ΡΑΑΕΥ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία

Στη ΡΑΑΕΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α΄78/2023) και του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011) οργανώνεται μόνιμη διαιτησία στην οποία υπάγονται προς επίλυση: (α) οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα της ενέργειας, (β) οι διαφορές μεταξύ Πελατών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, (γ) κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (δ) οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ύδατος, (ε) οι διαφορές μεταξύ των πελατών/καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, καθώς και μεταξύ παρόχων, (στ) οι διαφορές μεταξύ Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` βαθμού.». Η διαιτησία οργανώνεται ενώπιον τριμελούς διαιτητικού οργάνου το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών. Ο Κατάλογος Διαιτητών και Επιδιαιτητών συντάσσεται κάθε δύο έτη και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της, μετά από σχετική εισήγηση της Ολομέλειας. Στον Κατάλογο αυτό καθορίζονται τα ονόματα, οι ιδιότητες και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που διαπιστώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του Κανονισμού Διαιτησίας. Μετά την υπ’ αριθμ. 90/2020 Απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ για τη σύνταξη καταλόγου Διαιτητών, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας ΡΑΕ (υπ’ αριθ. 261/2012 Απόφασης ΡΑΕ), η ΡΑΑΕΥ προτίθεται να συντάξει και αναρτήσει νέο Κατάλογο Διαιτητών και Επιδιαιτητών για τη διαιτησία στη ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τις διαφορές που ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας.

Στον κατάλογο Διαιτητών της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας, μπορούν να περιληφθούν φυσικά πρόσωπα που είναι: α) μέλη της ΡΑΕ, β) μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων, γ) μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, δ) Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την 12.10.2026 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο από τον οποίον αποδεικνύεται η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του ενδιαφερομένου στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΑΕΥ και ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας. Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει συγγράμματα, δικηγορικές παραστάσεις, αντίγραφα κατατεθειμένων δικογράφων, γνωμοδοτήσεις νομοπαρασκευαστικό έργο. Θα ληφθεί επιπλέον υπόψη η συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, προγενέστερη συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ή προγενέστερη συμμετοχή σε διαιτησία καθώς και η σχετική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο. Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Διαιτησίας. με την αίτηση, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ανίκανοι ή περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και ότι δεν έχουν στερηθεί την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί τμήμα οιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά αυτής δεν χωρούν ενστάσεις. Κατά τη διαπίστωση της πλήρωσης των κατά νόμο ως άνω προϋποθέσεων, δεν λαμβάνει χώρα ατομική ή συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Η ΡΑΑΕΥ δύναται να ανακαλέσει ή ακυρώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οποτεδήποτε, κατά τη δική της κρίση.

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