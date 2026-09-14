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Έτσι θα γλιτώσετε ρεύμα με το πλυντήριο ρούχων

Έτσι θα γλιτώσετε ρεύμα με το πλυντήριο ρούχων
Pexels
Newsroom
Δευτέρα, 14/09/2026 - 06:54
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Σύμφωνα με ειδικό σε θέματα οικιακών συσκευών, μικρές αλλαγές στη ρουτίνα του πλυντηρίου μπορούν να φέρουν σημαντική εξοικονόμηση χωρίς συμβιβασμούς στην καθαριότητα.

Βαρύς προδιαγράφεται ο φετινός χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς η νέα άνοδος των διεθνών τιμών ενέργειας απειλεί να εκτοξεύσει το κόστος διαβίωσης.

Την ώρα που οι περισσότεροι επικεντρώνονται στη μείωση της θέρμανσης ή στον περιορισμό των στεγνωτηρίων, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η καθημερινή ρουτίνα της πλύσης κρύβει σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης.

Ο Άνταμ Νόρις, ανώτερο στέλεχος της Hotpoint, προτείνει πέντε απλές παρεμβάσεις για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος.

1. Πλύσιμο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες

«Η εκτέλεση ενός κύκλου πλύσης στους 30°C αντί για τους 40°C εξοικονομεί σημαντική ποσότητα ενέργειας ανά φορτίο», σημειώνει ο ειδικός. Χάρη στα σύγχρονα απορρυπαντικά που έχουν σχεδιαστεί για χαμηλότερες θερμοκρασίες, τα νοικοκυριά μπορούν να πετύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα καθαριότητας χωρίς επιπλέον κόστος. Ορισμένα απορρυπαντικά, μάλιστα, καθαρίζουν αποτελεσματικά ακόμη και στους 20°C.

2. Αποφυγή μισών φορτίων

Είναι δελεαστικό να βάζετε στο πλυντήριο λίγα μόνο ρούχα για να ξεμπερδεύετε γρήγορα με το καλάθι. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να περιμένετε μέχρι ο κάδος να γεμίσει επαρκώς, χωρίς πάντως να υπερφορτώνεται. Αυτό διασφαλίζει ότι κάθε κύκλος αξιοποιεί στο έπακρο το νερό και την ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή.

3. Χρήση των οικολογικών προγραμμάτων (Eco)

Παρόλο που διαρκούν περισσότερο, τα προγράμματα eco καταναλώνουν αισθητά λιγότερη ενέργεια. Πρόκειται για έναν απλό τρόπο μείωσης των λογαριασμών με εξαιρετικά αποτελέσματα, τακτική που ισχύει εξίσου και για τα πλυντήρια πιάτων.

4. Στέγνωμα στον αέρα

«Όποτε είναι δυνατόν, στεγνώστε τα ρούχα σας σε εξωτερικό χώρο ή σε απλώστρα. Αν τα στεγνώνετε σε εσωτερικό χώρο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλός εξαερισμός», συμβουλεύει ο Νόρις. Αν απαιτείται η χρήση στεγνωτηρίου, προτιμήστε ένα μοντέλο αντλίας θερμότητας και φροντίστε να στύψετε τα ρούχα σε υψηλότερη ταχύτητα εκ των προτέρων, ώστε να απομακρυνθεί η περιττή υγρασία.

5. Προγραμματισμός ανάλογα με την ώρα

Ακόμη και η ώρα λειτουργίας του πλυντηρίου κάνει τη διαφορά, καθώς πολλά τιμολόγια προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις σε ώρες εκτός αιχμής. Οι φθηνότερες ώρες τείνουν να είναι νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, προσφέροντας έναν απλό τρόπο περικοπής των δαπανών.

Ο Νόρις καταλήγει πως η φροντίδα των ρούχων δεν χρειάζεται να κοστίζει μια περιουσία.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 14/09/2026 - 06:54
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