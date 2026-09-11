Επίτροπος Dombrovskis προς Γ. Μανιάτη: Η έλλειψη αποθήκευσης οδηγεί στην αύξηση των τιμών ηλεκτρισμού

Ο αρμόδιος Επίτροπος για το Σχέδιο Ανάκαμψης, μετά από ερώτηση του Αντιπροέδρου της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για τις εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας στην αποθήκευση ενέργειας αναγνώρισε ότι «η έλλειψη ευελιξίας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση τόσο της αστάθειας των τιμών όσο και του κόστους του συστήματος». Επίσης συνέδεσε τις καθυστερήσεις στην κατασκευή του συστήματος αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης στη χώρα, ενταγμένο στο Σχέδιο Ανάκαμψης) με «το παρατεταμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον εξηλεκτρισμό των συστημάτων αποθήκευσης σε μπαταρίες».

Ο Επίτροπος επισημαίνει, τέλος, ότι στο τελευταίο αίτημα πληρωμής για το Σχέδιο Ανάκαμψης, που θα κατατεθεί εντός Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα θα πρέπει να επιτύχει το ορόσημο 16 του Μέτρου 16926 («Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ»), το οποίο αφορά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες και την κατασκευή συστήματος αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία και ειδικότερα: i) την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, συνολικής ισχύος 700 μεγαβάτ (MW)· και ii) την ολοκλήρωση των έργων πολιτικού μηχανικού για τον σταθμό αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Σχετικά με την απάντηση Dombrovskis ο Γ. Μανιάτης δήλωσε:

«Φτάνουν πια οι κενές υποσχέσεις, που μεταφέρουν το κόστος ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις! Η Κυβέρνηση πριν λίγες μέρες για να επιτύχει υποτίθεται μείωση του κόστους ενέργειας κατά 30%, μεταξύ άλλων, υποσχέθηκε να επιταχύνει τα έργα αποθήκευσης. Όμως στο αρχικό Σχέδιο Ανάκαμψης του Ιουλίου 2021 η ίδια αυτή Κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την ΕΕ ως το 4ο τρίμηνο 2025 τη “Θέση σε λειτουργία όλων των έργων αποθήκευσης ενέργειας εως 1.380 MW (περιλαμβανομένης της Αμφιλοχίας), όπως θα έχουν πιστοποιηθεί από τον ΑΔΜΗΕ”. Τελικά ο στόχος, κατέβηκε μόλις στα 700 ΜW, παρότι είναι γνωστό σε όλους ότι η έλλειψη αποθήκευσης αυξάνει τις τιμές και ταυτόχρονα οδηγεί σε οικονομική καταστροφή τους μικρούς παραγωγούς φωτοβολταϊκών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης και της απάντησης

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-002575/2026

προς την Επιτροπή

Άρθρο 144 του Κανονισμού

Γιάννης Μανιάτης (S&D)

“Θέμα: Χαμηλή αναλογία αποθηκευτικής δυναμικότητας στην Ελλάδα σε σχέση με την εγκατεστημένη ισχύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, παρά τη σημαντική διείσδυση των ΑΠΕ, η Ελλάδα διαθέτει μόλις 0,22 GW εγκατεστημένη ισχύ μπαταριών (Δείκτης Αποθηκευτικής Επάρκειας – ΔΑΕ ΑΠΕ 2 %), σε αντίθεση με γειτονικές χώρες όπως η Βουλγαρία (3,5 GW / ΔΑΕ ΑΠΕ 52 %). Στη φετινή έκθεση Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα, αναγνωρίζεται ότι η αύξηση της αποθήκευσης ενέργειας θα μειώσει τις περικοπές και θα αυξήσει τη χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει περιορισμένη πρόοδο στην εφαρμογή της σύστασης (CSR) του 2025 για να αναπτύξει λύσεις ευελιξίας που θα περιλαμβάνουν την αποθήκευση και θα συμβάλουν στο να καταστούν πιο προσιτές οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σημειώνει, επίσης, τις σημαντικές και ταχέως αυξανόμενες περικοπές αλλά και την αβεβαιότητα, που αναγκάζει τους μικρότερους παραγωγούς ΑΠΕ να αποχωρήσουν από την αγορά. Καλεί, τέλος, την Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασμό των καθεστώτων στήριξης για την προσθήκη μικρότερων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές που συνδέονται με εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια είναι τα ελληνικά μέτρα (επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις) αποθήκευσης, που είχαν αρχικά ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έχουν μέχρι σήμερα υλοποιηθεί;

2. Πόσα MW αποθήκευσης έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσα έχουν σήμερα συνδεθεί στο ηλεκτρικό σύστημα;

3. Μπορεί να εκτιμηθεί το ετήσιο κόστος στις ελληνικές τιμές ενέργειας από την καθυστέρηση υλοποίησης των έργων;

Κατάθεση: 23.6.2026”

EL

E-002575/2026

Απάντηση του κ. Dombrovskis

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(9.9.2026)

“Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) περιλάμβανε εξαρχής το μέτρο 16926 («Στήριξη της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης για την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ»), το οποίο αφορά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες και την κατασκευή συστήματος αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Το μέτρο αναθεωρήθηκε λόγω αντικειμενικών περιστάσεων, όπως μεταξύ άλλων το παρατεταμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον εξηλεκτρισμό των συστημάτων αποθήκευσης σε μπαταρίες, αλλά και τα σημεία συμφόρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία επηρεάζουν την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για το σύστημα αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Το τελικό ορόσημο 16 του μέτρου 16926 θα αξιολογηθεί στο πλαίσιο του ένατου και τελευταίου αιτήματος πληρωμής που αναμένεται να υποβάλει η Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026. Η επίτευξη του οροσήμου προϋποθέτει τα εξής: i) την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες, συνολικής ισχύος 700 μεγαβάτ (MW)· και ii) την ολοκλήρωση των έργων πολιτικού μηχανικού για τον σταθμό αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία.

Η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει τις ακριβείς επιπτώσεις που προκαλεί στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας η έλλειψη εγκαταστάσεων αποθήκευσης σε μπαταρίες σε κλίμακα δικτύου στην Ελλάδα. Ωστόσο, κατά γενικό κανόνα, η έλλειψη ευελιξίας μπορεί να συμβάλει στην αύξηση τόσο της αστάθειας των τιμών όσο και του κόστους του συστήματος.

Το ενημερωτικό δελτίο[1] που δημοσίευσε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2026 περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) στηρίζει τη μετάβαση της Ελλάδας από ρυπογόνες πηγές ενέργειας σε καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις, όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια”.

[1] https://reforms-investments.ec.europa.eu/document/download/ca8dd927-d7fb-47a0-84db-adcf48530877_en?filename=Factsheet%20RRF%20Greece%20March%2026%20V5.pdf