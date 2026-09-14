ΑΒΑΞ: Πρωτοβουλίες για εκπαίδευση και κατάρτιση

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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις μη δεσμευτικές συστάσεις προμηθειών κυβερνοασφάλειας για πύλες αυτοματισμού υποσταθμών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 10:35
Παπασταύρου: Απλοποιούνται οι διαδικασίες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών, για αυτοκατανάλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 10:16
AKTOR: Ανακοίνωση έναρξης προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/09/2026 - 09:52
Η κυβέρνηση Τραμπ ενταφιάζει περιορισμούς για τις εκπομπές ρύπων των ηλεκτροπαραγωγικών εργοστασίων
ΚΟΣΜΟΣ
15/09/2026 - 09:16
Γαβριήλ Σακελλαρίδης: Μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα, αναστολή ΕΦΚ και πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων για μείωση τιμών στα πετρελαιοειδή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/09/2026 - 08:54
Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το νέο Πλαίσιο Παραγωγής και Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας για Ίδια Χρήση από Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/09/2026 - 08:17
Net Billing: Πιο εύκολη η παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/09/2026 - 08:14
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15/09/2026 - 08:06
Αποθήκευση ενέργειας: Περισσότερο «χώρο» για τις μπαταρίες ζητούν οι παραγωγοί
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/09/2026 - 08:02
Data centers: Στενεύει ο ηλεκτρικός χώρος στην Αττική- Πού μπορούν να κατευθυνθούν οι νέες επενδύσεις
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15/09/2026 - 07:59
Έξυπνοι θερμοστάτες: Οι «παγίδες» που μπορούν να εκτινάξουν τον λογαριασμό ρεύματος αντί να τον μειώσουν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 07:18
Γιατί το μαλακτικό ρούχων μπορεί να καταστρέψει το πλυντήριο - Τα λάθη που πρέπει να αποφεύγετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 07:18
Τι σημαίνει το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο στις ηλεκτρονικές συσκευές;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/09/2026 - 07:18
Γ. Αυτιάς: Να μπει φρένο στο κόστος ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/09/2026 - 16:04
Δημοσίευση της 3ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
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14/09/2026 - 15:24
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/09/2026 - 15:11
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Δευτέρα, 14/09/2026 - 08:27
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Στη σημασία που ο Όμιλος AVAX αποδίδει στην επιλογή των νέων εργαζομένων που εντάσσoνται στην οικογένειά του, αναφέρθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αντώνης Μιτζάλης, μιλώντας σε εκδήλωση της DYPA – Greek Public Employment Service στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίας Νίκης Κεραμέως, ο κ. Μιτζάλης υπογράμμισε στα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η καλή συνεργασία και η ταχύτητα στις διαδικασίες μεταξύ της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα στην αγορά εργασίας και αναφέρθηκε στις συνεχείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος ΑΒΑΞ προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο πρόσφατη, η δημιουργία Τμήματος Χειριστών Μηχανημάτων Έργου στην Αττική (Αιγάλεω) σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με επιδοτούμενη 2ετή φοίτηση μαθητών από 18-29 ετών και

► Ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση
► Δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στα εργοτάξια του Ομίλου
► Πιστοποιητικό 2ετούς μαθητείας η οποία αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία
► Προβάδισμα εύρεσης εργασίας στην ΑΒΑΞ.

Ο κ. Αντώνης Μιτζάλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην πρωτοβουλία της ΑΒΑΞ να υποστηρίξει αποκλειστικά το Μεταπτυχιακό Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Construction Project Management MSc AUTh για 35 φοιτητές και φοιτήτριες.

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