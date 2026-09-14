Η METLEN στηρίζει έμπρακτα την Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας

Η METLEN , στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξής της στην τοπική κοινωνία της Φωκίδας, προχώρησε, μέσω της θυγατρικής της Ευρωπαϊκοί Βωξίτες, σε δωρεά ενός πλήρως λειτουργικού οχήματος από τον στόλο της προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας, με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και την υποστήριξη του καθημερινού έργου των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή.

Με τη νέα αυτή δωρεά προς την Αστυνομική Διεύθυνση Νομού Φωκίδας, η METLEN επιβεβαιώνει τη διαχρονικά σταθερή παρουσία της δίπλα στις τοπικές κοινωνίες, στηρίζοντας έμπρακτα το έργο των θεσμών που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ΜΕΤLEN διατηρεί διαχρονικά σταθερούς δεσμούς με τη Φωκίδα και τις όμορες περιοχές, υλοποιώντας διαχρονικά παρεμβάσεις που ενισχύουν βασικές υποδομές και στηρίζουν κρίσιμους δημόσιους φορείς. Ενδεικτικά, το 2023, μέσω του εργοστασίου Αλουμίνιον της Ελλάδος, προχώρησε σε δωρεές εξοπλισμού προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς και την 7η ΕΜΑΚ, ενώ κατά την περίοδο της πανδημίας στήριξε το σύστημα υγείας στη Στερεά Ελλάδα με ιατρικό εξοπλισμό και τεστ, μεταξύ άλλων προς τα Νοσοκομεία Λιβαδειάς και Άμφισσας.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί έργα υποδομής σε Φωκίδα και Βοιωτία, όπως παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες και αυλές, βελτιώσεις στο τοπικό οδικό δίκτυο, αλλά και έργα κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Σημαντική είναι, επίσης, και η στήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, συλλόγων και δομών της περιοχής.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες εντάσσονται στη διαρκή παρουσία της METLEN στην τοπική κοινωνία, με στόχο τη στήριξη της καθημερινότητας των κατοίκων και τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς σε δράσεις ουσίας.