ΑΒΑΞ: Πρωτοβουλίες για εκπαίδευση και κατάρτιση

Στη σημασία που ο Όμιλος AVAX αποδίδει στην επιλογή των νέων εργαζομένων που εντάσσoνται στην οικογένειά του, αναφέρθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Αντώνης Μιτζάλης, μιλώντας σε εκδήλωση της DYPA – Greek Public Employment Service στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κυρίας Νίκης Κεραμέως, ο κ. Μιτζάλης υπογράμμισε στα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει η καλή συνεργασία και η ταχύτητα στις διαδικασίες μεταξύ της πολιτείας και του ιδιωτικού τομέα στην αγορά εργασίας και αναφέρθηκε στις συνεχείς πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο Όμιλος ΑΒΑΞ προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο πρόσφατη, η δημιουργία Τμήματος Χειριστών Μηχανημάτων Έργου στην Αττική (Αιγάλεω) σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με επιδοτούμενη 2ετή φοίτηση μαθητών από 18-29 ετών και

► Ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση

► Δυνατότητα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης στα εργοτάξια του Ομίλου

► Πιστοποιητικό 2ετούς μαθητείας η οποία αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία

► Προβάδισμα εύρεσης εργασίας στην ΑΒΑΞ.

Ο κ. Αντώνης Μιτζάλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην πρωτοβουλία της ΑΒΑΞ να υποστηρίξει αποκλειστικά το Μεταπτυχιακό Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Construction Project Management MSc AUTh για 35 φοιτητές και φοιτήτριες.