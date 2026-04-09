BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία

Παρά τα αυξημένα κόστη και τις προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα που εξακολουθούν να “φρενάρουν” την αξιοποίηση και απορρόφηση της δημοτικής και δασικής βιομάζας, η ανάγκη για την οργανωμένη απομάκρυνσή της αναδεικνύεται πλέον ως κρίσιμη προτεραιότητα για την πολιτική προστασία. Το BIOMASS WORKSHOP που διοργανώθηκε από κοινού από ΕΛΕΑΒΙΟΜ, CluBE και ΕΚΕΤΑ ανέδειξε τόσο τα βασικά εμπόδια όσο και τις τεχνολογικές λύσεις και συνεργασίες που μπορούν να επιταχύνουν τη μετάβαση.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εκδήλωσης BIOMASS DAY 2026, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) συνδιοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, από κοινού με το Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της ως υποστηρικτής και εκθέτης της ετήσιας έκθεσης κυκλικής οικονομίας FORWARD GREEN, το διαδραστικό BIOMASS WORKSHOP με τίτλο «Πολλαπλασιάζοντας τη Δημόσια Αξία: Η διαχείριση Βιομάζας στο επίκεντρο κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης». Στόχος του Workshop ήταν να αναδείξει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες βιώσιμης διαχείρισης δημοτικής και δασικής βιομάζας στην Ελλάδα, να εξετάσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και να παρουσιάσει εφαρμοσμένες τεχνολογικές λύσεις και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μέσα από παρεμβάσεις εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμών, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, της δασικής υπηρεσίας, της ερευνητικής κοινότητας και της αγοράς βιοενέργειας και βιοπροϊόντων στο BIOMASS WORKSHOP συζητήθηκαν και αναδείχθηκαν:

Ο ρόλος της βιώσιμης διαχείρισης βιομάζας ως εργαλείου κυκλικής οικονομίας, πολιτικής προστασίας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι θεσμικές και τεχνικές προκλήσεις και οι δυνατότητες βελτίωσης του πλαισίου διαχείρισης δημοτικής και δασικής βιομάζας στην Ελλάδα.

Οι τεχνολογικές λύσεις και καινοτόμες εφαρμογές για τη συλλογή, επεξεργασία και ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας.

Παραδείγματα καλών πρακτικών και συνεργασιών που δημιουργούν νέα αξία για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις τοπικές κοινωνίες.

Κατά το άνοιγμα του Workshop, χαιρετισμό εκ μέρους των συνδιοργανωτών φορέων της εκδήλωσης απηύθυναν ο Νίκος Ντάβος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνιδρυτής και Διαχειριστής του CluBE, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης, Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ), τονίζοντας αμφότεροι την επιτυχημένη διαχρονική συνεργασία μεταξύ ΕΛΕΑΒΙΟΜ - CluBE - EKETA στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων της εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και των τεχνολογιών και καλών εγχώριων και διεθνών πρακτικών βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας.

Στην εισαγωγική τοποθέτηση εκ μέρους της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, ο Νίκος Δαμάτης, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης - Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ παρουσίασε την τρέχουσα κατάσταση, τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τον ευρωπαϊκό και εγχώριο κλάδο βιοενέργειας, σημειώνοντας το ιδιαίτερα απαιτητικό και δαιδαλώδες υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα στην Ελλάδα, η πολιτική για την κινητοποίηση του δυναμικού βιομάζας διασπείρεται μέσα σε διαφορετικά χαρτοφυλάκια τουλάχιστον τριών υπουργείων (ΥΠΕΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας) και πέντε Γενικών Γραμματειών (Ενέργειας, Δασών, Διαχείρισης Αποβλήτων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτικής Προστασίας), γεγονός που οδηγεί σε αποσπασματική και όχι ολιστική προσέγγιση των προκλήσεων αντιμετώπισης της υπερβάλλουσας βιομάζας που συσσωρεύεται στους αγρούς και τα δάση της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαχρονική πρόταση της ΕΛΕΑΒΙΟΜ για τα Πράσινα Σημεία Βιομάζας, δηλαδή τους «βιοκόμβους-γέφυρες» μεταξύ σημείων συσσώρευσης βιομάζας και τόπων τελικής επεξεργασίας, και ανέδειξε παραδείγματα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών αξιοποίησης δημοτικής βιομάζας για βιοάνθρακα (Minneapolis, ΗΠΑ) και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας σε δίκτυα τηλεθέρμανσης (Fürstenfeld, Αυστρία).

Η εκδήλωση κινήθηκε γύρω από δύο κεντρικά πάνελ στα οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι αξιωματούχοι, επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων του κλάδου αξιοποίησης βιομάζας.

Στο πρώτο πάνελ, το οποίο είχε τίτλο «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές για τη Βιομάζα» και συντονίστηκε από τον Νίκο Αβουκάτο, Δημοσιογράφο, Περιβαλλοντικό Συντάκτη του εξειδικευμένου portal GreenAgenda.gr και TV-100 συμμετείχαν οι: Σάκης Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής, Παναγιώτης Νάνος, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, Λάζαρος Ζαχαριάδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Κλιματικής Προστασίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Χριστόδουλος Καραπαναγιωτίδης, Διευθυντής Δασών Σερρών, Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης ΥΠΕΝ και Δρ. Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν, Δασάρχης Κασσάνδρας, Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας-Θράκης ΥΠΕΝ.

Ο κ. Σάκης Αρναούτογλου ανέπτυξε την οπτική των ευρωπαϊκών θεσμών σχετικά με την αξιοποίηση βιομάζας, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων έρευνας που διαθέτει έχει επανειλημμένα στηρίξει σχετικές προτάσεις και σχέδια. Παράλληλα, εκτίμησε ότι θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ωριμότητα των προτάσεων και να επιδεικνύεται η συνεργασία από τους εμπλεκόμενους, σε κάθε έργο, εγχώριους φορείς, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες με βάση τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Ο κ. Παναγιώτης Νάνος αναφέρθηκε ότι κατά το παρελθόν είχε αναληφθεί πρωτοβουλία από τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, έναν Δήμο που αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις διαχείρισης δασικής βιομάζας, για την αξιοποίηση υπολειμματικής δασικής βιομάζας, ώστε να δοθεί κίνητρο σε νέους να ασχοληθούν με το αντικείμενο της συλλογής και προκατεργασίας βιομάζας, αλλά το εγχείρημα δεν είχε ολοκληρωθεί, αφήνοντας ωστόσο παρακαταθήκη να αναληφθεί εκ νέου από την στιγμή που ωριμάσουν οι απαραίτητες συνθήκες συνεργατισμού και καλυφθεί η απαιτούμενη αρχική επένδυση σε τεχνικό εξοπλισμό.

Ο κ. Λάζαρος Ζαχαριάδης σημείωσε ότι υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ αστικών και περιαστικών ή αγροτικών δήμων στον τρόπο με τον οποίον προσεγγίζουν την αντιμετώπιση της υπολειμματικής βιομάζας, αναφορικά με το είδος, τις ποσότητες και με την εποχικότητα των ρευμάτων βιομάζας που μπορούν να συγκεντρωθούν. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι πιλοτικά προγράμματα συλλογής κλαδεμάτων υπό την καθοδήγηση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όπως το ΑΠΘ και το ΕΚΕΤΑ βοηθούν προς την κατεύθυνση αξιολόγησης των τεχνικών μέσων που θα χρειαστούν για την συστηματική διαχείριση υπολειμματικής δημοτικής βιομάζας.

Ο κ. Χριστόδουλος Καραπαναγιωτίδης στάθηκε στις προκλήσεις και δυσκολίες απόληψης της υπολειμματικής δασικής βιομάζας κατά το πρόσφατο παρελθόν, καθώς η σχέση οφέλους-κόστους ήταν δυσανάλογη. Παράλληλα, επεσήμανε ότι, διαχρονικά, η έμφαση στα διαχειριζόμενα δάση ήταν πρωτίστως στην ξυλοπαραγωγή, ενώ η απόληψη και διαχείριση βιομάζας είχε δευτερεύοντα ρόλο. Ωστόσο, υπό το φως της επικείμενης εφαρμογής των προβλέψεων του Ν. 5106/2024, αναμένεται σταδιακά να επιδοτείται η δυνατότητα απομάκρυνσης της βιομάζας μέσω πιστώσεων άνθρακα (carbon credits).

Η Δρ. Μαργαρίτα Μπαχαντουριάν μετέφερε την εμπειρία των στελεχών της Δασικής Υπηρεσίας από το πεδίο, επισημαίνοντας ότι για την Υπηρεσία η δασική βιομάζα δεν αποτελεί απλά ένα ενεργειακό προϊόν, αλλά έναν πόρο που απαιτεί μία συνολικά ορθή διαχείριση βάσει πολλαπλών κριτηρίων. Επιπλέον, αναφέρθηκε πώς προκύπτει η δασική βιομάζα και ποια προβλήματα αντιμετωπίζει η Υπηρεσία κατά τη διαχείρισή της, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν βάση συζήτησης και αναζήτησης λύσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο δεύτερο πάνελ, το οποίο είχε τίτλο «Καινοτομία και Εφαρμογές Βιοοικονομίας» και συντονίστηκε από τον Δρ. Μηχανολόγο Μηχανικό και επιστημονικό συνεργάτη του Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτ. Μακεδονίας (CluBE) Αθανάσιο Λαμπρόπουλο συμμετείχαν οι: Λύσσανδρος Μεταξάς, Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων, Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, Δημήτρης Καμίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ, Δρ. Χαράλαμπος Λυκίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας & ΦΠ/ΑΠΘ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου (Δασικής Τεχνολογίας), Δρ. Δημήτρης Μερτζής, Μηχανολόγος Μηχανικός, Συνιδρυτής και Διευθυντής BIO2CHP και Στέλλα Χατζηγαβριήλ, Managing Director ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε.

Ο κ. Λύσσανδρος Μεταξάς αναφέρθηκε στις επαναλαμβανόμενες ενέργειες που αναλαμβάνονται σε περιφερειακό επίπεδο για την απόληψη υπερβάλλουσας βιομάζας κατά μήκος οδικών δικτύων και κοινόχρηστων ζωνών, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι προκύπτουσες ποσότητες είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν λόγω της ευρείας διασποράς και του σύντομου χρονικού διαστήματος (κυρίως την άνοιξη) κατά το οποίο θα πρέπει να συγκεντρωθούν. Σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν υποδομές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο που θα μπορούν να υποδεχτούν όλες αυτές τις ποσότητες, όπως η εγκατάσταση της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΔΕΤΕΠΑ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Δρ. Χαράλαμπος Λυκίδης παρουσίασε τις δραστηριότητες της ερευνητικής ομάδας Τεχνολογίας Ξύλου του Εργαστηρίου Δασικής Τεχνολογίας του Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της δασικής βιομάζας στην παραγωγή υλικών και ενέργειας και στην έρευνα των δυνατοτήτων αξιοποίησης εναλλακτικών πρώτων υλών στην παραγωγή σύμπηκτων δασικής βιομάζας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τρέχουσα αξιοποίηση της δασικής βιομάζας στη χώρα για την ανάπτυξη εφοδιαστικών αλυσίδων, ώστε να αποκτήσουν κλίμακα οι εφαρμογές που εξετάζονται ερευνητικά ή σε πιλοτικό στάδιο από τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ο κ. Δημήτρης Καμίδης, κάνοντας μία διαχρονική ανασκόπηση στην ανάπτυξη βιομηχανικών έργων ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας στην Ελλάδα, επεσήμανε ότι όπου υπήρχε η δυνατότητα εκμετάλλευσης των αγροβιομηχανικών υπολειμμάτων για κάλυψη ιδίων θερμικών αναγκών, καταγράφηκε σημαντική εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις όπου χρειάστηκε να δημιουργηθούν από το μηδέν εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε ό,τι αφορά στα έργα ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, επεσήμανε ότι αυτά είναι βιώσιμα μόνο όταν συνοδεύονται είτε από ιδιόχρηση της συμπαραγόμενης θερμότητας είτε από πώληση αυτής σε παρακείμενους θερμικούς καταναλωτές στο πλαίσιο των αρχών της βιομηχανικής συμβίωσης και, βέβαια, όταν ως καύσιμο χρησιμοποιείται βιομάζα απλούστερης προέλευσης, η οποία δεν θα έχει περάσει από ιδιαίτερα στάδια ενδιάμεσης μεταποίησης.

Ο Δρ. Δημήτρης Μερτζής αναφέρθηκε στις ευέλικτες λύσεις που παρέχουν τα μεταφερόμενα συστήματα αξιοποίησης υπολειμματικών ροών βιομάζας, όπως αυτά που έχει αναπτύξει η εταιρεία BIO2CHP, προς κάλυψη ενεργειακών αναγκών και παραγωγή χρήσιμων παράπλευρων προϊόντων (π.χ. βιοάνθρακας και εδαφοβελτιωτικά) σε επιχειρήσεις του κλάδου αγροδιατροφής. Η συγκεκριμένη τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η εταιρεία συνεχώς εμπλουτίζεται μέσω συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα και ερευνητικά προγράμματα, όπως ενδεικτικά το ManuREfinery, το οποίο ενδυναμώνει τους αγρότες και κτηνοτρόφους για μετατροπή της κοπριάς σε πολύτιμους πόρους και το H2Score που στοχεύει να καταδείξει πώς οι τεχνολογίες υδρογόνου μπορούν να επιτρέψουν τη δημιουργία σύνθετων, ανθεκτικών και χαμηλών εκπομπών άνθρακα τοπικών ενεργειακών συστημάτων, ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες Κοινοτήτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (REC) και τοπικών μικροδικτύων πολλαπλών ενεργειακών συστημάτων.

Η κα. Στέλλα Χατζιγαβριήλ αναφέρθηκε στο ισχυρό ενδιαφέρον για τις τεχνολογίες αεριοποίησης και συμπύκνωσης βιομάζας που έχει αναπτύξει από το 2010 η εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ Α.Τ.Ε., έχοντας δημιουργήσει δύο πιλοτικά συστήματα αεριοποίησης, διαφορετικής τροφοδότησης και ισχύος, για ερευνητικούς σκοπούς και έχοντας αποκτήσει εξοπλισμό παραγωγής μπρικέτας μικρής δυναμικότητας για διεξαγωγή πειραματικών εργασιών. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η εταιρεία συμμετέχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με το αντικείμενο της αεριοποίησης βιομάζας για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας, ιδίως αναφορικά με ξυλώδη βιομάζα δασικής ή δημοτικής προέλευσης.

Ανάμεσα στα δύο πάνελ, ο Βασίλης Φιλίππου, Δρ. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ, Μέλος Δ.Σ. Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ ΣΥΝ.ΠΕ), πρωτοπόρου οργανισμού συνεργατικού σχήματος που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πέλλετ από υπολείμματα βιομάζας και στην αντικατάσταση λεβήτων ορυκτών καυσίμων σε δημοτικά κτήρια μέσω παροχής ενεργειακών υπηρεσιών τύπου ESCO (energy supply company), παρουσίασε τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα PROMOFER και PRIMARY. Τα δύο έργα, τα οποία υποστήριξαν τη διοργάνωση του BIOMASS WORKSHOP, αναλαμβάνουν κοινές δράσεις διάχυσης έργου αξιοποίησης βιομάζας μέσω της ανάπτυξης επιχειρηματικών μοντέλων κατά τόπους και κατά περιφέρειες, για τη μετατροπή των γεωργικών υπολειμμάτων σε πολύτιμα προϊόντα, όπως τρόφιμα, ζωοτροφές, βιολογικά υλικά, βιοενέργεια, βιοάνθρακα και λιπάσματα.

Το BIOMASS WORKSHOP έδωσε την ευκαιρία στα μέλη και τους συνεργάτες της ΕΛΕΑΒΙΟΜ από τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και σε επισκέπτες της FORWARD GREEN να δικτυωθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Συνδέσμου Βιομάζας ΕΛΕΑΒΙΟΜ.

Το Δ.Σ. της ΕΛΕΑΒΙΟΜ ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές και συντονιστές των πάνελ, τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, τις εταιρείες - χορηγούς της εκδήλωσης και μέλη Axinar και Kiprianidis, το EKETA και το CluBE για την συμπόρευση στην έκθεση και την εκδήλωση, καθώς και όλους τους επισκέπτες και εθελοντές που υποστήριξαν την παρουσία του Συνδέσμου Βιομάζας και φέτος στην έκθεση FORWARD GREEN.