στην περιοχή.

Μέσω των ολοκληρωμένων ενεργειακών δραστηριοτήτων της και της εδραιωμένης παρουσίας της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, η METLEN συνεχίζει να στηρίζει τη ρευστότητα της αγοράς και την αποτελεσματική προμήθεια ενέργειας, ενισχύοντας τον ρόλο της στο μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο.

Για την PETRONAS, η συμφωνία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή της να παρέχει προμήθεια LNG, αξιοποιώντας το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της και τις δυνατότητες που εστιάζουν σε λύσεις για τους πελάτες της. Μέσω της PTUK, η PETRONAS συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στις αγορές LNG δυτικά του Σουέζ, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρώπη και την περιοχή της Μεσογείου, παράλληλα με την ενίσχυση των σχέσεων με τους πελάτες της σε βασικές αγορές ανάπτυξης.

Η στρατηγική αυτή συμφωνία μεταξύ της PETRONAS και της METLEN αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μεταξύ των δύο εταιρειών και θέτει τις βάσεις για νέες ευκαιρίες συνεργασίας.

Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Chief Executive Director International Energy Supply & Trading της METLEN, δήλωσε: «Η συμφωνία με την PETRONAS αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής της METLEN για τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας LNG. Επεκτείνοντας τις διεθνείς συνέργειές μας, με έναν κορυφαίο παγκόσμιο παίκτη στην αγορά LNG, ενισχύουμε περαιτέρω την ευελιξία και την αξιοπιστία του εφοδιασμού, στηρίζοντας τόσο τους πελάτες μας όσο και την ευρύτερη περιφερειακή αγορά, αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου».

Ο Datuk Adif Zulkifli, Executive Vice President και CEO του Τομέα Φυσικού Αερίου και Ναυτιλιακών Δραστηριοτήτων της PETRONAS, δήλωσε: «Η συμφωνία με τη METLEN υπογραμμίζει τη δέσμευση της PETRONAS να παρέχει αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις LNG, που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ενεργειακές ανάγκες των πελατών μας. Καθώς οι αγορές συνεχίζουν να διαχειρίζονται τις προτεραιότητες της ενεργειακής ασφάλειας, της οικονομικής προσιτότητας και της ενεργειακής μετάβασης, η PETRONAS παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας μέσω του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου LNG που διαθέτει, των δυνατοτήτων εμπορίας και των σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες της. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που στηρίζουμε τη στρατηγική της METLEN για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού της και συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

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